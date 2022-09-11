Método de segurança no EA quando a ordem saiu com atraso - página 2
Acabei de ter o problema que relatei nesse post.
Abaixo coloquei o print pela XP e depois pela Modal.
Observe que o EA mandou o comando BUY as 15:15:01
Porém, a XP só aceitou a ordem 12 segundos depois, às 15:15:13.
Já na MODAL, a ordem foi aceita em menos de 100 milisegundos.
Envio da ordem às 15:14:59.546 e aceito às 15:14:59.553
Dessa vez vou abrir uma reclamação na XP pra tentar ressarcimento.
De novo pesquise sobre a arquitetura DMA e só escolha corretoras que no mínimo tem DMA2...
E grave tudo, conversas de chat, email, e depois cobre!
E, JAMAIS ACREDITE em conversinha de vendedor ou "Representante Comercial", que vai te convencer que DMA1 é "SUPER OK para você".
Depois que você estudar sobre o assunto, você vai descobrir porque DMA1 é uma m* aqui no Brasil...
FUJA!
;)
Flavio, obrigado por responder.
Na verdade eu conheço a questão do DMA, estou no mercado há mais de 12 anos.
Porém, por incrivel que pareça, mesmo eu utilizando em paralelo uma corretora com DMA4 e outra com DMA2, a corretora DMA4 apresenta problemas parecidos com a corretora DMA2.
Acredito que além da questão do DMA, existe outros fatores como link de conexão com a B3 e a capacidade de processamento do servidor que eles usam. O que também varia de corretora para corretora.
Mas enfim, o objetivo do meu post não é para falar mal de corretora A ou B, ou desestimular as pessoas a utilizarem o MT5, pelo contrário, o objetivo é deixar claro que existem alguns contratempos pra quem quiser operar scalper. Quem sabe se mais gente identificar esses problemas e reclamar com as corretoras, eles possam algum dia dar mais atenção pra nós e melhore de vez a infraestrutura dedicada ao MT5.
Obrigado pela resposta Ruy.
Sim, gostaria de uma opinião de alguem que tenha tantado alguma solução parecida ou alguém que tenha uma ideia mais funcional que a minha.
Eu acho que não adianta tentar consertar.
Uma ordem demora para ser processada de 30ms a 4000ms depois de "entregue".
Se você tentar zerar aposição, nada garante que a zerada tenha o mesmo problema e você paga um caminhão na entrada e na saída.
O melhor é achar alguém que preste um serviço decente.
Eu uso o tal DM4, servidor virtual, link dedicado e apanho assim mesmo.
O problema está em algum lugar entre o servidor do Metatrader e a tal DM4 .
Nào sei se é o RLP, a validação do risco ou outro gargalo qualquer mas, no meu caso, não é a internet.
O que o mercado precisa não é corretagem zero, é um serviço bem remunerado e eficiente.
Nada mais caro que corretagem gratuita.
É verdade. Por isso resolvi não implementar essa função no meu EA.
Mas o problema continua acontecendo, seja na XP ou na MODAL.
Semana passada deu pau na Modal, hoje deu pau na XP. Cada probleminha desse me custa pelo menos 700 reais.
Já é dificil bater o mercado, quando conseguimos bater ele, vem algum pau da corretora pra nos ferrar também.
O foda que a opção sem o RLP, as taxas são muito altas, principalmente pq tenho que somar com as taxas da B3 (que são absurdas).
Fazer scalper com taxas + corretagem acima de 0,60 (somando entrada e saida), normalmente fica inviavel.
Fala Galera, quero saber se conseguiram resolver o problema com a corretora!
Eu venho tendo os mesmos problemas com a Genial e também com a Órama.
No meu caso os atrasos são de 400ms até 3000ms é um absurdo!
Estava pensando em uma solução para o EA, que é a seguinte.
Em vez de cancelar a ordem por atraso, pq você não coloca um sistema de envio de ordem no preço limite que você aceita derrapar?
e ai sim colocar um sistema no EA que se caso a ordem não executar e ficar presa no book então o EA cancela a ordem e aguarda a próxima operação, e se caso não cancelar é por que ela executou, então neste caso só continua a operação.
Bom dia Samuel,
uma ordem a preço limite é sempre executa no preço ou num preço melhor, nunca num preço menor. A execução a um preço melhor ocorre em um leilão e em ativos com baixa liquidez tipo SJC, ICF ou BGI, nesse ativos é comum ver o book sem ofertas em vários preços.
Esse gargalo ou soluço na execução de ordens ocorre no Profit, no MT5 e no NT. No Profit só faço operações manuais mas basta examinar os logs de execução medir tempos de 50 ms a 5000 ms. Acredito que o Tryd não fuja a regra, e sim, as operações no HB também engasgam.
Quem é das antigas, de 2001, sofreu muito mais com as plataformas de trade e estas nem tinham algotrading, tinham no máximo o stop móvel.
Isso que o colega falou eu faço, se o preço esta em 100.000 e eu iria comprar a mercado aceitando uma derrapagem máxima de 15 pts, eu envio uma ordem limite no 100.015 . Como o book ta no 100.000, ela vai ser executada a mercado. Se a ordem ficar pendurada por 5 minutos sem execucao, por qualquer motivo vou la e retiro.
Isso que o colega falou eu faço, se o preço esta em 100.000 e eu iria comprar a mercado aceitando uma derrapagem máxima de 15 pts, eu envio uma ordem limite no 100.015 . Como o book ta no 100.000, ela vai ser executada a mercado. Se a ordem ficar pendurada por 5 minutos sem execucao, por qualquer motivo vou la e retiro.
Pessoal, boa noite!
Eestou com o mesmo problema com a XP, atraso de mais de 700ms, a latência da minha conexão com a XP está em 3ms, mas mesmo assim a ordem é aceita com muito atraso. alguma outra corretora para indicar?