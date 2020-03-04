Tudo sobre Arquitetura de Robôs - página 8

Fernando Teófilo:

Vc se puder poderia apontar onde estava o erro?

Era "{" ?


Se não me falha a memória, adicionei as linhas abaixo à função OnInit():

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

... E excluí as linhas abaixo da função HorarioFechamento():

    return false;
    }


Feliz 2020!!!

 
Vinicius de Oliveira:

Feliz 2020!!!

Obrigado pela Ajuda!!!

Feliz 2020 para vc Também!!!

Vinicius se não for abusar do seu conhecimento...estou tentando colocar a estratégia no robô de horário, mas esta dando um erro no Oninit

Erro com a estrategia

 
Fernando Teófilo:

Obrigado pela Ajuda!!!

Feliz 2020 para vc Também!!!

Vinicius se não for abusar do seu conhecimento...estou tentando colocar a estratégia no robô de horário, mas esta dando um erro no Oninit



te mandei no PV o codigo
Tem como fazer um robô ou indicador de suporte e resistência ? E se eu quisesse colocar suporte em resistências em lugares que acho que são suporte ou resistÊncia teria como ? Vamos dizer que achei um suporte no meio do gráfico, teria como eu mover o suporte e resistência pra outros lugares tbm? 
 
allan.san68:
Tem como fazer um robô ou indicador de suporte e resistência ? E se eu quisesse colocar suporte em resistências em lugares que acho que são suporte ou resistÊncia teria como ? Vamos dizer que achei um suporte no meio do gráfico, teria como eu mover o suporte e resistência pra outros lugares tbm? 

hj tenho um robo onde defino os preços de suporte e resistencia e ele opera em cima dessas informaçoes q passo p ele, coloquei ate p criar as linhas p que eu veja no grafico, com certeza da p ele operar facil seguindo esses dados de suporte e resistencia

 

Olá amigos, gostaria da ajuda de vocês se possível.

Possuo uma dúvida à respeito dos tick's quando há uma perda de conexão.


Possuo um robô que atua tick a tick e necessariamente preciso carregar os dados das últimas 24hs, por exemplo...

O robô é colocado em execução às 10:23hs do dia 23/01... ele carrega os dados desde às 10:23hs do dia 22/01.


Agora vamos imaginar o seguinte cenário:

  • O mercado abre às 9hs
  • Entre às 9hs e às 11:30, tudo ocorre bem na transmissão dos tick's e na conexão com o servidor
  • Às 11:30 há uma interrrupção na transmissão dos tick's ou na conexão com o servidor.
  • A transmissão ou a conexão volta ao normal às 12hs

A dúvida é... Como o meta trader se comporta nesse caso?


Ele processa o OnTick rapidamente tick a tick, os tick's perdidos entre às 11:30 e 12hs

Ou simplesmente são perdido os ticks entre às 11:30 e 12hs , e o processamento do OnTick retorna somente os tick's recebido após às 12hs?


Meu robô hoje trata essa interrupção de Tick ou conexão e recarrega os ticks das útimas 24hs quando a transmissão é retomada. Porém acredito que estou tratando isso desnecessariamente.

Minha idéia é simplificar o robo e os indicadores que o mesmo usa no caso dessa interferência de processamento.


Caso alguém intesse por esse tratamento, basta me enviar uma mensagem que o disponibilizo.


Até logo!

Oi Roger,

Se o servidor da corretora tiver permanecido no ar o tempo todo e o problema tiver sido apenas na conexão, todos os ticks, inclusive do período entre 11:30 e 12:00, estarão disponíveis e vc poderá obtê-los assim que a conexão com o servidor da corretora retornar.

Pra não fazer processamento desnecessário, sugiro vc manter guardado sempre o horário (time_msc) do último tick recebido, pois assim, em caso de ter havido queda de conexão, vc poderá solicitar exatamente os ticks faltantes. 

 
Olá Trader_Patinhas

Obrigado pela ajuda!


Curti a dica do time_msc vou utilizar ela sim!

