Mudar o timeframe do gráfico

Novo comentário
 

Boa tarde

tenho um código que ele cria um arquivo com algumas informações do gráfico diário 

mas ele faz isso com o timeframe que está no gráfico 

tem como eu chamar o indicador e ele fazer isso no gráfico de 60minutos?

a minha ideia é fazer tipo uma validação com o diário e o de 60minutos...

Att,

 
Victor Hugo:

Boa tarde


Olá Victor,

sim, é possível sim, mas só  se o  indicador permitir informar o período de cálculo.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá Victor,

sim, é possível sim, mas só  se o  indicador permitir informar o período de cálculo.

por exemplo, tenho esse código 


CopyBuffer(iMA(_Symbol,_Period,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer);


    for(int i=3; i<rates_total; i++)

     {  

     if (MM21Buffer[i]>MM21Buffer[i-1] && MM21Buffer[i-1]>MM21Buffer[i-2] && MM21Buffer[i-2]>MM21Buffer[i-3]  && low[i]<MM21Buffer[i])

     if ( time[i] ==  data)

     

              FileWrite (fileHandle,       

              _Symbol,                               

              DoubleToString (high[i],_Digits),      

              DoubleToString (low[i-1],_Digits),     

     }


e tenho 10 ativos abertos na janela de gráfico, assim no período diário.

Mas gostaria de que ele fizesse isso no 60m ou semanal, sem precisar ir trocando o timeframe no gráfico toda vez,

teria como eu colocar algum código que ele pegasse os dados do gráfico i60 ou Semanal?

Att.

 

Olá,

Tenho o MetaTrader 5 e gostaria de colocar o timeframe em 8 minutos.

Como fazer? Verifique que só possui script para o Metatrader 4

Agradeço

Paulo 

 
Paulo B:

Olá,

Tenho o MetaTrader 5 e gostaria de colocar o timeframe em 8 minutos.

Como fazer? Verifique que só possui script para o Metatrader 4

Agradeço

Paulo 

Paulo,

Você postou a mesma pergunta em 3 lugares diferentes na mesma hora? Assim não né, assim ninguém lhe ajudará....

 
Victor Hugo:

por exemplo, tenho esse código 


CopyBuffer(iMA(_Symbol,_Period,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer);


    for(int i=3; i<rates_total; i++)

     {  

     if (MM21Buffer[i]>MM21Buffer[i-1] && MM21Buffer[i-1]>MM21Buffer[i-2] && MM21Buffer[i-2]>MM21Buffer[i-3]  && low[i]<MM21Buffer[i])

     if ( time[i] ==  data)

     

              FileWrite (fileHandle,       

              _Symbol,                               

              DoubleToString (high[i],_Digits),      

              DoubleToString (low[i-1],_Digits),     

     }


e tenho 10 ativos abertos na janela de gráfico, assim no período diário.

Mas gostaria de que ele fizesse isso no 60m ou semanal, sem precisar ir trocando o timeframe no gráfico toda vez,

teria como eu colocar algum código que ele pegasse os dados do gráfico i60 ou Semanal?

Att.

Primeiro, sempre que postar um código use o comando como na imagem a seguir



Segundo se você tiver acesso ao código do indicador é só troca o período para o TimeFrame com o período  desejado, como seu código a seguir:


CopyBuffer(iMA(_Symbol,_Period,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer); //Periodo do TimeFrame Atual


CopyBuffer(iMA(_Symbol,PERIOD_H1,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer); //Periodo do TimeFrame H1
 
Davi Silva:

Primeiro, sempre que postar um código use o comando como na imagem a seguir



Segundo se você tiver acesso ao código do indicador é só troca o período para o TimeFrame com o período  desejado, como seu código a seguir:


Muito obrigado pela ajuda Davi!

Se puder me ajudar mais um pouco, eu gostaria de informação do candle do gráfico do i60 e não do diário que está aberto...

teria como fazer isso através de código? 


Edit:

Já consegui, obrigado

Novo comentário