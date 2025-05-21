通貨 / PXS
PXS: Pyxis Tankers Inc
2.87 USD 0.02 (0.70%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PXSの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり2.81の安値と2.90の高値で取引されました。
Pyxis Tankers Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PXS News
- Pyxis Tankers Inc earnings missed by $0.28, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Imperial Petroleum: Good Quarter But Muted Near-Term Prospects - Hold (NASDAQ:IMPP)
- Pyxis Tankers Inc earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
2.81 2.90
1年のレンジ
2.48 5.12
- 以前の終値
- 2.85
- 始値
- 2.82
- 買値
- 2.87
- 買値
- 3.17
- 安値
- 2.81
- 高値
- 2.90
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- 5.51%
- 6ヶ月の変化
- -14.84%
- 1年の変化
- -41.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K