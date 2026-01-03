Discusión sobre el artículo "Cómo suscribirse a las Señales Comerciales" - página 115
Hey..it's to complicated for me to buy or own copy Trade in here..the sistem run so hard for Me to understand..please Help
Asegúrese de que ha hecho todo como se describe aquí:
Cómo suscribirse a MT4/MT5 Señal
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Hola chicos, ¿funciona en mt4 móvil o tengo que mantenerlo en la PC todo el tiempo? Si es así, ¿hace autotrade en mt4 móvil?
No, no es posible tener la suscripción de señal en la aplicación móvil MetaTrader. Tiene que estar en la aplicación MetaTrader de escritorio, ya sea localmente en su ordenador o de forma remota utilizando un servicio VPS.
Además, no hay "auto trading" en la aplicación móvil MetaTrader tampoco. El terminal móvil no puede ejecutar programas personalizados.
¿alguien puede mostrar el artículo "reglas convertirse en comerciante de la señal en mql5? gracias de antemano
https://www.mql5.com/es/signals/rules
Nuevo artículo Cómo Suscribirse a Señales de Trading es publicado:
Autor: MetaQuotes
Después de la subsección
Si utiliza MQL5 VPS usted será capaz de cerrar su PC.
Depende de cuando pagaste
Usted puede comprobar este enlace para la suscripción: https://www.mql5.com/es/signals/subscriptions
Y si usted ve su suscripción en este enlace a fin de utilizar el procedimiento / instrucciones en este post #1148 sobre HowTo.