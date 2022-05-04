오류, 버그, 질문 - 페이지 95

gumgum :
프로필에서 이메일 주소를 변경하려면 어떻게 합니까?
아직 정상적인 방법이 아닙니다.
 
Rosh :
아직 정상적인 방법이 아닙니다.
비상시에는 어떻습니까?
 

채널이 버그가 있고 X4에 채널을 만들었습니다. 스토리를 몇 주 동안 되감으면 거기에서 차트를 교차하고 차트를 앞뒤로 이동하면 선이 앞뒤로 이동합니다. 즉, 위치를 변경합니다. 왜 그런 겁니까???

그리고 나는 지금 역사의 어딘가에 기억이 나지 않습니다. 분명히 큰 구멍이 있거나 오히려 단 하나의 시간 프레임이 있습니다.

 
Renat :

실수가 아니다.

SYMBOL_MARGIN_INITIAL 및 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE는 선물 사양에 사용되며 외환 상품에는 사용되지 않습니다.

매뉴얼에 언급되지 않은 이유는 무엇입니까?

개발자를 위한 시간을 할당하고 외환 상품에 적용되지 않는 지표를 인증서에 표시하도록 요청합니다.

...SYMBOL_MARGIN_INITIAL 및 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE만의 문제가 아닙니다.

 

commontester.ini 파일 생성

[시험 장치]
전문가=tradermacd2.ex5
기호=USDJPY
기간=H1
로그인=665039
모델=2
최적화=2
FromDate=2008.04.01
종료일=2009.04.01
보고서=Rep1
보고서 교체=1
종료 터미널=1
[흔한]
로그인=665039
프록시 활성화=0
프록시 유형=0
프록시 주소=
프록시 인증=
인증서 설치=0
뉴스활성화=1
뉴스 언어=
[차트]
프로필 마지막=82038
맥스바=10000
인쇄색상=0
저장 삭제됨=0
TradeLevels=1
[거래]
랏모드=0
랏 마지막=3000
랏기본값=10000
기호 모드=0
SymbolLast=USDCAD
기호기본값=EURUSD
편차 모드=0
편차 기본값=0
마지막 편차=0
정지 모드=0
[전문가]
AllowDllImport=1
사용=1
계정=1
프로필=1
차트=0
[사물]
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
마그넷센스=10
정확한 시간=0
[이벤트]
활성화=1
연결=connect.wav
연결 가능=1
연결 끊기=연결 끊기.wav
연결 해제 가능=1
이메일 알림=email.wav
이메일 알림 활성화=1
타임아웃=timeout.wav
시간 초과 활성화=1
확인=ok.wav
확인 가능=1
뉴스=news.wav
뉴스활성화=1
전문가 고문=expert.wav
전문가 고문Enable=1
경고=alert.wav
AlertEnable=1
인용=alert.wav
RequoteEnable=1
후행 정지=stops.wav
후행 StopEnable=0
테스트 완료=expert.wav
테스트 완료Enable=1

터미널 구성 폴더에 넣어

나는 터미널을 시작한다

터미널 /config:commontester.ini

터미널이 시작되지만 테스트가 시작되지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까?

 

개발자 여러분, 제가 잘못 이해한 부분을 설명해 주세요.


당시 거래가 성사됐는데 분봉 형태의 자료가 없다????????


 
Urain :

개발자 여러분, 제가 잘못 이해한 부분을 설명해 주세요.


당시 거래가 성사됐는데 분봉 형태의 자료가 없다????????



어떤 서버와 계정인지 알려주세요. 서버가 우리 것이라면 현재 사용 중인 액세스 서버는 무엇입니까?

차트를 새로고침해 보셨나요?

 
alexvd :

어떤 서버인지 알려주세요

계정?

서버가 우리 것이라면 현재 사용 중인 액세스 서버는 무엇입니까?

차트를 새로고침해 보셨나요?


MetaQuotes-데모

92134:비_

액세스 포인트 4 미국

시험을 마친

ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1) __MQ5BUILD__ =306 이것은 지금 막입니다 ( 16:28:08 )

 
gdtt :

안녕하세요. [테스터] 설명에 ExpertParameters 매개변수가 누락되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 도움말에서 확인할 수 있습니다.
 

안녕하세요. 도움말에 전문가 매개변수에 대한 설명이 표시되지 않습니다.

질문 하나 더. ini 파일에 잘못된 항목이 있는 경우 오류에 대한 코드나 설명을 어떻게 얻을 수 있습니까?

