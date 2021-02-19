Negociação a Um Clique

Quando clico com o botão direito do Mouse no gráfico a opção de "Negociação a Um Clique (Alt +T)" aparece TRANSPARENTE e não consigo habilitá-la. 

Alguém poderia me ajudar a solucionar este problema?

 
AlanMuzi:

Há várias possíveis razões: login incorreto na corretora, conexão instável, configuração errada do MT etc.

 
Thiago Duarte:

Desinstalei e instalei novamente, Funcionou para vendas no Índice, mas no Dollar ainda não aparece.

 
AlanMuzi:

Oi Alan, qual o código de dólar que está usando?

 


Bom dia......pessoal ver se pode ajudar.........quando clico no botão Negociação a um clique abre uma outra janela para confirma e depois outra janela para ver se quero imprimir......isto começou faz 2 dias.....antes a ordem ia direto.......como faço para tirar??

 
leonardoubiali:


Bom dia......pessoal ver se pode ajudar.........quando clico no botão Negociação a um clique abre uma outra janela para confirma e depois outra janela para ver se quero imprimir......isto começou faz 2 dias.....antes a ordem ia direto.......como faço para tirar??

Olá,

marque a opção.


 
Rogerio obrigado!!!!
 
Sou nova aqui, fui colocar a opção negociar a 1 clique e veio o extrato e um monte de operações feitas no automatico, ja tirei essa opção, alguem mais passou por isso, como deixo somente para eu entrar e sair de uma negociação
