Discussão do artigo "Como assinar sinais de negociação" - página 116
O pagamento é feito e aparece no saldo, mas quando você clica em assinar, recebe a notificação de falha na assinatura (imagem abaixo)
O corretor é o Tickmill metatrader4!
Você vê uma mensagem de aviso vermelha na parte superior da página do seu perfil "as operações financeiras são limitadas"?
https://www.mql5.com/pt/users/yr2
Se sim, você precisa entrar em contato com o Service Desk para remover essa limitação da sua conta MQL5.
Em seguida, você poderá concluir a configuração da assinatura do sinal ou assinar novamente, se a assinatura anterior tiver sido cancelada.
Como posso saber qual corretora um provedor de sinais usa?
O provedor de sinais pode mudar de corretora ao longo do tempo desde que começou a fazer copy trading aqui.
Um sinal é um derivado de uma conta de negociação. É tecnicamente impossível alterar a conta de negociação (ou corretora) de um sinal existente.
Olá. Meu assinante não tem negociações copiadas. As notificações sobre negociações abertas e fechadas são recebidas. Ele diz "símbolo não encontrado". Por favor, forneça um link para um tutorial sobre esse tópico, caso exista
Isso pode ser devido ao fato de que alguns símbolos não passam no mapeamento, por exemplo -
-----------------------------
Isso pode ocorrer porque alguns caracteres não passam no mapeamento, por exemplo, -.
-----------------------------
Sim, eu tenho o Xauusd+. O assinante tem apenas o Xauusd. É correto afirmar que a cópia nesse caso é impossível?
A cópia nesse caso é possível - se todas as outras condições de mapeamento forem atendidas.
Mas há outros fatores que afetam o mapeamento, por exemplo (das Perguntas frequentes):
O instrumento GOLD é negociado na conta do provedor, minha corretora tem o mesmo instrumento, mas ele se chama XAUUSD. Nesse caso, as negociações com o símbolo GOLD serão copiadas para o símbolo XAUUSD?
----------------------
O que isso significa?
---------------------
Há casos em que todas as condições de mapeamento são atendidas, mas o próprio corretor limita a cópia (e isso está escrito no registro do Metatrader para esse símbolo). Esses casos são muito raros (mas o último caso foi há alguns dias com XAUUSD e XAUEUR).
Ou seja, na maioria dos casos, é mapeamento.
Aconselho que você verifique se há mapeamento de símbolos copiados em sua corretora depois de selecionar o sinal de cópia, ou seja, se ele será copiado ou não, e então se inscreva: