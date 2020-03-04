Tudo sobre Arquitetura de Robôs - página 8
Vc se puder poderia apontar onde estava o erro?
Era "{" ?
Se não me falha a memória, adicionei as linhas abaixo à função OnInit():
... E excluí as linhas abaixo da função HorarioFechamento():
Feliz 2020!!!
Obrigado pela Ajuda!!!
Feliz 2020 para vc Também!!!
Vinicius se não for abusar do seu conhecimento...estou tentando colocar a estratégia no robô de horário, mas esta dando um erro no Oninit
Tem como fazer um robô ou indicador de suporte e resistência ? E se eu quisesse colocar suporte em resistências em lugares que acho que são suporte ou resistÊncia teria como ? Vamos dizer que achei um suporte no meio do gráfico, teria como eu mover o suporte e resistência pra outros lugares tbm?
hj tenho um robo onde defino os preços de suporte e resistencia e ele opera em cima dessas informaçoes q passo p ele, coloquei ate p criar as linhas p que eu veja no grafico, com certeza da p ele operar facil seguindo esses dados de suporte e resistencia
Olá amigos, gostaria da ajuda de vocês se possível.
Possuo uma dúvida à respeito dos tick's quando há uma perda de conexão.
Possuo um robô que atua tick a tick e necessariamente preciso carregar os dados das últimas 24hs, por exemplo...
O robô é colocado em execução às 10:23hs do dia 23/01... ele carrega os dados desde às 10:23hs do dia 22/01.
Agora vamos imaginar o seguinte cenário:
A dúvida é... Como o meta trader se comporta nesse caso?
Ele processa o OnTick rapidamente tick a tick, os tick's perdidos entre às 11:30 e 12hs
Ou simplesmente são perdido os ticks entre às 11:30 e 12hs , e o processamento do OnTick retorna somente os tick's recebido após às 12hs?
Meu robô hoje trata essa interrupção de Tick ou conexão e recarrega os ticks das útimas 24hs quando a transmissão é retomada. Porém acredito que estou tratando isso desnecessariamente.
Minha idéia é simplificar o robo e os indicadores que o mesmo usa no caso dessa interferência de processamento.
Caso alguém intesse por esse tratamento, basta me enviar uma mensagem que o disponibilizo.
Até logo!
Oi Roger,
Se o servidor da corretora tiver permanecido no ar o tempo todo e o problema tiver sido apenas na conexão, todos os ticks, inclusive do período entre 11:30 e 12:00, estarão disponíveis e vc poderá obtê-los assim que a conexão com o servidor da corretora retornar.
Pra não fazer processamento desnecessário, sugiro vc manter guardado sempre o horário (time_msc) do último tick recebido, pois assim, em caso de ter havido queda de conexão, vc poderá solicitar exatamente os ticks faltantes.
Olá Trader_Patinhas
Obrigado pela ajuda!
Curti a dica do time_msc vou utilizar ela sim!