Negociação a Um Clique
Quando clico com o botão direito do Mouse no gráfico a opção de "Negociação a Um Clique (Alt +T)" aparece TRANSPARENTE e não consigo habilitá-la.
Alguém poderia me ajudar a solucionar este problema?
Há várias possíveis razões: login incorreto na corretora, conexão instável, configuração errada do MT etc.
Desinstalei e instalei novamente, Funcionou para vendas no Índice, mas no Dollar ainda não aparece.
Oi Alan, qual o código de dólar que está usando?
Bom dia......pessoal ver se pode ajudar.........quando clico no botão Negociação a um clique abre uma outra janela para confirma e depois outra janela para ver se quero imprimir......isto começou faz 2 dias.....antes a ordem ia direto.......como faço para tirar??
Olá,
marque a opção.
