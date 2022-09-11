Método de segurança no EA quando a ordem saiu com atraso - página 3
Pessoal, boa noite!
Eestou com o mesmo problema com a XP, atraso de mais de 700ms, a latência da minha conexão com a XP está em 3ms, mas mesmo assim a ordem é aceita com muito atraso. alguma outra corretora para indicar?
Estude sobre DMA!!!!!
De quê adianta você ter uma conexão de 3ms com a Corretora se ela é uma M* ???
Meu Deus do Céu! Ninguém estuda mais neste país???
Vocês sabem o que é DMA? OMS?
Acordem!!!!
Acabei de ter o problema que relatei nesse post.
Abaixo coloquei o print pela XP e depois pela Modal.
Observe que o EA mandou o comando BUY as 15:15:01
Porém, a XP só aceitou a ordem 12 segundos depois, às 15:15:13.
Já na MODAL, a ordem foi aceita em menos de 100 milisegundos.
Envio da ordem às 15:14:59.546 e aceito às 15:14:59.553
Dessa vez vou abrir uma reclamação na XP pra tentar ressarcimento.
Voce usa VPS, se sim qual?
Aqui na corretora XP, nunca deu uma ordem que demorou 0.5s pra entrar. Nem movimentacao de stop foi lento desse jeito. Mas, meu ping eh bem inferior (11ms).
Olá,
Alguém já passou por situação em que a corretora exige método de segurança no robô?
A corretora passa a seguinte informação sobre bloqueio (por segurança no envio de ordem):
" A rejeição " Automated Trading is disabled by Server", ocorre somente nas plataformas MetaTrader 5 DMA4. Ela indica que houve um bloqueio nas operações via robôs / expert advisors em razão de desajuste de parâmetros de envio de ordens.
Para que a funcionalidade de operações via Expert Advisors (robôs de negociação) não seja bloqueada, os seguinte ajustes deverão ser feitos na regra de envio de ordens:
Caso seu robô tenha sido bloqueado, efetue estes ajustes. Após o feito, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento para falar com um de nossos especialistas informando a rejeição e configurações realizadas para que seja efetuado o desbloqueio.
"
Pesquisando o fórum, não encontrei conteúdo sobre como atender uma exigências dessas, feita pela corretora.
Alguns pontos estranhos:
1- Como a corretora faz checagem para "desajuste de parâmetro de envio" ? Dificilmente ela enxergaria do código do robô.
2- Há no MT algum parâmetro para essas duas exigências da corretora?
Obrigado.
Atualizando.
Com muitas tentativas, um especialista da corretora ajudou um pouco.
Diferente do que a corretada falava antes, o problema não estava no " Automated Trading is disabled by Server".
Ocorre que a corretora está cancelando automáticamente ordens preechidas com ORDER_FILLING_IOC. Sendo robô ou manualmente, esse preechimento é cancelado.
Alguém já teve histórico com corretora cancelando ordens ORDER_FILLING_IOC ?
Obrigado
Com a corretora em questão que vc ate postou no outro tópico que foi removido por conter o nome da mesma, eu já tive esse mesmo problema.
Até onde eu sei, aqui no Brasil devemos usar somente "ORDER_FILLING_RETURN".
Nunca tentei outro tipo de envio.
Até onde eu sei, aqui no Brasil devemos usar somente "ORDER_FILLING_RETURN".
Nunca tentei outro tipo de envio.
Gratidão Guilherme.
Desconhecia essa informação.
Minha confusão começa pela conta Demo. Na Conta Demo, eu mantive o robô em testes por alguns meses, com o preechimento ORDER_FILLING_IOC.
Em Demo, as operações eram executadas. A ordem era mantida pendente com preço limite (buy/sell) definido, executado caso preço alcançasse alcançasse o estabelecido.
Passando para conta Real, parou de funcionar.
Numa pesquisa maior na documentação MQL5 encontrei o seguinte:
Essa tabela cruza o modo de execução, no meu caso, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANCE, com o tipo de preenchimento, no meu caso ORDER_FILLING_IOC.
No entanto, no parágrafo abaixo, é ressalvado o caso das ordens Pendentes. "(...) independentemente do modo de execução (...) é necessário utilizar o tipo de preechimento ORDER_FILLING_RETURN.
Sendo assim, parece ser da plataforma do MT. No entanto, é um pouco confuso quando a versão Demo permite um tipo de preechimento que na realidade não é permitido.
Obrigado a todos.
https://www.mql5.com/pt/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
Na conta REAL o mundo é completamente diferente infelizmente...
90% do que você valide em conta DEMO, 10% você vai ter que testar na conta REAL.
;)