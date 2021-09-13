Problema com MT5
Boa Noite Galera, então estava testando umas estratégias normalmente aqui e agora não consigo mais, não mexi em nada, e os outros códigos que já havia testado também esta dando o mesmo erro. Não é possível configurar, período da analise, o papel... Fica conforme a foto:
Alguém já passou por isso? Como resolver?
Desde já, agradeço muito a atenção de todos.
Boa Tarde.
Não estou conseguindo entrar no meta trader 5
Boa noite pessoal!
Olá pessoal.
O editor de EA do MT5 nao colore corretamente as macros (#define), veja na imagem, alem de mostrar uns em preto outros em vermelho, todos são macros e compilam corretamente, apenas o visual não é destacado corretamente no editor.. Se notarem, inclusive, tem uma macro que na linha de cima está destacada em vermelho e logo abaixo a mesma está em preto... muito esquisito... seria algum BUG do editor ou Alguma caracteristica que eu desconheco? enfim.. se houver algum comentario agradeço.
Alguem ja passou por este problema? Vou colar uma imagem para evidenciar:
