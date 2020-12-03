Distância Preço em relação a uma média

Pessoal,


Existe algum indicador que mede  a distância em % do preço em relação a uma média para mt5?

 
Não sei se tem esse indicador, mas é bem fácil de programar.

Se ainda quiser eu fiz ele. Está no anexo.



Arquivos anexados:
Distancia_para_Media.ex5  15 kb
Distancia_para_Media.mq5  9 kb
 

Boa tarde, 

Maravilha esse indicador que você elaborou. AS entradas contra tendência ficam muito mais seguras com ele.

Interessante a ideia de construir um EA que funciona nessas condições com aumento de posição como opção de trade. 

Caso saibam de algum ou quem produz isso para forex favor me contatar por gentileza.

 
Amigo,

É possível usar esse indicador no mt4?

 

Existe um robô que faz mais ou menos isso, mas por distância em pontos. Se tiver interesse:

[REMOVIDO PELO MODERADOR]

[REMOVIDO PELO MODERADOR]

Ou também imagino que possa usar um indicador/robô de Envelope.

 
Senhores bom!! dia alguém pode me indicar ou me ajudar preciso de um indicador que me indica a distância em pip de uma média móvel tanto pra alta tanto para baixa no MT4 alguém pode me ajudar?
 
eu consigo criar um para distancia da média, onde quando meu valor do momento se distancia " x" da media  "y " meu robô efetua uma entrada ( " x" da media pra cima compra, "x da media pra baixo venda)  com a possibilidade de setar o valor de pontos a se buscar?
 
consegue via programação MQL5
 
Seu indicador ficou muito legal. Seria possível fazê-lo de forma que o sinal de negociação acontecesse na primeira negociação além da distância otimizada, e não o fechamento do candle ?

 
Olá, Cleber Caldas.
Onde posso baixar esse robô? Pois foi removido.

Já agradeço sua ajuda.
 
Onde posso baixar este robo com envelope ?
