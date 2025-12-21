Como eu ganhei US$ 127,38 hoje com um scalper sem IA

Lucro de hoje: $127,38 — Tudo com um único indicador simples e sem IA: Advanced Stochastic Scalper





Nada de mágica. Nada de IA do tipo “caixa preta”. Apenas operações puras, transparentes e baseadas em regras, usando o Advanced Stochastic Scalper no CHFJPY M5.

Hoje operei estritamente de acordo com os seus sinais — e os resultados falam por si. Isto não se trata de algoritmos complexos ou de aprendizado de máquina adivinhando o mercado. Trata-se da execução disciplinada de uma lógica estocástica clara e testada ao longo do tempo.

✅ Sinal de compra: Quando a linha verde cruza para cima o nível de sobrevenda (linha vermelha tracejada inferior). Feche imediatamente quaisquer posições de venda abertas.

✅ Sinal de venda: Quando a linha verde cruza para baixo o nível de sobrecompra (linha vermelha tracejada superior). Feche imediatamente quaisquer posições de compra abertas.

✅ Múltiplos sinais? Se você receber 2-3 sinais consecutivos na mesma direção — empilhe suas operações! Abra uma nova posição sem fechar a anterior. É aqui que entra o verdadeiro poder do scalping.

Hoje, segui este método à risca:

Entrei em long após a primeira seta verde (recuperação da sobrevenda).

Saí da posição short e depois entrei novamente em long após a segunda seta verde.

Capturei a forte queda com duas setas vermelhas consecutivas — saí do long e abri short.

A última seta verde me deu meu último long lucrativo antes do fechamento.

Total: $127,38 de lucro com apenas 4-5 setups de alta probabilidade. Sem adivinhação. Sem atraso. Apenas sinais mecânicos e limpos.

📥 Baixe o indicador:



Para MetaTrader 5: https://www.mql5.com/pt/market/product/30312

Para MetaTrader 4: https://www.mql5.com/pt/market/product/28824





