Que mais se pode dizer? Estás à espera dos resultados?
O que posso dizer? Se eu nunca trabalhei com uma rede convolucional. Eu não sou você sanych....
Tudo o que posso dizer é que é interessante...
Youri Tarshecki, para onde desapareceu o seu posto?
Porque é que é necessário? Se um padrão tem uma analogia na história, então ele deve corresponder a ele em termos de duração. Pelo menos eu estava à procura de secções proporcionais quando fiz uma pesquisa de padrões.
Estou ficando sábio com este conceito, a partir do padrão atual "B" na história, procuramos um padrão semelhante a "A". Usando o algoritmo dtw, procuramos semelhanças...
A parte triste é que não sabemos que tamanho "B" e "A" podem acabar por ser e isso causa muitas dores de cabeça,
Você precisa não só da busca em si, mas também de expandir/encolher dinamicamente estes padrões...
Se alguém tem alguma ideia de como tornar esta busca o mais eficaz possível, eu estaria muito interessado em ouvi-la...
Então não há tamanho aqui, há um padrão e você tem que procurar por um padrão.
Pessoalmente, eu uso rácios e sequência de extremos para este fim.
Embora eu também use a duração de um evento, mas não no sentido único, mas, pelo contrário, no sentido médio. Ou seja, se a duração for maior do que a média, aumento a chance de ocorrência e vice-versa.
Mas é por assim dizer, aprender com os padrões mais próximos, não procurar através da história.
Como não? Não percebo onde queres chegar...
As dimensões estão lá, mas só as obtemos quando encontramos padrões "A" e "B" e se tomarmos a foto acima como exemplo, acontece que "B" consiste em, digamos, 13 castiçais e "A" consiste em 53 castiçais.
É por isso que eu simplesmente corrijo a volatilidade. Maior volatilidade significa maior expectativa em relação à média. E vice versa.
Mas o padrão em si é uma certa sequência de extrema (como eu o percebo). Isso é se o pusermos em poucas palavras.
Eu experimentei muito com tais seqüências no meu tempo e concluí que apenas as leis mais simples funcionam, mas devemos considerar níveis e a duração da existência de níveis, volatilidade e correlação ao mesmo tempo. Depois algo começa a funcionar.
No seu exemplo, mesmo que você aprenda a identificar esses padrões de forma confiável, o preço não irá necessariamente na direção da linha pontilhada, porque o padrão é muito complexo (embora seja fácil de pegá-lo)!
(os dois últimos é apenas uma divisão por dois, não um extremo, você pode apenas pegar um coeficiente -))
O que queres dizer, passageiro? Você não quer tentar, ou à sua própria maneira. Estou a trabalhar na minha própria tarefa e estou interessado.
Quem já tentou? Os meus colegas e eu queremos treinar uma NS de convolução. Há algum mapeamento em curso. Esperamos nós.
Para estes fins, a LSTM seria mais adequada.
Vejo o seu ponto.... mas todo o seu modelo é facilmente quebrado, por exemplo, por alguma onda em ziguezague aleatória dentro de qualquer uma das ondas 1...5, o olho humano irá ignorá-lo, dtw também e assim salvará a imagem, mas o seu algoritmo fará imediatamente algo mais fora da "cabeça e ombros"...
p.s. Já estou a desistir lentamente do dtw, pois não está a corresponder às minhas expectativas.
mas o seu algoritmo vai imediatamente fazer outra coisa com "cabeça e ombros"...
Então esse foi o "pathos" do meu posto. -) Somos nós, humanos, que vemos alguns símbolos e sinais. Mas se os formalizarmos em regras simples, eles são
1. Na sua maioria, desaparecerá em nossa percepção como padrões reconhecíveis.
2. Acontecerá que mesmo que possamos detectá-los com mais ou menos precisão, isso não fará absolutamente nada, porque padrões complexos não funcionam da maneira que as pessoas esperam que funcionem. A crença em padrões é um fenômeno da psicologia humana. Um dos mitos do mercado.
Isto, a propósito, não elimina o problema de encontrar propriedades específicas do gráfico em uma seção específica em geral - por exemplo, pode ser útil para otimização em uma força de salto.
O indicador padrão "Bill Williams' Fractals" na MT é também uma busca por um certo padrão, e sem dtw, apenas por barras. Funcionou muito bem uma vez, até que se perdeu devido à sua popularidade (em alguns símbolos em D1 ainda pode ser usado, o lucro é mínimo, no entanto).
Mas a estratégia de negociação com este indicador é mais complicada do que "comprar/vender em 1 barra". Ele usa pendentes, tp e sl, então, além de procurar por padrões, precisamos procurar por estratégias de negociação às quais eles são aplicáveis.