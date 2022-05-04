오류, 버그, 질문 - 페이지 92

gumgum :

질문 하나 더

"위치 목록의 숫자" 이 숫자는 무엇입니까?

1. PositionsTotal () 을 사용하여 위치 수를 가져옵니다 .

2. 전체 위치 목록을 반복합니다.


 
Interesting :

1. PositionsTotal () 을 사용하여 위치 수를 가져옵니다 .

2. 전체 위치 목록을 반복합니다.


콧수염은 정상이며 1)과 함께 주기에서 막 시작되었습니다. 그렇다면 첫 번째 질문은 무엇입니까? 버그는 무엇입니까?
 
gumgum :
콧수염은 정상이며 1)과 함께 주기에서 막 시작되었습니다. 그렇다면 첫 번째 질문은 버그입니까?
네, 수정하겠습니다.
 
Rosh :
네, 수정하겠습니다.
고맙습니다. 이미 내 곡률을 다시 생각했습니다 ...
 

테스터가 절대 손실을 항상 정확하게 계산하는 것은 아닙니다. 다음은 대회 웹사이트에서 확인한 경쟁 고문 보고서의 예입니다.

잔액 감소:
잔고 드로다운 절대: 3 607.43 잔액 감소 최대: 8 391.49 (35.17% ) 잔액 하락 상대적: 35.17% (8 391.49)
자본 축소:
자기자본절감 절대: 3 662.21 자기자본 손실 최대치: 6 811.99 (26.43%) 자기자본 드로다운 상대: 26.43% (6,811.99)


육안으로 대차 대조표에서 테스트가 끝날 때 손실이 20,000 이상인 것을 육안으로 볼 수 있지만 무역 보고서뿐만 아니라 다음과 같습니다.

로컬 테스트 중에(가끔) 같은 것을 관찰했습니다. 오류의 경우 균형 및 형평성 측면에서 절대 및 상대적 손실이 동일합니다.

  
bool  PositionSelect (
   string  symbol     // имя инструмента
   );

"....타임아웃으로 함수 실행에 실패하면 에러 4757이 발생합니다. 이 경우 짧은 시간(5~10초) 후에 요청을 반복해야 합니다. ...."

어떤 조건에서 직위가 있습니까, 없습니까?

 
gumgum :

"....타임아웃으로 함수 실행에 실패하면 에러 4757이 발생합니다. 이 경우 짧은 시간(5~10초) 후에 요청을 반복해야 합니다. ...."

어떤 조건에서 직위가 있습니까, 없습니까?

예를 들어, 트레이드 서버와의 연결이 끊긴 경우 및 재연결 후 후속 동기화.

이제 위치가 없으면 3초의 타임아웃에 의한 이탈도 있습니다. 우리는 그것을 알아 냈고 그것을 고칠 것입니다.

 
Rosh :

예를 들어, 트레이드 서버와의 연결이 끊긴 경우 및 재연결 후 후속 동기화.

이제 위치가 없으면 3초의 타임아웃에 의한 이탈도 있습니다. 우리는 그것을 알아 냈고 그것을 고칠 것입니다.

다음 빌드에서 수정될까요? 정말 정말 필요해요...
 
gumgum :
그렇다면 첫 번째 질문은 무엇입니까? 버그는 무엇입니까?
메시지를 보내주셔서 감사합니다. 함수 내부 버그가 수정되었습니다.
 

안녕하세요. MQL5 문서에서 예제를 실행 중입니다: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . 확산 기록의 일부가 누락된 사진이 나타납니다. 말해봐, 플리즈, 무슨 일이야

그리고 질문 하나 더. 이 기록에는 정확히 무엇이 저장되어 있습니까? 양초 마감에 해당하는 스프레드, 양초에 대한 스프레드의 평균 값 또는 다른 것?

고맙습니다!

