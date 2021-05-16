Sinal Bloqueado
estou com o mesmo problema
Tambem estou com o mesmo problema, alguem conseguiu corrigir?
Por favor, quando pedirem ajuda para algo, colaborem, postem mais do que só a queixa. Mandem prints, postem os relatórios que o MQL5 gera, etc.
Luciano, seu sinal está com 100% de perda.
Luis, seu sinal nunca teve nenhuma operação.
Na aba "o que há de novo" tem todos os motivos para justificar a retirada dos seus sinais, se atentem àquela parte da página de sinais.
Lucas, obrigato pelo retorno, porem tenho 2 sinais, o que tem problema esta com operacoes desde 2018 a ultima operacao foi a 17 horas atras.
Por favor, se atente, sempre que tiver problema no seu sinal leia a parte "O que há de novo", lá estará claro o motivo de seu sinal não estar ativo :
Lucas, mais uma vez obrigado.
Ate cheguei a ver esta mensagem, mas achei que era apenas um warning.
Vou aguardar os trades terem uma maior atividade para ver se ha o desbloqueio.
[ ]`s
Por favor, se atente, sempre que tiver problema no seu sinal leia a parte "O que há de novo", lá estará claro o motivo de seu sinal não estar ativo :
Boa tarde Lucas,
Estou enfrentando o mesmo problema de bloqueio. Em "o que há de novo" não há nada diferente dos ultimos meses... porém, não consigo reestabelecer meu sinal
Boa tarde Lucas,
Estou enfrentando o mesmo problema de bloqueio. Em "o que há de novo" não há nada diferente dos ultimos meses... porém, não consigo reestabelecer meu sinal
https://www.mql5.com/pt/forum/369396#comment_22342491
- 2021.05.15
- www.mql5.com
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Olá, recebi a seguinte informação na minha página de sinais:
"O sinal foi bloqueado para novas assinaturas por suspeita de violação das regras. No entanto, os assinantes continuarão a receber sinais de negociação, por isto, negocie como costumado para cumprir suas obrigações para com seus assinantes.
Para desbloquear, você pode criar uma solicitação no Console de serviço, dando explicações sobre os aspectos que tem a ver como a operação do Sinal.
As razões para o bloqueio podem ser as seguintes:
Sendo que quando clico neste link, criar uma solicitação no Console de serviço, sou direcionado para uma pagina que não existe.
Alguém já conseguiu resolver esse problema?