Envio de ordens

Novo comentário
 

Boa tarde Pessoal

Finalizei um EA e estou inciando testes, quando faço backtest, vejo as mensagens de envio de ordens na aba diário porem os valores não se atualizam e nem aparece os dados da ordem.

Como eu poderia ter mais informação sobre este erro, no debugg eu teria que aguardar da sinal de compra ou venda?


sds.


Nilson

 
NFONSECA:


Olá Nilson,

faça o backtest com Real como moeda. Digite o código BRL.



 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá Nilson,

faça o backtest com Real como moeda. Digite o código BRL.




Olá Rogerio


Fiz e percebi que agora fez uma entrada, mas tem algo errado com a ordem, o valor não se altera e apareceu este ticket, alem disse nçao colocou takeprofit e nem stoploss


 
NFONSECA:

Olá Rogerio


Fiz e percebi que agora fez uma entrada, mas tem algo errado com a ordem, o valor não se altera e apareceu este ticket, alem disse nçao colocou takeprofit e nem stoploss


Bom, isso aí já é erro de programa.   Eu sugiro você usar ativo real WDOV18 e não a série histórica para testar/depurar seu programa.

Novo comentário