통화 / PXS
PXS: Pyxis Tankers Inc
2.85 USD 0.02 (0.70%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PXS 환율이 오늘 -0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.85이고 고가는 2.91이었습니다.
Pyxis Tankers Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.85 2.91
년간 변동
2.48 5.12
- 이전 종가
- 2.87
- 시가
- 2.89
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- 저가
- 2.85
- 고가
- 2.91
- 볼륨
- 7
- 일일 변동
- -0.70%
- 월 변동
- 4.78%
- 6개월 변동
- -15.43%
- 년간 변동율
- -42.31%
20 9월, 토요일