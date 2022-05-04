오류, 버그, 질문 - 페이지 95 1...888990919293949596979899100101102...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.08.13 15:43 #941 gumgum : 프로필에서 이메일 주소를 변경하려면 어떻게 합니까? 아직 정상적인 방법이 아닙니다. gumgum 2010.08.13 15:48 #942 Rosh : 아직 정상적인 방법이 아닙니다. 비상시에는 어떻습니까? Roman 2010.08.14 21:15 #943 채널이 버그가 있고 X4에 채널을 만들었습니다. 스토리를 몇 주 동안 되감으면 거기에서 차트를 교차하고 차트를 앞뒤로 이동하면 선이 앞뒤로 이동합니다. 즉, 위치를 변경합니다. 왜 그런 겁니까??? 그리고 나는 지금 역사의 어딘가에 기억이 나지 않습니다. 분명히 큰 구멍이 있거나 오히려 단 하나의 시간 프레임이 있습니다. Yedelkin 2010.08.15 02:53 #944 Renat : 실수가 아니다. SYMBOL_MARGIN_INITIAL 및 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE는 선물 사양에 사용되며 외환 상품에는 사용되지 않습니다. 매뉴얼에 언급되지 않은 이유는 무엇입니까? 개발자를 위한 시간을 할당하고 외환 상품에 적용되지 않는 지표를 인증서에 표시하도록 요청합니다. ...SYMBOL_MARGIN_INITIAL 및 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE만의 문제가 아닙니다. Aleksey Sergan 2010.08.15 09:13 #945 commontester.ini 파일 생성 [시험 장치] 전문가=tradermacd2.ex5 기호=USDJPY 기간=H1 로그인=665039 모델=2 최적화=2 FromDate=2008.04.01 종료일=2009.04.01 보고서=Rep1 보고서 교체=1 종료 터미널=1 [흔한] 로그인=665039 프록시 활성화=0 프록시 유형=0 프록시 주소= 프록시 인증= 인증서 설치=0 뉴스활성화=1 뉴스 언어= [차트] 프로필 마지막=82038 맥스바=10000 인쇄색상=0 저장 삭제됨=0 TradeLevels=1 [거래] 랏모드=0 랏 마지막=3000 랏기본값=10000 기호 모드=0 SymbolLast=USDCAD 기호기본값=EURUSD 편차 모드=0 편차 기본값=0 마지막 편차=0 정지 모드=0 [전문가] AllowDllImport=1 사용=1 계정=1 프로필=1 차트=0 [사물] ShowPropertiesOnCreate=0 SelectOneClick=0 마그넷센스=10 정확한 시간=0 [이벤트] 활성화=1 연결=connect.wav 연결 가능=1 연결 끊기=연결 끊기.wav 연결 해제 가능=1 이메일 알림=email.wav 이메일 알림 활성화=1 타임아웃=timeout.wav 시간 초과 활성화=1 확인=ok.wav 확인 가능=1 뉴스=news.wav 뉴스활성화=1 전문가 고문=expert.wav 전문가 고문Enable=1 경고=alert.wav AlertEnable=1 인용=alert.wav RequoteEnable=1 후행 정지=stops.wav 후행 StopEnable=0 테스트 완료=expert.wav 테스트 완료Enable=1 터미널 구성 폴더에 넣어 나는 터미널을 시작한다 터미널 /config:commontester.ini 터미널이 시작되지만 테스트가 시작되지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까? Errors, bugs, questions MQL5 Expert Advisor의 GSM MetaTrader 5 - 상상 Mykola Demko 2010.08.16 16:22 #946 개발자 여러분, 제가 잘못 이해한 부분을 설명해 주세요. 당시 거래가 성사됐는데 분봉 형태의 자료가 없다???????? Test Account 2010.08.16 17:04 #947 Urain : 개발자 여러분, 제가 잘못 이해한 부분을 설명해 주세요. 당시 거래가 성사됐는데 분봉 형태의 자료가 없다???????? 어떤 서버와 계정인지 알려주세요. 서버가 우리 것이라면 현재 사용 중인 액세스 서버는 무엇입니까? 차트를 새로고침해 보셨나요? Mykola Demko 2010.08.16 17:26 #948 alexvd : 어떤 서버인지 알려주세요 계정? 서버가 우리 것이라면 현재 사용 중인 액세스 서버는 무엇입니까? 차트를 새로고침해 보셨나요? MetaQuotes-데모 92134:비_ 액세스 포인트 4 미국 시험을 마친 ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1) __MQ5BUILD__ =306 이것은 지금 막입니다 ( 16:28:08 ) Alexander 2010.08.16 18:37 #949 gdtt : commontester.ini 파일 생성 [시험 장치] 전문가=tradermacd2.ex5 기호=USDJPY 기간=H1 로그인=665039 모델=2 최적화=2 FromDate=2008.04.01 종료일=2009.04.01 보고서=Rep1 보고서 교체=1 종료 터미널=1 [흔한] 로그인=665039 프록시 활성화=0 프록시 유형=0 프록시 주소= 프록시 인증= 인증서 설치=0 뉴스활성화=1 뉴스 언어= [차트] 프로필 마지막=82038 맥스바=10000 인쇄색상=0 저장 삭제됨=0 TradeLevels=1 [거래] 랏모드=0 랏 마지막=3000 랏기본값=10000 기호 모드=0 SymbolLast=USDCAD 기호기본값=EURUSD 편차 모드=0 편차 기본값=0 마지막 편차=0 정지 모드=0 [전문가] AllowDllImport=1 사용=1 계정=1 프로필=1 차트=0 [사물] ShowPropertiesOnCreate=0 SelectOneClick=0 마그넷센스=10 정확한 시간=0 [이벤트] 활성화=1 연결=connect.wav 연결 가능=1 연결 끊기=연결 끊기.wav 연결 해제 가능=1 이메일 알림=email.wav 이메일 알림 활성화=1 타임아웃=timeout.wav 시간 초과 활성화=1 확인=ok.wav 확인 가능=1 뉴스=news.wav 뉴스활성화=1 전문가 고문=expert.wav 전문가 고문Enable=1 경고=alert.wav AlertEnable=1 인용=alert.wav RequoteEnable=1 후행 정지=stops.wav 후행 StopEnable=0 테스트 완료=expert.wav 테스트 완료Enable=1 터미널 구성 폴더에 넣어 나는 터미널을 시작한다 터미널 /config:commontester.ini 터미널이 시작되지만 테스트가 시작되지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까? 안녕하세요. [테스터] 설명에 ExpertParameters 매개변수가 누락되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 도움말에서 확인할 수 있습니다. Aleksey Sergan 2010.08.16 18:50 #950 안녕하세요. 도움말에 전문가 매개변수에 대한 설명이 표시되지 않습니다. 질문 하나 더. ini 파일에 잘못된 항목이 있는 경우 오류에 대한 코드나 설명을 어떻게 얻을 수 있습니까? 1...888990919293949596979899100101102...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
프로필에서 이메일 주소를 변경하려면 어떻게 합니까?
아직 정상적인 방법이 아닙니다.
채널이 버그가 있고 X4에 채널을 만들었습니다. 스토리를 몇 주 동안 되감으면 거기에서 차트를 교차하고 차트를 앞뒤로 이동하면 선이 앞뒤로 이동합니다. 즉, 위치를 변경합니다. 왜 그런 겁니까???
그리고 나는 지금 역사의 어딘가에 기억이 나지 않습니다. 분명히 큰 구멍이 있거나 오히려 단 하나의 시간 프레임이 있습니다.
실수가 아니다.
SYMBOL_MARGIN_INITIAL 및 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE는 선물 사양에 사용되며 외환 상품에는 사용되지 않습니다.
매뉴얼에 언급되지 않은 이유는 무엇입니까?
개발자를 위한 시간을 할당하고 외환 상품에 적용되지 않는 지표를 인증서에 표시하도록 요청합니다.
...SYMBOL_MARGIN_INITIAL 및 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE만의 문제가 아닙니다.
commontester.ini 파일 생성
[시험 장치]
전문가=tradermacd2.ex5
기호=USDJPY
기간=H1
로그인=665039
모델=2
최적화=2
FromDate=2008.04.01
종료일=2009.04.01
보고서=Rep1
보고서 교체=1
종료 터미널=1
[흔한]
로그인=665039
프록시 활성화=0
프록시 유형=0
프록시 주소=
프록시 인증=
인증서 설치=0
뉴스활성화=1
뉴스 언어=
[차트]
프로필 마지막=82038
맥스바=10000
인쇄색상=0
저장 삭제됨=0
TradeLevels=1
[거래]
랏모드=0
랏 마지막=3000
랏기본값=10000
기호 모드=0
SymbolLast=USDCAD
기호기본값=EURUSD
편차 모드=0
편차 기본값=0
마지막 편차=0
정지 모드=0
[전문가]
AllowDllImport=1
사용=1
계정=1
프로필=1
차트=0
[사물]
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
마그넷센스=10
정확한 시간=0
[이벤트]
활성화=1
연결=connect.wav
연결 가능=1
연결 끊기=연결 끊기.wav
연결 해제 가능=1
이메일 알림=email.wav
이메일 알림 활성화=1
타임아웃=timeout.wav
시간 초과 활성화=1
확인=ok.wav
확인 가능=1
뉴스=news.wav
뉴스활성화=1
전문가 고문=expert.wav
전문가 고문Enable=1
경고=alert.wav
AlertEnable=1
인용=alert.wav
RequoteEnable=1
후행 정지=stops.wav
후행 StopEnable=0
테스트 완료=expert.wav
테스트 완료Enable=1
터미널 구성 폴더에 넣어
나는 터미널을 시작한다
터미널 /config:commontester.ini
터미널이 시작되지만 테스트가 시작되지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까?
어떤 서버와 계정인지 알려주세요. 서버가 우리 것이라면 현재 사용 중인 액세스 서버는 무엇입니까?
차트를 새로고침해 보셨나요?
MetaQuotes-데모
92134:비_
액세스 포인트 4 미국
시험을 마친
ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1) __MQ5BUILD__ =306 이것은 지금 막입니다 ( 16:28:08 )
안녕하세요. 도움말에 전문가 매개변수에 대한 설명이 표시되지 않습니다.
질문 하나 더. ini 파일에 잘못된 항목이 있는 경우 오류에 대한 코드나 설명을 어떻게 얻을 수 있습니까?