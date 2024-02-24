Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1366
Os escritos de Sigmund Freud são um tema demasiado provocante para ser discutido com não-especialistas, pois requerem um nível de compreensão, conhecimento e experiência que permita operar calmamente com as suas opiniões e não transferi-las inconscientemente para si próprio, descendo para a agressão. Este não é claramente o lugar para tais discussões).
A propósito, minha principal mensagem sobre Psicologia foi que é impossível criar uma IA completa sem entendê-la, porque duas ciências - programação e psicologia - se cruzam nela.
Simplesmente repetir precisamente a "mecânica" dos processos neurológicos com suas conexões de 100 trilhões de neurônios parece irrealista.
Em geral, a realização de Sigmund Freud está na descoberta do inconsciente (sua descrição e coleta de fatos sobre sua manifestação) e no desenvolvimento do modelo da estrutura da consciência, que proporcionou uma ferramenta de pesquisa e permitiu aproximar-se da compreensão do mundo interior humano.
Sobre a IA, os humanos criam muito à sua própria imagem e semelhança, os mesmos métodos de aprendizagem com reforço - a ideia é puramente tirada da psicologia. Não consigo imaginar semelhança com a mente humana sem que ela passe o caminho do desenvolvimento humano, especialmente da infância, como um período de acumulação de energia vital, que é uma base para uma psique saudável. Eu acho que é possível fazer um computador sobre novos princípios, mas não será a consciência humana. Em geral os métodos modernos de psicologia (aplicados actualmente) estão muito obcecados com a estatística, mesmo os métodos de aprendizagem automática começaram a ser aplicados na esperança de revelar os padrões, mas por detrás destes métodos perde-se a singularidade de cada personalidade.
Bem, para ser totalmente funcional, a IA precisa ser integrada em um ambiente humano, e precisa ser ensinada a entender o comportamento humano. Então, precisamos recriar o básico do humano dentro dele. Caso contrário, ela "cairá" da sociedade e não se tornará uma IA de pleno direito. Ele simplesmente não será capaz de entender as pessoas adequadamente. Como resultado, vamos obter uma imitação de software de perguntas humanas - respostas, em vez de inteligência, que já é.
O problema da inteligência é que ela não se importa com o que você quer que ela faça, porque ela tem uma opinião sobre isso.
Portanto, você tem que dar à luz algo que é auto-aprendizagem e se torna o que ela quer. Ele precisa de um neurônio poderoso, mais poderoso que um cérebro humano, acesso à Internet e alguns tentáculos para se mover. É uma questão das próximas décadas.
Você percebe que este é o próximo estágio da evolução... os sacos de ossos desaparecerão como lixo... ou permanecerão como pano de fundo para seres mais avançados.
E será um confronto iminente. Como toda a evolução. E só Konon, o bárbaro, salvará a humanidade.
1. Em tempos fui fã das ideias do Freud. Influenciou muito o meu entendimento da psicologia. Até hoje, eu respeito-o.
2. Em geral, eu concordo.
Maxim, na verdade, até agora, a definição de IA não tem nada a ver com qualquer disfarce. Ele joga Go, conduz um carro, responde a perguntas ao telefone, e graças a Deus.
É o que estou a dizer, pode ser qualquer coisa.
Mas enquanto estivermos protegidos por Konon, o bárbaro, há uma paz psicológica, mas ainda assim, um pouco preocupante.
Claro, Freud não só descobriu o inconsciente, mas também descreveu a sua influência na consciência. Mais precisamente, ele identificou várias maneiras e formas de influenciar o inconsciente através de mecanismos ocultos, bem como o seu significado e conteúdo. O conteúdo, do meu ponto de vista actual, acabou por ser um pouco desequilibrado, mas fundamental. A própria consciência não foi profundamente explorada. Certamente o seu papel na psicologia é "ciência-educacional".
A propósito, sua filha, Anna Freud, também deu uma contribuição significativa à psicologia, publicando livros sobre psicanálise infantil. Um trabalho muito interessante.
Bem, provavelmente o suficiente sobre psicologia.
....
Tive uma ideia muito boa do que poderia ser Inteligência de Máquina quando li o romance de Stanislaw Lem, Fiasco. É provavelmente assim que os humanos o farão um dia. Aconselho-te a lê-lo.
ZS. A IA não será uma cópia da mente humana, talvez seja impossível. A mente inconsciente (e plena consciência) provavelmente não pode ser reproduzida, o que significa que o seu software irá suportar mecanismos de memória e pensamento e fala semelhantes aos humanos. A atividade mental será reduzida como desnecessária, deixando um motor lógico puramente racional, desprovido de emoções, sentimentos e rudimentos de individualidade. Uma complicação adicional da IA levará à diminuição dos seus indicadores de eficiência, porque, por razões de caráter humano, ela tomará seus recursos, o que pode não ser justificado do ponto de vista prático. Então, sim, muito provavelmente o desenvolvimento da IA vai parar no estágio de base de conhecimento morto com sistema de perguntas e respostas.
Tenho uma ideia muito boa de como poderia ser a Inteligência de Máquinas quando li o romance de Stanislaw Lem, Fiasco. Isso é provavelmente o que as pessoas vão fazer dele um dia. Aconselho-te a lê-lo.
Você não entende nada do que é inteligência artificial, o seu é "core-engine" e outras coisas mundanas, algum design e todo tipo de porcaria externa, nem mesmo estratégias comerciais.
Portanto, sim, é provável que o desenvolvimento da IA pare na fase de base de conhecimento morto com o sistema de perguntas e respostas. ((
Isso é exactamente o que já está a acontecer. Por exemplo, uma implementação florestal na MT - lembrar-se-á completamente de todos os exemplos de treinamento.
