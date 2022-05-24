Janelas flutuantes
Alguém sabe uma forma de deixar as janelas do mt5 flutuantes? ou seja, usar os gráfico em vários monitores sem ter q fazer a gambiarra de esticar a janela.
Se não tiver como, já passou da hora de ter não acham?
abs!
Olá Alison,
você pode fazer isso com as janelas padrão do MT5 (Observação do Mercado, Caixa de Ferramentas, Navegador, Profundidade do Mercado, Preço PopUp, Strategy Tester, etc.), entretanto, isso não pode ser feito com as janelas dos gráficos.
Então, parece ser uma coisa simples de se fazer, tanto que as janelas padrão já tem, pq será q os gráficos não podem ser assim tb?
O mt4/mt5 acaba perdendo espaço para outras plataformas que permitem. Uma pena.
Essa forma que o figurelli comentou é uma opção, mas dependendo do pc, acaba sobrecarregando.
Obrigado pelos comentários!
Alison, respeito tua posição mas não vejo como perder espaço por isso.
Na prática a realidade é que o MQL5.com está crescendo muito, seguindo o caminho do MT4, chegando em 200K usuários no mundo (ver mensagem de a pouco no Mural abaixo).
Community grows! 196390 users on MQL5.com
E o MT4 é a plataforma Forex mais reconhecida e premiada no mundo, e a muitos anos (provavelmente por isso parece que não vai terminar tão cedo).
Afinal, onde você encontra backtesting em nuvem? Ou um mercado de sinais e robôs na própria plataforma? Ou recursos de paper trading tão realistas e fáceis de serem utilizados? Ou ainda, uma comunidade com tanto conteúdo aberto e gratuito?
Desculpe, mas não conheço outra plataforma com uma comunidade tão forte e com recursos tão avançados para criação de indicadores e estratégias.
Seja como for, note que nenhuma plataforma pode ser boa em tudo, e que o foco principal do MT4/MT5 é a operação automática (robôs).
Quanto à solução proposta poder sobrecarregar, você fez algum teste? Com um Dual Core você abre tranquilamente 3 MT5, e isso vai consumir menos de 150K (nem notebook se vende mais hoje com menos de 4 núcleos e no mínimo 4G).
Na verdade, para mim o que acontece é o contrário, a maior parte das plataformas com janelas flutuantes realmente são pesadas, e a opção do MT4/MT5 de manter a plataforma enxuta me parece inteligente e adequada aos objetivos principais dela.
Verdade vc tem razão.
Porém ainda acho q poderiam implantar as janelas. :)
É verdade, eu também gostaria, recomendo encaminhares essa sugestão pelo item Atendimento (item do Perfil), com um Novo Pedido na categoria Sugestões.
tem sim amigo
http://www.floatingcharts.com/?hop=showcode
- www.floatingcharts.com
Veja em: https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/1898
- 2018.10.26
- MetaQuotes
- www.metatrader5.com
