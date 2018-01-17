Robo hora funciona hora não...
Olá. Boa noite. Estou iniciando com MT5 e já me deparei com questões que não consigo entender. Baixei um robô gratuito para testes e para aprender configurar. Fiz testes com ele no mini dolar WDOG18 e funcionou perfeitamente executando várias operações , porém, quando vou testar com a série histórica WDO$D com a mesmas configurações ele não executa operação nenhuma, por que será que ocorre isso?
Bom dia Hernandez, é porque as séries históricas não são ativos negociáveis.
Obrigado Rogerio. Mas no dia de ontem rodei ele na série atual do mini dolar WDOG18 e fez várias operações. Hoje fui rodar com os mesmos parâmetros e não faz operação nenhuma... Já desinstalei e instalei o MT5 e nada.
Não tá rodando mais nem na série atual do mini dolar, sendo que ontem rodou.
sua pergunta foi o motivo de não abrir operações com a série histórica WDO$D.
Sim, é verdade. Me desculpa. Não fiz a pergunta corretamente. Na verdade a minha questão é que fazendo testes em robô específico ele funcionou perfeitamente na série atual do mini dolar WDOG18, e hoje quando fui tentar rodar ele na mesma série e com os mesmos parâmetros o robô não funcionou...
Na versão 5.00 build 1730 existe um bug que acontece algumas vezes, quando acontece os robôs não conseguem enviar ordens a mercado, pois essa sãoexecutadas com valor zero. Outro possível bug dessa versão é que às vezes o saldo inicia com zero, então não haverá saldo suficiente para executar as ordens. Para confirmar isso que estou falando , verifique a aba "Diário" na caixa de ferramentas e/ou o preço na aba "Operações".
Já abri um chamado para correção, teremos que aguardar.
Boa tarde Pedro. Obrigado pela resposta. Nesse caso consegui fazer novamente simulações (backtest) com a seria atual do mini dólar (WDOG18), porem, quando vou tentar fazer a mesma simulação para a série continua (WDO$D), com os mesmos parâmetros de entrada para o expert e para o mesmo período a simulação incia com o valor correto porem não executa nenhuma ordem no teste. O teste inicia e termina com o valor inicial sem realizar nada. Será que isso pode ser devido a seira atual ser um ativo negociável e a série continua não ser? Caso seja isso, como será que posso alterar o código do expert para que realize também simulações com a série contínua?
