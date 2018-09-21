Envio de ordens
Rogerio Giannetti Torres:
Olá Nilson,
faça o backtest com Real como moeda. Digite o código BRL.
Olá Rogerio
Fiz e percebi que agora fez uma entrada, mas tem algo errado com a ordem, o valor não se altera e apareceu este ticket, alem disse nçao colocou takeprofit e nem stoploss
NFONSECA:
Bom, isso aí já é erro de programa. Eu sugiro você usar ativo real WDOV18 e não a série histórica para testar/depurar seu programa.
Boa tarde Pessoal
Finalizei um EA e estou inciando testes, quando faço backtest, vejo as mensagens de envio de ordens na aba diário porem os valores não se atualizam e nem aparece os dados da ordem.
Como eu poderia ter mais informação sobre este erro, no debugg eu teria que aguardar da sinal de compra ou venda?
sds.
Nilson