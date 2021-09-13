Problema com MT5

Boa Noite Galera, então estava testando umas estratégias normalmente aqui e agora não consigo mais, não mexi em nada, e os outros códigos que já havia testado também esta dando o mesmo erro. Não é possível configurar, período da analise, o papel... Fica conforme a foto:

Alguém já passou por isso? Como resolver?

que foto??
 

Boa Tarde.

Não estou conseguindo entrar no meta trader 5

 
Boa noite pessoal!

Eu utilizo MT5 da XP e hoje resolvi reinstalar o software e desde então ele começou a fechar a plataforma automaticamente após alguns minutos… alguém passando por isso tbm??
 
Esta versão está com problema mesmo, diversos indicadores estão travando o MT5.. no meu caso o erro ocorre com indicadores que escrevem comentários no gráfico. Veja se não é o seu caso
 

Ola Pessoal.. Não estou conseguindo colocar ordem no mt5 conta demo... vcs estão conseguindo?

E meus robos de testes também não conseguem

 

Olá pessoal.

O editor de EA do MT5 nao colore corretamente as macros (#define), veja na imagem, alem de mostrar uns em preto outros em vermelho, todos são macros e compilam corretamente, apenas o visual não é destacado corretamente no editor.. Se notarem, inclusive, tem uma macro que na linha de cima está destacada em vermelho e logo abaixo a mesma está em preto... muito esquisito... seria algum BUG do editor ou  Alguma caracteristica que eu desconheco? enfim.. se houver algum comentario agradeço.

Alguem ja passou por este problema? Vou colar uma imagem para evidenciar:


 
Poderia ser algum arquivo Header (.mqh) não referenciado aí no seu código?
 
Bom dia não consigo fazer operação e gostaria do meu dinheiro de volta alguém poderia me ajudar como eu faço
 
Flavio Jarabeck #:
Poderia ser algum arquivo Header (.mqh) não referenciado aí no seu código?
Agradeço pela réplica, mas utilizo no mesmo .mqh todos os #define. 
 
Boa noite, pessoal, a minha plataforma estava com o problema de fechar sozinha em 39 e 59 minutos, desinstalei a mesma para reinstalar, e agora eu instalo a plataforma mas a ela não abre. Clico no aplicativo e o mesmo não responde. Alguém sabe o que pode ser?
