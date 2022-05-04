오류, 버그, 질문 - 페이지 102

gumgum :
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

아직은 아니지만 곧 가능할 것입니다.

 
글쎄, 그냥 마법사 312 빌드 후 (5분이 지나지 않은) 313 빌드! :)
 

기능을 실행할 때

 double CalculateMarginRequoted( string symbol){
   double price= 0.0 ;
   double margin= 0.0 ;
//--- select lot size
   if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ,price))                return ( 0.0 );
   if (! OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,symbol, 1.0 ,price,margin)) {
      Print ( "Error: " , GetLastError ());
      return ( 0.0 );
   }
   return (margin);
} //CalculateMarginRequoted()

오류 4014 발생( 시스템 기능을 호출할 수 없음 )

어떻게 될 것인가? 지표에서 1랏에 대한 마진을 계산해야 합니다.

 
EvgeTrofi :

기능을 실행할 때

오류 4014 발생( 시스템 기능을 호출할 수 없음 )

어떻게 될 것인가? 지표에서 1랏에 대한 마진을 계산해야 합니다.

이 메시지가 표시되지 않습니다. 서비스 데스크에 보고하고 복제를 위해 전체 코드를 첨부할 수 있습니까?
Rosh :
이 메시지가 표시되지 않습니다. 서비스 데스크에 보고하고 복제를 위해 전체 코드를 첨부할 수 있습니까?

여백도 표시하는 이 표시기를 살펴보십시오.

서비스 데스크의 응답이 느립니다. 여기가 더 빠릅니다 :)

파일:
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi :

여백도 표시하는 이 표시기를 살펴보십시오.

문제는 OrderCalcMargin () 함수가 https://www.mql5.com/ru/docs/trading 거래 함수 그룹에 포함되어 있다는 것입니다.

거래 기능

거래 활동을 관리하도록 설계된 기능 그룹입니다.

거래 기능은 Expert Advisors 및 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 거래 기능은 해당 Expert Advisor 또는 스크립트의 속성에서 "Allow Expert Advisor to trade" 체크박스가 활성화된 경우에만 호출할 수 있습니다.

지금 은 전문가 고문의 자금 관리 기능 기사의 기능을 사용하여 주어진 거래량으로 포지션을 여는 데 필요한 마진을 얻는 것이 좋습니다.
TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )

연결이 끊어지고 30-40초 후에야 false를 반환하기 시작합니다.

현재 연결이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있습니까?

 
gumgum :

연결이 끊어지고 30-40초 후에야 false를 반환하기 시작합니다.

현재 연결이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있습니까?

연결 끊김을 직접 시뮬레이션하고 있습니까? 어떻게?

일반적으로 단말은 서버와의 연결을 지속적으로 확인하며, 연결이 없을 경우 15~20초 이내에 손실 여부를 판단한다.

 

툴바 메뉴의 µl 편집기에 "실행 취소" "다시 실행" 버튼을 추가하는 방법을 알려주세요.

 
alexvd :

연결 끊김을 직접 시뮬레이션하고 있습니까? 어떻게?

일반적으로 단말은 서버와의 연결을 지속적으로 확인하며, 연결이 없을 경우 15~20초 이내에 손실 여부를 판단한다.

내가 직접 연결을 끊고 라우터를 끕니다.
