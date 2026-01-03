Discussão do artigo "Como assinar sinais de negociação" - página 116

Yesica Rodriguez #:
O pagamento é feito e aparece no saldo, mas quando você clica em assinar, recebe a notificação de falha na assinatura (imagem abaixo)
O corretor é o Tickmill metatrader4!

Você vê uma mensagem de aviso vermelha na parte superior da página do seu perfil "as operações financeiras são limitadas"?

https://www.mql5.com/pt/users/yr2

Se sim, você precisa entrar em contato com o Service Desk para remover essa limitação da sua conta MQL5.

Em seguida, você poderá concluir a configuração da assinatura do sinal ou assinar novamente, se a assinatura anterior tiver sido cancelada.

 
Você pode me dizer qual é o problema?
Como posso saber qual corretora um provedor de sinais usa?

Dd112233 provedor de sinais usa?
Na página de sinal do provedor de sinal, o corretor e o tipo de conta estão escritos.
 

O provedor de sinais pode mudar de corretora ao longo do tempo desde que começou a fazer copy trading aqui.

 
Dd112233 provedor de sinais pode mudar de corretora ao longo do tempo desde que começou a fazer copy trading aqui.

Um sinal é um derivado de uma conta de negociação. É tecnicamente impossível alterar a conta de negociação (ou corretora) de um sinal existente.

Olá. Meu assinante não tem negociações copiadas. As notificações sobre negociações abertas e fechadas são recebidas. Ele diz "símbolo não encontrado". Por favor, forneça um link para um tutorial sobre esse tópico, se esse link estiver disponível
 
Isso pode ser devido ao fato de que alguns símbolos não passam no mapeamento, por exemplo -

  • mapeamento: post e post
  • resumo: postagem
  • explicação (fórum russo): primeira página deste tópico

-----------------------------

  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки
 
-----------------------------

Sim, eu tenho o Xauusd+. O assinante tem apenas Xauusd. Estou certo de que a cópia não é possível nesse caso?
 
Evgeniy Govorkov #:
Sim, eu tenho o Xauusd+. O assinante tem apenas o Xauusd. É correto afirmar que a cópia nesse caso é impossível?

A cópia nesse caso é possível - se todas as outras condições de mapeamento forem atendidas.
Mas há outros fatores que afetam o mapeamento, por exemplo (das Perguntas frequentes):

O instrumento GOLD é negociado na conta do provedor, minha corretora tem o mesmo instrumento, mas ele se chama XAUUSD. Nesse caso, as negociações com o símbolo GOLD serão copiadas para o símbolo XAUUSD?

  • Para cada instrumento restante, o tipo de cálculo de margem é verificado - se o tipo Forex for verificado , o instrumento será transferido. Os instrumentos com tipo de cálculo CFD, Futuros, etc. são descartados.
  • Se, após as verificações, não restar nenhum instrumento ou se for encontrado mais de um instrumento, considera-se que a comparação falhou e a cópia das negociações do Provedor nesse instrumento é impossível.

    • ----------------------

    O que isso significa?

    • Isso significa que, se você tiver mais de um símbolo no XAUUSD, a cópia será impossível.
    • E se na especificação do símbolo o cálculo da margem não for Forex, a cópia também será impossível.

    ---------------------

    Há casos em que todas as condições de mapeamento são atendidas, mas o próprio corretor limita a cópia (e isso está escrito no registro do Metatrader para esse símbolo). Esses casos são muito raros (mas o último caso foi há alguns dias com XAUUSD e XAUEUR).

    Ou seja, na maioria dos casos, é mapeamento.

    Aconselho que você verifique se há mapeamento de símbolos copiados em sua corretora depois de selecionar o sinal de cópia, ou seja, se ele será copiado ou não, e então se inscreva:

    Como selecionar o corretor/sinal e com mapeamento: post
    • 2013.02.11
    • www.mql5.com
    На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0. Если же на найденном символе торговля разрешена только частично либо запрещена. Для каждого найденного инструмента проверяется полное разрешение на торговлю
