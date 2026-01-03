Discussão do artigo "Como assinar sinais de negociação" - página 115
Ei... é muito complicado para mim comprar ou ter uma cópia do comércio aqui... o sistema é muito difícil de entender... por favor, ajude
Certifique-se de que você fez tudo conforme descrito aqui:
Como assinar o sinal MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Olá, pessoal, ele funciona no celular mt4 ou tenho que mantê-lo no computador o tempo todo? Se sim, ele faz autotrade no mt4 mobile?
Não, não é possível ter assinatura de sinal no aplicativo móvel MetaTrader. Ela precisa estar no aplicativo MetaTrader para desktop, seja localmente em seu computador ou remotamente usando um serviço VPS.
Além disso, também não há "negociação automática" no aplicativo móvel MetaTrader. O terminal móvel não pode executar programas personalizados.
Alguém pode mostrar o artigo "regras para se tornar um operador de sinais no mql5?
https://www.mql5.com/pt/signals/rules
Após a subseção
Se você usar o MQL5 VPS, poderá fechar o PC.
foi debitado o valor e aparece em pagamentos mas não permite que eu assine o sinal
Dá a opção de assinar mas quando tento diz isso (imagem abaixo)
se puderem me ajudar, desde já agradeço !
Após o pagamento via cartão de crédito não permite que eu assine o sinal
Depende de quando você pagou:
Você pode verificar este link para a assinatura: https://www.mql5.com/pt/signals/subscriptions
E se você vir sua assinatura neste link, use o procedimento/instrução nesta postagem #1148 sobre HowTo.
O corretor é o Tickmill metatrader4!