Rashid Umarov #:

Há um comando chamado "enviar para inspeção".

É esse o botão de que você está falando, estou entendendo corretamente?

[editar] Acredito que entendi corretamente, é que sua interface de administração é um pouco diferente da interface de usuário normal.



 
Rashid Umarov #:

Antes de escrever um artigo, faça uma pesquisa no site sobre esse tópico. Por exemplo, artigos como este podem ser encontrados aqui.

Isso lhe dará uma compreensão de :

  • como os artigos devem ser escritos
  • quais tópicos já foram abordados
Agradecimentos
 
Vladislav Boyko #:

Este é o botão de que você está falando, estou entendendo corretamente?

[editar] Acredito queentendi corretamente, é que sua interface de administração é um pouco diferente da interface de usuário normal.

Sim, isso está correto.

Eu tenho uma interface diferente

 

Eu estava criando um novo artigo e a documentação diz o seguinte:

ponto de aprovação

Então, ao criar um artigo na parte superior, também recebo o seguinte.

enviar para o moderador

Criei um plano e cliquei em enviar para revisão. Ele diz que o volume do artigo de 0,4 página é muito baixo e não foi possível enviá-lo para revisão. Adicionei mais informações em meu plano várias vezes, mas ele ainda reclama do baixo volume de páginas. Pesquisei em vários lugares e vi que a contagem de caracteres sem espaços deve ser maior que 2000. Também fiz isso, mas ainda recebo o seguinte erro.

erro

Apenas para a revisão do plano, preciso escrever 5 páginas? Escrever 5 páginas significa quase concluir meu artigo, não apenas o Plano.

Onde posso obter os requisitos para enviar meus planos para que o artigo seja revisado pelo moderador? Acho que as informações devem estar presentes no próprio artigo, não é?

 
Acho que, por plano, eles se referem a um rascunho do seu artigo, portanto, envie o artigo inteiro para essa revisão.

 
Dei uma olhada no seu rascunho

https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article

É sobre python e google sheets, não vejo nada sobre comerciantes.

 
Eleni Anna Branou #:

Acredito que, por plano, eles se referem a um rascunho do seu artigo, portanto, envie o artigo completo para essa revisão.

Entendi. Obrigado, Eleni

 
Rashid Umarov #:

Dei uma olhada no seu rascunho

https://www.mql5.com/pt/articles/19175/198393#!tab=article

É sobre python e google sheets, não vejo nada para traders.

Ótimo, vou acrescentar isso também. Obrigado, Rashid.

 

Enviei meu artigo e gostaria de perguntar quanto tempo leva para ele ser revisado/aceito para revisão

 
David Kitonga Mutua #:

Enviei meu artigo e gostaria de perguntar quanto tempo leva para ele ser revisado/aceito para revisão

Como você enviou o artigo na sexta-feira, terá de esperar até a próxima semana.
