MathQuantileGamma

지정된 확률에 대해 함수 a 및 b 매개변수를 사용하여 역 감마 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathQuantileGamma(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

지정된 확률에 대해 함수 a 및 b 매개변수를 사용하여 역 감마 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathQuantileGamma(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

확률값의 지정된 probability[] 배열에 대해 함수는 a 및 b 매개변수를 사용하여 역 감마 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 qgamma()의 아날로그.

double MathQuantileGamma(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

확률값의 지정된 probability[] 배열에 대해 함수는 a 및 b 매개변수를 사용하여 역 감마 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 false를 반환합니다.

bool MathQuantileGamma(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

매개변수

probability

[in] 무작위 변수의 확률 값.

probability[]

[in] 무작위 변수의 확률 값을 갖는 배열.

a

[in] 분포의 첫 번째 매개변수(형상).

b

[in] 분포의 두 번째 매개변수(스케일).

tail

[in] 계산 플래그 false인 경우 1.0 확률에 대해 계산이 수행됩니다.

log_mode

[in] log_mode=true면 계산 플래그가 Exp(확률)에 대해 계산이 수행됩니다.

error_code

[out] 오류 코드를 가져올 변수.

result[]

[out] 분위수 값이 있는 배열.