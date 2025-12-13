Crescimento de 90% em menos de 2 meses — Resultados reais do Spready TripleEdge EA

O Spready TripleEdge EA alcançou um novo marco com um lucro verificado de cerca de 90% em apenas 54 dias de negociação em uma conta real com um investimento inicial de US$ 1.000. A conta atingiu US$ 1.888,84, com acompanhamento completo pelo FXBlue e visível através do login do investidor na página do produto.
Esse crescimento foi alcançado sem o uso de estratégias como martingale, grid, médias ou hedge — apenas com uma lógica de acompanhamento de tendência clara, combinada a um rigoroso controle de risco.
Key Highlights
-
Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025 (FXBlue link)
Devido ao excelente desempenho no mercado real, o preço do EA foi atualizado de US$ 30 para US$ 99, enquanto o aluguel mensal de US$ 30 continua disponível para traders que desejam testá-lo antes de comprar.
👉 Visit the Spready TripleEdge EA product page on the MQL5 Marketplace,
