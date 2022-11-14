Série histórica 'WDO$' do Dólar não atualiza após a virada do código
Bom dia.
A série histórica do dólar, de código WDO$ (sem o 'D'), não está atualizando pra mim depois que o código do dólar mudou na virada do mês. Isso tb já aconteceu outras vezes, e acontece sempre na virada do código do dólar. Na última vez demorou semanas para o gráfico do WDO$ voltar a atualizar normalmente em tempo real.
O código atual do dólar, o WDOU19, está funcionando normalmente. A série histórica do índice (WIN$) também está funcionando normalmente. Eu utilizo o MT5.
Alguém poderia me ajudar?
Só a sua corretora poderá ajudar. Ela é que é responsável por manter as séries atualizadas.
Entendi. Bom, minha corretora é a XP.... Neste caso então eu vou tentar resolver este problema com ela.
Eu agradeço pela atenção, colega.
Colega, boa tarde.
Entrei em contato com a XP, e eles me disseram que esse problema não é com ele, e que eu preciso ver isso com a própria empresa do Metatrader. Eu queria tentar e falar com o pessoal do Metatrader, mas não estou encontrando nenhum telefone ou e-mail o site de suporte onde eu consiga falar com alguma atendente.
Então pensei que talvez alguém aqui tivesse algum contato deles que pudesse me passar.
Estranho isso.
A Metaquotes é apenas a desenvolvedora da plataforma. As cotações são fornecidas pela corretora.
Acho que o atendente da corretora não entendeu o problema.
A corretora te orientou incorretamente (na verdade, acredito que eles sequer entenderam o que você precisa). Sugiro que volte a falar com eles, refletindo antes sobre sua maneira de comunicação e, em caso de despreparo do atendente, certifique-se de argumentar corretamente.
Outro ponto: você pode ate entrar em contato com a Metaquotes, mas eles não irão te responder. Encontrar os telefones e meios de contato da Metaquotes eh muito fácil.
Olha, na conta DEMO da XP a série WDO$ está atualizada:
Na conta real eu não consegui ver, pois não uso há muito tempo minha conta real da XP e a senha não tá valendo mais.
E é esse o problema: o WDO$ não atualiza em tempo real durante o pregão. Mas quando vira o dia, o pregão do dia anterior é adicionado ao histórico.
Isso tem acontecido sempre quando vira o código do dólar, e esse problema se arrasta por vários dias/algumas semanas até que chega uma hora que volta a atualizar normalmente em tempo real.
Valeu colega. Eu vou tentar falar novamente com a XP então usando essas suas sugestões.
Quando vc comenta que a Metaquotes não iria me atender, vc está querendo dizer que eles não tem como resolver meu problema ou que eles simplesmente não atendem ninguém?
Pessoal, só pra informar que os códigos voltaram a atualizar em tempo real. Embora, eu não tenha conseguido falar com ninguém efetivamente.
O WIN$ e o WDO$ voltaram a atualizar na tarde da sexta-feira. Eu esperei até hoje para ver se continuaria atualizando, e agora está tudo normal.
Eu não consegui falar com ninguém mais depois do meu primeiro contato na XP. Mas eu mandei uma mensagem à XP através do site oficial informando o problema, contudo não recebi nenhuma resposta. Não sei se isso ajudou de alguma forma.
Bom, este tópico não tem mais utilidade. Eu devo excluí-lo? Ou existe alguma opção para colocá-lo como fechado ou resolvido, ou algo do tipo?
Desde já eu agradeço.
