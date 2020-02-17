EA - Tempo de Operação - página 2
Não consegui, pois são funções diferente pelo que entendi:
bool ChartIndicatorAdd(
long chart_id, // ID Gráfico
int sub_window // número da sub-janela
int indicator_handle // manipulador do indicador
);
O primeiro parametro é o grafico, no caso 0, o segundo 0 para colocar na mesma janela dos candles e o terceiro o handle.
A função ObjectSetInteger não tem a parte de identificar o grafico, janela e hando, logo acredito que tem que usar em conjunto, porem não sei como
Poderia me explicar ? Por exemplo
ObjectSetInteger(0,mm_rapida_Handle, OBJPROP_COLOR, clrWhite) ( id do grafico, handle para mudar a cor, cor escolhida )
ChartIndicatorAdd(0,0,mm_rapida_Handle); ( Id do grafico = atual / mesma janela dos candle / handle para desenhar )
Porem não funcionou ://
Se você não teve um treinamento inicial e profundo nos elementos da linguagem MQL5 você vai dar cabeçadas eternas. O MQL5 é uma linguagem bem pentelha. Nada nela é o que parece.
Se você realmente leu TODA a documentação do iMA() vai perceber que o seu código está completamente errado.
https://www.mql5.com/en/docs/indicators/ima
Boa Noite, Tudo bem ?
Fiz meu primeiro programa, porem o mesmo não esta funcionando como desejo, posso colocar o código aqui explicando passo a passo e me ajudar a identificar o erro ?
Agradeço desde já
Oi @MicheliBarcello,
Sugiro que abra uma nova thread e poste o código.
;-)
Tenho outa duvida sobre tempo.
Atualmente com o script que me passaram no topio, eu coloco os horários para trade ( Digito os mesmo )...
Gostaria de saber como faz para ao invés de ter que digitar, clicar por exemplo 09:00 - 09:15 - 09:30 como se fosse uma lacuna ( Igual quando usa enum para texto, porem enum não funciona para números )
Muito Obrigada
Para resolver sua necessidade, basta colocar o robô no gráfico de 15 minutos (ou outro timeframe desejado) e programar o mesmo para apenas operar a cada novo candle. Para isso você pode ler este artigo.
Acredito que me expressei errado, segue uma foto par ver como gostaria.
Não queria ter que digitar o horário e sim clicar, abrir uma lacuna e selecionar qual desejo.
Boa Noite a Todos.0
Feliz Natal.
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar com esse erro.
Tentei colocar em um robô que estou desenvolvendo com 03 medias (03,08,20) para não virar ordem de um dia pro outo.
O erro esta no arquivo isolado que copiei para testar, portanto não tem nenhuma alteração.
Muito Obrigada :)
@MicheliBarcello Vc conseguiu rodar o robô com os horários?
Pode me ajudar nesse erro do bool?