Estou com eles travado desde as 16:30 tbm. Testei nas corretoras XP, CLEAR E RICO e todas estão travadas, acredito que seja na plataforma mesmo.
A Clear e a Rico pertencem à XP. Talvez as três compartilhem infraestrutura tecnológica e estejam todas com o mesmo problema.
Pela Modalmais estava funcionando perfeitamente de 16:30 ate o fim do pregão.
O preço do valor do mercado está travando muitooo... Ele demora para atualizar. Fiz o teste com outra plataforma de Day Trade e descobri que o problema realmente está no MT5. Vocês também estão tendo o mesmo problema??
Com esse delay fica MUITO difícil entrar em uma operação.
O mano,parece que o problema nao foi na plataforma mas sim no servidor da Clear,XP,Rico...muita reclamação nas redes socias,muita mesmo,chega a ser até vergonhoso.Nao tenho coragem de operar conta real pela CLEAR.
Bom saber... Você perder dinheiro já é ruim, agora perder por causa dos outros é ainda pior. O grande problema é que agora a Clear, a Xp e a Rico acabam perdendo credibilidade com MT5.
Mas enfim, espero que resolvam logo o problema
Nossa bom saber... Vou criar uma conta na Modalmais, acho que vai ser mais vantajoso...
@AsterixFelix, no mercado financeiro costuma-se alertar que "retornos passados não são garantia de retornos futuros" ... acho que o mesmo vale também para questões de infraestrutura tecnológica.
Já experimentei dias em que a Modal teve problemas também. Inclusive, uma vez eu estava posicionado e perdi um stop pq o servidor MT5 deles congelou, mas mostrei os logs e eles me ressarciram o prejuízo.
É sempre bom usar mais de uma corretora, pois, se num dia uma estiver ruim, vc opera na outra (sem esquecer que XP, Rico e Clear são corretoras de um mesmo grupo o que aconteceu ontem nas três ao mesmo tempo parece indicar que usam uma infraestrutura comum de servidor metatrader).
Uma outra opção além da Modal é a Terra Investimentos, que tem também tem servidor metatrader (que costuma ser bom na maior parte do tempo mas também tem problemas às vezes).
Enfim, nenhuma corretora brasileira oferece um MT5 100% estável ...então, assim como no próprio mercado financeiro, é importante "diversificar"!
E outra, MetaTrader é de graça, não devem ganhar comissão, então não é trocar de Corretora que vai resolver, como falou MODAL e outras tem o mesmo problema, acontece que ocorreu algo sinistro, porque até agora tudo travado.
Eu estou pensando em assinar Profit Clear ou Tryd normal, algumas de vocês aconselham
Eu vou usar as plataformas da Nelogica pela MODAL,dei uma pesquisada na reputação da empresa e não encontrei nem uma reclamação!Nada que é de graça presta!
Chico, bom dia,
As ferramentas da Nelógica são excelentes, utilizei muito por anos, você vai gostar.
MetaTrader 5 também é excelente, mas comparar um com o outro é como comparar um trator com um caminhão, apesar de ambos serem "veículos" (plataformas de negociação) o ponto forte de um é diferente do outro.
MT5 é mais direcionado a automações como EA´s, Scripts e Indicadores, muito bom e confiável e robusta para essas finalidades. Também requer mais atenção com o hardware, tráfego na internet, na corretora, etc.
Nelógica é exclusivo para operações manuais e por sua vez é muito rica e eficiente nesta modalidade de operação. Apenas com um simples notebook e uma razoável conexão de internet você vai operar sem problemas.
Júnior, bom dia,
Já usei ambas e são boas. Mas eu particularmente me adaptei melhor com o Profit quando ainda efetuava operações manuais.
Atualmente só utilizo EA´s, consequentemente só utilizo MT5.
Sem comentários, a imagem abaixo fala por si e muita gente tá com prejuízo grosso.