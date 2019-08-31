Distância da Média

Como faço pra configurar um robô que opere a partir de "x" pontos da média "y", por exemplo. Seria para operação scalper. Gostaria de configurá-lo de modo que o preço distanciando tantos pontos de uma dada média eu monte a operação. 

 
Bruno Vilela Ximenes:

Olá Bruno!

[REMOVIDO PELO MODERADOR]

 
Olá, mantive contato com ele. Quem sabe pela proximidade do nomes consigo desconto? rsrs. Abraços |!!!
 
Preciso da mesma coisa.... So que tenho alguns indicadores a mais e com mais possiblidades...
 

Acho que um robô de envelopes atende sua expectativa. [Editado pelo Moderador]. 

 
rapaz no freelance o pessoal faz rapidao isso, nao sei exatamente o que vc quer aqui, se vc quer o codigo todo ou somente essa parte da logica
 

DÚVIDA SOBRE CARREGAR ATIVOS SÓ BRASIL

Bom dia!

BAIXEI O METATRADER5 E FIZ LOGIN COM MINHA CORRETORA.

ENTRETANTO SÓ TEM ATIVOS FOREX. QUERO CARREGAR ATIVOS DA IBOV (MINI INDICE, MINI DOLAR, PETR4, VALE3. ETC..)

NÃO TEM ESSA OPÇÃO.

ABAIXO A IMAGEM DE COMO ELE CARREGA E DO MENU SEM AS OPÇÕES PARA CARREGAR. ALGUÉM PODE AJUDAR?

IMAG_INI_MET_TRADER5

 
pela figura no canto inferior direito, vc ainda nao conseguiu se conectar na sua conta da Clear, verifica sua senha ou coisas parecidas...por isso que ainda nao apareceu nada
 
O amigo acima está certo. Vc não deve ter conseguido se conectar ainda. 

Abra a aba "Diário" que lá deve ter uma mensagem de erro elucidativa (senha incorreta, conta inexistente, etc.).

Um erro muito comum é a pessoa se confundir tentando se conectar no servidor demo usando login/senha da conta real, ou no servidor real usando login/senha da conta demo.

 
O que o assunto "Distância da Média" tem a ver com o seu problema???


Obedeça as regras do Fórum.


E PARE DE ESCREVER TUDO EM MAIÚSCULAS!

Isso não vai ajudar no seu caso. Muito pelo contrário...

 
Flavio Jarabeck:

O que o assunto "Distância da Média" tem a ver com o seu problema???


Obedeça as regras do Fórum.


E PARE DE ESCREVER TUDO EM MAIÚSCULAS!

Isso não vai ajudar no seu caso. Muito pelo contrário...

Bom, agradeço aos amigos que reponderam educadamente.

Não tenho por hábito escrever em MAIÚSCULAS, não foi de propósito.

Não costumo entrar em fóruns, por isso o questionamento fora do escopo das médias.

E quando questionar algo, não o faça com três interrogações (???), isso é desnecessário. Apenas uma basta.

