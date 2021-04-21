Teste com Séries contínuas

Novo comentário
 

Boa noite a todos,


Gostaria de saber por que o teste com série contínua apresenta valores bem diferentes daqueles obtidos usando o ativo normal?

Ex: Faço o teste com WIN@ e dá um resultado, quando testo com WINQ21 o resultado é diferente. Isso fazendo o teste respeitando o período da letra do ativo.

O resultado não deveria ser o mesmo, já que teste obedecendo o período da cada letra?


desde já agradeço a atenção.

 
Cristiano Santos:

Boa noite a todos,


Olá Cristiano,

bom, tem três motivos.

1) A série histórica é populada com dados série de maior liquidez no caso do mini índice hoje é a série WINM21.

2) Quanto a série histórica WIN@ é uma série especial veja abaixo nas especificações os campos TICK SIZE e TICK VALUE.  Use uma das séries WIN@D ou WIN@N

3) Ontem dia 14/04 foi o fim de vigor da série WINJ21, somente a noite as séries históricas sofrem os ajustes.

PS: As vezes os ajustes das séries históricas do dia de vencimento demoram alguns dias.



 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá Cristiano,

bom, tem três motivos.

1) A série histórica é populada com dados série de maior liquidez no caso do mini índice hoje é a série WINM21.

2) Quanto a série histórica WIN@ é uma série especial veja abaixo nas especificações os campos TICK SIZE e TICK VALUE.  Use uma das séries WIN@D ou WIN@N

3) Ontem dia 14/04 foi o fim de vigor da série WINJ21, somente a noite as séries históricas sofrem os ajustes.

PS: As vezes os ajustes das séries históricas do dia de vencimento demoram alguns dias.



Obrigado.

Novo comentário