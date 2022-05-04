오류, 버그, 질문 - 페이지 92 1...858687888990919293949596979899...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.08.10 21:18 #911 gumgum : 질문 하나 더 "위치 목록의 숫자" 이 숫자는 무엇입니까? 1. PositionsTotal () 을 사용하여 위치 수를 가져옵니다 . 2. 전체 위치 목록을 반복합니다. gumgum 2010.08.10 23:17 #912 Interesting : 1. PositionsTotal () 을 사용하여 위치 수를 가져옵니다 . 2. 전체 위치 목록을 반복합니다. 콧수염은 정상이며 1)과 함께 주기에서 막 시작되었습니다. 그렇다면 첫 번째 질문은 무엇입니까? 버그는 무엇입니까? Rashid Umarov 2010.08.10 23:23 #913 gumgum : 콧수염은 정상이며 1)과 함께 주기에서 막 시작되었습니다. 그렇다면 첫 번째 질문은 버그입니까? 네, 수정하겠습니다. gumgum 2010.08.10 23:27 #914 Rosh : 네, 수정하겠습니다. 고맙습니다. 이미 내 곡률을 다시 생각했습니다 ... Валерий 2010.08.11 00:00 #915 테스터가 절대 손실을 항상 정확하게 계산하는 것은 아닙니다. 다음은 대회 웹사이트에서 확인한 경쟁 고문 보고서의 예입니다. 잔액 감소: 잔고 드로다운 절대: 3 607.43 잔액 감소 최대: 8 391.49 (35.17% ) 잔액 하락 상대적: 35.17% (8 391.49) 자본 축소: 자기자본절감 절대: 3 662.21 자기자본 손실 최대치: 6 811.99 (26.43%) 자기자본 드로다운 상대: 26.43% (6,811.99) 육안으로 대차 대조표에서 테스트가 끝날 때 손실이 20,000 이상인 것을 육안으로 볼 수 있지만 무역 보고서뿐만 아니라 다음과 같습니다. 로컬 테스트 중에(가끔) 같은 것을 관찰했습니다. 오류의 경우 균형 및 형평성 측면에서 절대 및 상대적 손실이 동일합니다. Errors, bugs, questions 마을 사람들을 버는 법을 월 20%부터 안정적으로 주는 gumgum 2010.08.11 14:48 #916 bool PositionSelect ( string symbol // имя инструмента ); "....타임아웃으로 함수 실행에 실패하면 에러 4757이 발생합니다. 이 경우 짧은 시간(5~10초) 후에 요청을 반복해야 합니다. ...." 어떤 조건에서 직위가 있습니까, 없습니까? Rashid Umarov 2010.08.11 14:52 #917 gumgum : "....타임아웃으로 함수 실행에 실패하면 에러 4757이 발생합니다. 이 경우 짧은 시간(5~10초) 후에 요청을 반복해야 합니다. ...." 어떤 조건에서 직위가 있습니까, 없습니까? 예를 들어, 트레이드 서버와의 연결이 끊긴 경우 및 재연결 후 후속 동기화. 이제 위치가 없으면 3초의 타임아웃에 의한 이탈도 있습니다. 우리는 그것을 알아 냈고 그것을 고칠 것입니다. gumgum 2010.08.11 15:03 #918 Rosh : 예를 들어, 트레이드 서버와의 연결이 끊긴 경우 및 재연결 후 후속 동기화. 이제 위치가 없으면 3초의 타임아웃에 의한 이탈도 있습니다. 우리는 그것을 알아 냈고 그것을 고칠 것입니다. 다음 빌드에서 수정될까요? 정말 정말 필요해요... Ilyas 2010.08.11 15:04 #919 gumgum : 그렇다면 첫 번째 질문은 무엇입니까? 버그는 무엇입니까? 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 함수 내부 버그가 수정되었습니다. AlexinSergey 2010.08.12 00:58 #920 안녕하세요. MQL5 문서에서 예제를 실행 중입니다: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . 확산 기록의 일부가 누락된 사진이 나타납니다. 말해봐, 플리즈, 무슨 일이야 그리고 질문 하나 더. 이 기록에는 정확히 무엇이 저장되어 있습니까? 양초 마감에 해당하는 스프레드, 양초에 대한 스프레드의 평균 값 또는 다른 것? 고맙습니다! Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopySpread - Документация по MQL5 1...858687888990919293949596979899...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
질문 하나 더"위치 목록의 숫자" 이 숫자는 무엇입니까?
1. PositionsTotal () 을 사용하여 위치 수를 가져옵니다 .
2. 전체 위치 목록을 반복합니다.
1. PositionsTotal () 을 사용하여 위치 수를 가져옵니다 .
2. 전체 위치 목록을 반복합니다.
콧수염은 정상이며 1)과 함께 주기에서 막 시작되었습니다. 그렇다면 첫 번째 질문은 버그입니까?
네, 수정하겠습니다.
테스터가 절대 손실을 항상 정확하게 계산하는 것은 아닙니다. 다음은 대회 웹사이트에서 확인한 경쟁 고문 보고서의 예입니다.
육안으로 대차 대조표에서 테스트가 끝날 때 손실이 20,000 이상인 것을 육안으로 볼 수 있지만 무역 보고서뿐만 아니라 다음과 같습니다.
로컬 테스트 중에(가끔) 같은 것을 관찰했습니다. 오류의 경우 균형 및 형평성 측면에서 절대 및 상대적 손실이 동일합니다.
"....타임아웃으로 함수 실행에 실패하면 에러 4757이 발생합니다. 이 경우 짧은 시간(5~10초) 후에 요청을 반복해야 합니다. ...."
어떤 조건에서 직위가 있습니까, 없습니까?
"....타임아웃으로 함수 실행에 실패하면 에러 4757이 발생합니다. 이 경우 짧은 시간(5~10초) 후에 요청을 반복해야 합니다. ...."
어떤 조건에서 직위가 있습니까, 없습니까?
예를 들어, 트레이드 서버와의 연결이 끊긴 경우 및 재연결 후 후속 동기화.
이제 위치가 없으면 3초의 타임아웃에 의한 이탈도 있습니다. 우리는 그것을 알아 냈고 그것을 고칠 것입니다.
예를 들어, 트레이드 서버와의 연결이 끊긴 경우 및 재연결 후 후속 동기화.
이제 위치가 없으면 3초의 타임아웃에 의한 이탈도 있습니다. 우리는 그것을 알아 냈고 그것을 고칠 것입니다.
그렇다면 첫 번째 질문은 무엇입니까? 버그는 무엇입니까?
안녕하세요. MQL5 문서에서 예제를 실행 중입니다: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . 확산 기록의 일부가 누락된 사진이 나타납니다. 말해봐, 플리즈, 무슨 일이야
그리고 질문 하나 더. 이 기록에는 정확히 무엇이 저장되어 있습니까? 양초 마감에 해당하는 스프레드, 양초에 대한 스프레드의 평균 값 또는 다른 것?
고맙습니다!