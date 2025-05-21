Valute / PXS
PXS: Pyxis Tankers Inc
2.85 USD 0.02 (0.70%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PXS ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 2.91.
Segui le dinamiche di Pyxis Tankers Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PXS News
Intervallo Giornaliero
2.85 2.91
Intervallo Annuale
2.48 5.12
- Chiusura Precedente
- 2.87
- Apertura
- 2.89
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Minimo
- 2.85
- Massimo
- 2.91
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- 4.78%
- Variazione Semestrale
- -15.43%
- Variazione Annuale
- -42.31%
21 settembre, domenica