Discussão do artigo "Como assinar sinais de negociação" - página 115

Novo comentário
 
Mazlan Mamat #:
Ei... é muito complicado para mim comprar ou ter uma cópia do comércio aqui... o sistema é muito difícil de entender... por favor, ajude

Certifique-se de que você fez tudo conforme descrito aqui:

Como assinar o sinal MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

Olá, pessoal, ele funciona no celular mt4 ou tenho que mantê-lo no computador o tempo todo? Se sim, ele faz autotrade no mt4 mobile?

 
@Giulio22 #: Olá, pessoal, ele funciona no celular mt4 ou tenho que mantê-lo no computador o tempo todo? Se sim, ele faz autotrade no mt4 mobile?

Não, não é possível ter assinatura de sinal no aplicativo móvel MetaTrader. Ela precisa estar no aplicativo MetaTrader para desktop, seja localmente em seu computador ou remotamente usando um serviço VPS.

Além disso, também não há "negociação automática" no aplicativo móvel MetaTrader. O terminal móvel não pode executar programas personalizados.

 
Alguém pode mostrar o artigo "regras para se tornar um operador de sinais no mql5?
 
Hendrik Budi Widagdo #:
Alguém pode mostrar o artigo "regras para se tornar um operador de sinais no mql5?

https://www.mql5.com/pt/signals/rules

 
MetaQuotes:

Novo artigo Como assinar sinais de negociação é publicado:

Autor: MetaQuotes

Após a subseção
A negociação está funcionando automaticamente sem a necessidade de estar ativo, apenas fazendo a conexão e a autoridade?

Ou minha conta deve estar ativa para copiar e executar as negociações?


Minha pergunta de outra forma
Quando eu assino o sinal e configuro tudo em meu PC, (quando eu desligar meu PC, os sinais ainda funcionarão e minha conta na corretora estará sob a autoridade do sinal, ou o PC deve estar ativo e em funcionamento e minha conta na corretora também deve estar em funcionamento e ativa e conectada?

Obrigado
 
MOHAMMED ALKHALIFAH #:
Após a subseção
A negociação está funcionando automaticamente sem a necessidade de estar ativo, apenas fazendo a conexão e a autoridade?

Ou minha conta deve estar ativa para copiar e executar as negociações?


Minha pergunta De outra forma
Quando eu assino o sinal e configuro tudo em meu PC, (quando eu derrubar meu PC, os sinais ainda funcionarão e minha conta na corretora estará sob a autoridade do sinal, ou o PC deve estar ativo e em funcionamento, e minha conta na corretora também deve estar em funcionamento e ativa e fazendo login?

Obrigado

Se você usar o MQL5 VPS, poderá fechar o PC.


Certifique-se de que você fez tudo conforme descrito aqui:

Como assinar o sinal MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 
Após o pagamento via cartão de crédito não permite que eu assine o sinal
foi debitado o valor e aparece em pagamentos mas não permite que eu assine o sinal
Dá a opção de assinar mas quando tento diz isso (imagem abaixo)

se puderem me ajudar, desde já agradeço !
 
Yesica Rodriguez #:
Após o pagamento via cartão de crédito não permite que eu assine o sinal
foi debitado o valor e aparece em pagamentos mas não permite que eu assine o sinal
Dá a opção de assinar mas quando tento diz isso (imagem abaixo)

se puder me ajudar, desde já agradeço !

Depende de quando você pagou:

  • se você usou o cartão bancário, pode demorar um dia ou mais, pois o pagamento é internacional;
  • se você pagou usando sua conta/balanço do fórum MQL5, o pagamento será quase imediato.

Você pode verificar este link para a assinatura: https://www.mql5.com/pt/signals/subscriptions
E se você vir sua assinatura neste link, use o procedimento/instrução nesta postagem sobre HowTo.

 
Sergey Golubev #:

Depende de quando você pagou

  • se você usou o cartão bancário, pode levar um dia ou mais, pois se trata de um pagamento internacional;
  • se você pagou usando sua conta/saldo do fórum MQL5, o pagamento será quase imediato.

Você pode verificar a assinatura neste link: https://www.mql5.com/pt/signals/subscriptions
E se você vir sua assinatura nesse link, use o procedimento/instruções nesta postagem em HowTo.

O pagamento é feito e aparece no saldo, mas quando você clica em assinar, recebe a notificação de falha na assinatura (imagem abaixo)
O corretor é o Tickmill metatrader4!
1...108109110111112113114115116117
Novo comentário