Distância da Média
DÚVIDA SOBRE CARREGAR ATIVOS SÓ BRASIL
Bom dia!
BAIXEI O METATRADER5 E FIZ LOGIN COM MINHA CORRETORA.
ENTRETANTO SÓ TEM ATIVOS FOREX. QUERO CARREGAR ATIVOS DA IBOV (MINI INDICE, MINI DOLAR, PETR4, VALE3. ETC..)
NÃO TEM ESSA OPÇÃO.
ABAIXO A IMAGEM DE COMO ELE CARREGA E DO MENU SEM AS OPÇÕES PARA CARREGAR. ALGUÉM PODE AJUDAR?
O amigo acima está certo. Vc não deve ter conseguido se conectar ainda.
Abra a aba "Diário" que lá deve ter uma mensagem de erro elucidativa (senha incorreta, conta inexistente, etc.).
Um erro muito comum é a pessoa se confundir tentando se conectar no servidor demo usando login/senha da conta real, ou no servidor real usando login/senha da conta demo.
O que o assunto "Distância da Média" tem a ver com o seu problema???
Obedeça as regras do Fórum.
E PARE DE ESCREVER TUDO EM MAIÚSCULAS!
Isso não vai ajudar no seu caso. Muito pelo contrário...
Bom, agradeço aos amigos que reponderam educadamente.
Não tenho por hábito escrever em MAIÚSCULAS, não foi de propósito.
Não costumo entrar em fóruns, por isso o questionamento fora do escopo das médias.
E quando questionar algo, não o faça com três interrogações (???), isso é desnecessário. Apenas uma basta.
Como faço pra configurar um robô que opere a partir de "x" pontos da média "y", por exemplo. Seria para operação scalper. Gostaria de configurá-lo de modo que o preço distanciando tantos pontos de uma dada média eu monte a operação.