Teste com Séries contínuas
Boa noite a todos,
Olá Cristiano,
bom, tem três motivos.
1) A série histórica é populada com dados série de maior liquidez no caso do mini índice hoje é a série WINM21.
2) Quanto a série histórica WIN@ é uma série especial veja abaixo nas especificações os campos TICK SIZE e TICK VALUE. Use uma das séries WIN@D ou WIN@N
3) Ontem dia 14/04 foi o fim de vigor da série WINJ21, somente a noite as séries históricas sofrem os ajustes.
PS: As vezes os ajustes das séries históricas do dia de vencimento demoram alguns dias.
Obrigado.
Gostaria de saber por que o teste com série contínua apresenta valores bem diferentes daqueles obtidos usando o ativo normal?
Ex: Faço o teste com WIN@ e dá um resultado, quando testo com WINQ21 o resultado é diferente. Isso fazendo o teste respeitando o período da letra do ativo.
O resultado não deveria ser o mesmo, já que teste obedecendo o período da cada letra?
desde já agradeço a atenção.