Fuzzy systems

퍼지 시스템(또는 퍼지 모델)은 퍼지 논리에 기반한 계산의 수학적 모델입니다. 이러한 모델의 구성은 연구 대상이 형식화가 약학 정확한 수학적 설명이 너무 복잡하거나 알려지지 않은 경우에 적용할 수 있습니다.

모델 제작의 진행은 크게 세 단계로 나눌 수 있습니다:

모델의 입력 및 출력 특성에 대한 정의. 기술 기반 구축. 퍼지 추론 방법 중 하나 선택 (Mamdani 및 스게노).

첫 번째 단계는 결과 2에 직접 영향을 미치고 모델의 향후 작동을 결정합니다.

기술 기반(규칙 기반)은 검사된 개체의 입력과 출력 사이의 관계를 정의하는 "if, then" 유형의 퍼지 규칙 집합입니다.

규칙 조건은 개체의 현재 상태와 규칙 결론(이 조건이 개체에 미치는 영향)을 설명합니다.

각 규칙에는 두 가지 유형의 항과 결론이 있을 수 있습니다:

단순 (Csinglcond 링크) — 하나의 퍼지 변수를 포함; 복합 (Cconditions 링크) — 여러 퍼지 변수를 포함.

시스템의 각 규칙에는 가중치라는 모델에 있는 규칙의 중요성이 있습니다. 가중치 인자는 [0,1] 범위 내의 규칙에 할당됩니다.

생성된 지식 기반에 따라 모델에 대한 퍼지 추론 시스템이 결정됩니다. 퍼지 논리 추론은 지식 기반 및 퍼지 연산을 사용하여 입력의 현재 값에 해당하는 퍼지 집합의 형태로 결론을 수신하는 것입니다. 퍼지 추론의 두 가지 주요 유형은 Mamdani 및 스게노입니다.