Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Rotação de objetos de texto - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 161
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Exemplo de trabalho com objetos: criação de um objeto, alteração de propriedades, redesenho de um gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7731
Adjustable Moving Average EA
Esse Expert Advisor abre negociações com base no cruzamento de duas médias móveis ajustáveis. Você pode personalizar totalmente os períodos, o tipo (por exemplo, EMA, SMA) e a direção (somente longa, somente curta ou ambas). Ele inclui configurações opcionais de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop.Índice de Força Relativa
Indicador técnico do Relative Strength Index.
ZigZag Fibo
ZigZag MT4 original com adição de fibonacci automáticoMA2CCI
Exemplo de sistema de negociação para cruzamento de 2MA e CCI