PXS: Pyxis Tankers Inc
2.92 USD 0.07 (2.46%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PXS за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.81, а максимальная — 2.92.
Следите за динамикой Pyxis Tankers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PXS
- Pyxis Tankers Inc earnings missed by $0.28, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Imperial Petroleum: Good Quarter But Muted Near-Term Prospects - Hold (NASDAQ:IMPP)
- Pyxis Tankers Inc earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
2.81 2.92
Годовой диапазон
2.48 5.12
- Предыдущее закрытие
- 2.85
- Open
- 2.85
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Low
- 2.81
- High
- 2.92
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 2.46%
- Месячное изменение
- 7.35%
- 6-месячное изменение
- -13.35%
- Годовое изменение
- -40.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.