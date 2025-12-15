Quantum Gold IA
Gold Quantum AI | XAU/USD MT5 로봇 | 자동 XAUUSD 전문가 어드바이저 2026
🤖 양자 인공지능 기반 골드 자동 거래
Quantum Gold AI는 MT5용 전문 트레이딩 로봇으로, 골드(XAU/USD, XAUUSD, Gold Spot)에 특화되어 있습니다. 검증된 양자 알고리즘과 기관 수준의 리스크 관리로 골드 변동성을 극대화할 수 있습니다.
⚙️ XAU/USD 고급 양자 AI 전략
🔑 양자 지능형 알고리즘
✅ 트렌드라인 브레이크아웃 시스템 – 자동 지지/저항 감지
✅ 양자 멀티 타임프레임 – M15/H1/H4/D1로 최적 타이밍
✅ ATR/RSI/EMA 필터 – 골드 변동성 실시간 적응
✅ 다중 AI 확인 – 고확률 진입
✅ 마틴게일 없음, 그리드 없음, 헤징 없음 – 안전 거래
🛡️ 전문 리스크 관리 | Prop Firm 호환
✔️ 각 거래별 동적 ATR 스톱로스
✔️ 자본에 따른 자동 포지션 사이즈 조정
✔️ 최대 드로우다운 8% – 엄격한 관리
✔️ 최소 R:R 비율 2:1
✔️ FTMO, MyForexFunds, The5ers, FundedNext, E8 Funding 호환
📈 백테스트 성과 2020–2025
🔥 ROI: +300%
✅ 승률: 70–75%
✅ 이익계수(Profit Factor): 2.0
✅ 최대 드로우다운: < 8%
✅ 연간 거래: 80–120 (선별적)
✅ 샤프 비율(Sharpe Ratio): > 1.5
🔥 양자 듀오 2026: 안정성 + 파워
🥇 Quantum Gold AI → XAU/USD 안정적 수익
⚡ NASDAQ QUANTUM EA → NAS100 수익 가속
완벽한 조합: 골드 안전성 + NASDAQ 파워
💼 Quantum Gold AI를 선택해야 하는 이유
💎 XAU/USD 골드 전용 최적화
🎯 Prop Firm 규칙(FTMO, MFF, The5ers) 준수
⚙️ 설치 간단 – 5분 내 준비 완료
🛡️ 드로우다운 < 8% – 전문 관리
💻 24/7 VPS 거래 – 완전 자동화
🔒 최대 보안 – 코드 보호
🔄 평생 무료 업데이트
📬 24/7 우선 지원
🌍 다중 브로커 지원 – ECN/STP 호환
🏆 Quantum Gold AI vs 다른 골드 EA
❌ 기타 골드 EA: 마틴게일, 그리드, SL 없음, 드로우다운 30–50%, Prop Firm 비호환
✅ Quantum Gold AI: 엄격한 SL, DD < 8%, 마틴게일 없음, FTMO/MFF 호환
🎁 한정 얼리어답터 혜택
독점 보너스: NASDAQ QUANTUM EA 특별 접근권 제공 (이전 미제공 가격)
💰 최종 가격: $2,000
📈 점진적 가격 – 판매마다 상승
⏰ 초기 사용자 한정
🎯 구매 시 포함 내역
✅ MT5 Expert Advisor .ex5
✅ XAU/USD 사전 최적화 .set 파일
✅ Prop Firm 설정(FTMO/MFF)
✅ 우선 기술 지원
✅ 평생 자동 업데이트
⚙️ 권장 설정
타임프레임: M15 (또는 H1)
최소 자본: $500(실계좌) / $10,000(Prop Firm)
거래당 리스크: 자본의 1–2%
레버리지: 최소 1:100
브로커: ECN/STP, 낮은 스프레드
최대 스프레드: XAU/USD 20포인트 미만
VPS: 24/7 거래 권장
💡 대상 사용자
✅ 골드 자동 거래를 원하는 초보자
✅ 포트폴리오 다각화를 원하는 경험자
✅ FTMO/MFF 챌린지 진행 Prop Trader
✅ XAU/USD 패시브 수익 추구 투자자
✅ 골드 데이 트레이더 및 스윙 트레이더
🚀 3단계 설치
-
.ex5 파일 다운로드
-
MT5 XAU/USD 차트에 드래그
-
.set 프리셋 로드
👉 5분 내 자동 거래 시작!
⚠️ 리스크 경고
외환/골드 거래는 자본 손실 위험이 있습니다.
⚠️ 과거 성과 ≠ 미래 결과
⚠️ 먼저 데모 계좌에서 테스트
⚠️ 손실 가능 자금만 거래
⚠️ 금융 전문가 상담 권장
추천:
✅ 최소 자본: $500(실계좌) / $10,000(Prop Firm)
✅ 최대 리스크: 거래당 1–2%
✅ 24/7 거래용 VPS
✅ 규제된 ECN/STP 브로커
🚀 결론
💎 Quantum Gold AI – 골드 거래의 안정성과 통제
⚡ NASDAQ QUANTUM EA – 수익 가속 파워
👉 성공적인 트레이더는 선택하지 않고, 조합한다.
🤖 양자 AI × 성능의 만남
🚀 지금 주문 – 점진적 가격
판매 시마다 가격 상승!
