Discussão do artigo "Novo sistema de publicação de artigo em MQL5.community" - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Há um comando chamado "enviar para inspeção".
É esse o botão de que você está falando, estou entendendo corretamente?
[editar] Acredito que entendi corretamente, é que sua interface de administração é um pouco diferente da interface de usuário normal.
Antes de escrever um artigo, faça uma pesquisa no site sobre esse tópico. Por exemplo, artigos como este podem ser encontrados aqui.
Isso lhe dará uma compreensão de :
Este é o botão de que você está falando, estou entendendo corretamente?
[editar] Acredito queentendi corretamente, é que sua interface de administração é um pouco diferente da interface de usuário normal.
Sim, isso está correto.
Eu tenho uma interface diferente
Eu estava criando um novo artigo e a documentação diz o seguinte:
Então, ao criar um artigo na parte superior, também recebo o seguinte.
Criei um plano e cliquei em enviar para revisão. Ele diz que o volume do artigo de 0,4 página é muito baixo e não foi possível enviá-lo para revisão. Adicionei mais informações em meu plano várias vezes, mas ele ainda reclama do baixo volume de páginas. Pesquisei em vários lugares e vi que a contagem de caracteres sem espaços deve ser maior que 2000. Também fiz isso, mas ainda recebo o seguinte erro.
Apenas para a revisão do plano, preciso escrever 5 páginas? Escrever 5 páginas significa quase concluir meu artigo, não apenas o Plano.
Onde posso obter os requisitos para enviar meus planos para que o artigo seja revisado pelo moderador? Acho que as informações devem estar presentes no próprio artigo, não é?
Eu estava criando um novo artigo e a documentação diz o seguinte:
e, ao criar um artigo na parte superior, também recebo o seguinte.
Criei um plano e cliquei em enviar para revisão. Ele diz que o volume do artigo de 0,4 página é muito baixo e não foi possível enviá-lo para revisão. Adicionei mais informações em meu plano várias vezes, mas ele ainda reclama do baixo volume de páginas. Pesquisei em vários lugares e vi que a contagem de caracteres sem espaços deve ser maior que 2000. Também fiz isso, mas ainda recebo o seguinte erro.
Apenas para a revisão do plano, preciso escrever 5 páginas? Escrever 5 páginas significa quase concluir meu artigo, não apenas o Plano.
Onde posso obter os requisitos para enviar meus planos para que o artigo seja revisado pelo moderador? Acho que as informações devem estar presentes no próprio artigo, não é?
Acho que, por plano, eles se referem a um rascunho do seu artigo, portanto, envie o artigo inteiro para essa revisão.
Eu estava criando um novo artigo e a documentação diz o seguinte:
Então, ao criar um artigo na parte superior, recebo o seguinte.
Criei um esboço e cliquei no botão enviar para validação. Ele diz que o artigo tem 0,4 páginas a menos e não pode ser enviado para validação. Adicionei mais informações ao plano várias vezes, mas ele ainda reclama da baixa contagem de páginas. Pesquisei em vários lugares e vi que o número de caracteres sem espaços deve ser superior a 2000. Também fiz isso, mas ainda recebo o seguinte erro.
Só para a revisão do plano, preciso escrever 5 páginas? Escrever 5 páginas significa quase concluir o artigo, não apenas o plano.
Onde posso obter os requisitos para enviar meus planos de um artigo para revisão do moderador? Acho que as informações devem estar no próprio artigo, certo?
Dei uma olhada no seu rascunho
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
É sobre python e google sheets, não vejo nada sobre comerciantes.
Acredito que, por plano, eles se referem a um rascunho do seu artigo, portanto, envie o artigo completo para essa revisão.
Entendi. Obrigado, Eleni
Dei uma olhada no seu rascunho
https://www.mql5.com/pt/articles/19175/198393#!tab=article
É sobre python e google sheets, não vejo nada para traders.
Ótimo, vou acrescentar isso também. Obrigado, Rashid.
Enviei meu artigo e gostaria de perguntar quanto tempo leva para ele ser revisado/aceito para revisão
Enviei meu artigo e gostaria de perguntar quanto tempo leva para ele ser revisado/aceito para revisão