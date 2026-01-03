Discusión sobre el artículo "Cómo suscribirse a las Señales Comerciales" - página 115

Mazlan Mamat #:
Hey..it's to complicated for me to buy or own copy Trade in here..the sistem run so hard for Me to understand..please Help

Asegúrese de que ha hecho todo como se describe aquí:

Cómo suscribirse a MT4/MT5 Señal

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

Hola chicos, ¿funciona en mt4 móvil o tengo que mantenerlo en la PC todo el tiempo? Si es así, ¿hace autotrade en mt4 móvil?

 
No, no es posible tener la suscripción de señal en la aplicación móvil MetaTrader. Tiene que estar en la aplicación MetaTrader de escritorio, ya sea localmente en su ordenador o de forma remota utilizando un servicio VPS.

Además, no hay "auto trading" en la aplicación móvil MetaTrader tampoco. El terminal móvil no puede ejecutar programas personalizados.

 
¿alguien puede mostrar el artículo "reglas se convierten en comerciante de la señal en mql5? gracias de antemano
 
Hendrik Budi Widagdo #:
¿alguien puede mostrar el artículo "reglas convertirse en comerciante de la señal en mql5? gracias de antemano

https://www.mql5.com/es/signals/rules

 
MetaQuotes:

Nuevo artículo Cómo Suscribirse a Señales de Trading es publicado:

Autor: MetaQuotes

Después de la subsección
¿Es el comercio de trabajo de forma automática sin necesidad de estar activo, con sólo hacer conectar y autoridad

O mi cuenta debe estar activa para copiar y ejecutar las operaciones


Mi pregunta de otra manera
Cuando me suscribo a la señal y configurar todo en mi PC, ( cuando me derribó mi PC las señales seguirá funcionando y mi cuenta en el corredor estará bajo la autoridad de la señal, o el PC debe estar activo y en vivo también mi cuenta de corredor debe estar vivo y activo y la firma en?

Gracias
 
Si utiliza MQL5 VPS usted será capaz de cerrar su PC.


Despues del pago via Tarjeta no me permite suscribirme a la señal 
fue debitado el valor y aparece en pagos pero no me permite suscribirme a la señal
Da la opcion de suscribirse pero al intentar dice esto(imagen mas abajo)

si me pueden ayudar, agradecida desde ya !
 
Depende de cuando pagaste

  • si utilizó tarjeta bancaria por lo que puede tardar algún día o más - porque es el pago internacional de todos modos;
  • si pagaste usando tu cuenta/balance del foro MQL5 entonces es casi inmediato.

Usted puede comprobar este enlace para la suscripción: https://www.mql5.com/es/signals/subscriptions
Y si usted ve su suscripción en este enlace a fin de utilizar el procedimiento / instrucciones en este post sobre HowTo.

