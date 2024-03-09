Transferência de Saldo - página 2
Bom dia.
Estou supondo que vc já está logado na plataforma MT5 com o usuário e a senha da conta MT5 que a Clear deve ter te passado por e-mail (que são diferentes do usuário/senha do home broker), correto? Se não estiver, faça novo login com o usuário/senha MT% recebido por e-mail.
Estou supondo também que você está logado na conta REAL, e não na conta demo, correto? Se não estiver, faça login na conta REAL.
Nesse caso, é comum o saldo só aparecer no MT5 algumas horas depois do depósito e, se o depósito tiver sido feito à tarde, às vezes só aparece na abertura do pregão seguinte.
Vale lembrar que a Clear só permite o uso de robôs MT5 na conta demo. Na conta real vc só poderá operar MT5 manualmente.
Em 17/07/2019 foi enviado comunicado sobre a permissão do uso de robôs/EA em conta Real na Clear, apenas modo netting por enquanto.
"Prezado(a) Cliente,
Informamos que recentemente foram liberadas as operações Expert Advisor (EA) com Robô no MetaTrader na Clear Corretora. Bons Negócios! =)"
Olá,
É assim mesmo, no metaTrader aparece 0, mas a sua margem está liberada normalmente para operar.
Abraços
Fiz minha primeira operação hoje e o saldo do mt5 não foi pra corretora. Como faço pra sacar esse dinheiro?
Boa Noite!
comecei a operar hoje no mini índice, tenho conta na xp e fiz alguns traders hoje e fiz 91 reais, como ter certeza que ganhei e como ver o saldo desses trader na minha correto?
A clear requer que você vá em garantias e desloque o total de dinheiro que você quer para usar no MT5.
Tenho cadastradas no MT5 4 contas de corretoras diferentes, como faço para transferir um saldo de uma corretora para outra ?