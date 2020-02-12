Mudar o timeframe do gráfico
Olá Victor,
sim, é possível sim, mas só se o indicador permitir informar o período de cálculo.
por exemplo, tenho esse código
CopyBuffer(iMA(_Symbol,_Period,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer);
for(int i=3; i<rates_total; i++)
{
if (MM21Buffer[i]>MM21Buffer[i-1] && MM21Buffer[i-1]>MM21Buffer[i-2] && MM21Buffer[i-2]>MM21Buffer[i-3] && low[i]<MM21Buffer[i])
if ( time[i] == data)
FileWrite (fileHandle,
_Symbol,
DoubleToString (high[i],_Digits),
DoubleToString (low[i-1],_Digits),
}
e tenho 10 ativos abertos na janela de gráfico, assim no período diário.
Mas gostaria de que ele fizesse isso no 60m ou semanal, sem precisar ir trocando o timeframe no gráfico toda vez,
teria como eu colocar algum código que ele pegasse os dados do gráfico i60 ou Semanal?
Att.
e tenho 10 ativos abertos na janela de gráfico, assim no período diário.
Mas gostaria de que ele fizesse isso no 60m ou semanal, sem precisar ir trocando o timeframe no gráfico toda vez,
teria como eu colocar algum código que ele pegasse os dados do gráfico i60 ou Semanal?
Att.
Primeiro, sempre que postar um código use o comando como na imagem a seguir
Segundo se você tiver acesso ao código do indicador é só troca o período para o TimeFrame com o período desejado, como seu código a seguir:
CopyBuffer(iMA(_Symbol,_Period,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer); //Periodo do TimeFrame Atual CopyBuffer(iMA(_Symbol,PERIOD_H1,21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,MM21Buffer); //Periodo do TimeFrame H1
Muito obrigado pela ajuda Davi!
Se puder me ajudar mais um pouco, eu gostaria de informação do candle do gráfico do i60 e não do diário que está aberto...
teria como fazer isso através de código?
Edit:
Já consegui, obrigado
Boa tarde
tenho um código que ele cria um arquivo com algumas informações do gráfico diário
mas ele faz isso com o timeframe que está no gráfico
tem como eu chamar o indicador e ele fazer isso no gráfico de 60minutos?
a minha ideia é fazer tipo uma validação com o diário e o de 60minutos...
Att,