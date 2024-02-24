Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 130
brevemente se alguém estiver interessado....
tentou usar o algoritmo DTW em clustering, com dados elementares simples só para mim...
Peguei um preço e treinei RF em suas seções de janela deslizante, depois peguei novamente o mesmo preço e as mesmas seções de janela deslizante e agrupei o algoritmo DTW e depois treinei RF
erro no treinamento e no reconhecimento de novos dados com o algoritmo DTW foi 2-4% menor
se você adicionar um grande número de preditores então eu acho que o erro pode ser baixado muito mais, mas o algoritmo é lento como o inferno
Vadim, se tens algo substantivo a dizer, diz...
E se estás apenas a deitar fora uma linha do quinto ano, é melhor ficares calado...
pelo menos por respeito àqueles que o vão ler mais tarde...
Predictor, sabes o que é?
Porquê pôr um preço na rede?
1) Bem, sim, os dados sobre os quais a rede aprende
2) O que é mais objetivo do que o preço? Então porque não?
Em resumo, por que o agrupamento de séries cronológicas é feito no contexto do treinamento de RF?
Se quiseres ser breve, eu respondo com uma fotografia...
temos duas filas do mesmo comprimento com o mesmo padrão dentro, mas um padrão não é bem idêntico ao outro, então a essência do algoritmo DTW é que no agrupamento ele vai entender que é o mesmo padrão, mas RF não vai
É tudo muito rude, é claro.
