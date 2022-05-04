오류, 버그, 질문 - 페이지 102 1...9596979899100101102103104105106107108109...3184 새 코멘트 Test Account 2010.08.19 20:13 #1011 gumgum : Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются! 아직은 아니지만 곧 가능할 것입니다. gumgum 2010.08.19 21:15 #1012 글쎄, 그냥 마법사 312 빌드 후 (5분이 지나지 않은) 313 빌드! :) Evgeniy Trofimov 2010.08.20 10:26 #1013 기능을 실행할 때 double CalculateMarginRequoted( string symbol){ double price= 0.0 ; double margin= 0.0 ; //--- select lot size if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ,price)) return ( 0.0 ); if (! OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,symbol, 1.0 ,price,margin)) { Print ( "Error: " , GetLastError ()); return ( 0.0 ); } return (margin); } //CalculateMarginRequoted() 오류 4014 발생( 시스템 기능을 호출할 수 없음 ) 어떻게 될 것인가? 지표에서 1랏에 대한 마진을 계산해야 합니다. Rashid Umarov 2010.08.20 10:47 #1014 EvgeTrofi : 기능을 실행할 때 오류 4014 발생( 시스템 기능을 호출할 수 없음 ) 어떻게 될 것인가? 지표에서 1랏에 대한 마진을 계산해야 합니다. 이 메시지가 표시되지 않습니다. 서비스 데스크에 보고하고 복제를 위해 전체 코드를 첨부할 수 있습니까? Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Evgeniy Trofimov 2010.08.20 12:19 #1015 Rosh : 이 메시지가 표시되지 않습니다. 서비스 데스크에 보고하고 복제를 위해 전체 코드를 첨부할 수 있습니까? 여백도 표시하는 이 표시기를 살펴보십시오. 서비스 데스크의 응답이 느립니다. 여기가 더 빠릅니다 :) 파일: info.rar 5 kb Rashid Umarov 2010.08.20 12:21 #1016 EvgeTrofi : 여백도 표시하는 이 표시기를 살펴보십시오. 문제는 OrderCalcMargin () 함수가 https://www.mql5.com/ru/docs/trading 거래 함수 그룹에 포함되어 있다는 것입니다. 거래 기능 거래 활동을 관리하도록 설계된 기능 그룹입니다. 거래 기능은 Expert Advisors 및 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 거래 기능은 해당 Expert Advisor 또는 스크립트의 속성에서 "Allow Expert Advisor to trade" 체크박스가 활성화된 경우에만 호출할 수 있습니다. 지금 은 전문가 고문의 자금 관리 기능 기사의 기능을 사용하여 주어진 거래량으로 포지션을 여는 데 필요한 마진을 얻는 것이 좋습니다. Документация по MQL5: Торговые функции www.mql5.com Торговые функции - Документация по MQL5 gumgum 2010.08.20 13:11 #1017 TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED ) 연결이 끊어지고 30-40초 후에야 false를 반환하기 시작합니다. 현재 연결이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있습니까? Test Account 2010.08.20 13:31 #1018 gumgum : 연결이 끊어지고 30-40초 후에야 false를 반환하기 시작합니다. 현재 연결이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있습니까? 연결 끊김을 직접 시뮬레이션하고 있습니까? 어떻게? 일반적으로 단말은 서버와의 연결을 지속적으로 확인하며, 연결이 없을 경우 15~20초 이내에 손실 여부를 판단한다. Дмитрий 2010.08.20 13:39 #1019 툴바 메뉴의 µl 편집기에 "실행 취소" "다시 실행" 버튼을 추가하는 방법을 알려주세요. gumgum 2010.08.20 13:45 #1020 alexvd : 연결 끊김을 직접 시뮬레이션하고 있습니까? 어떻게? 일반적으로 단말은 서버와의 연결을 지속적으로 확인하며, 연결이 없을 경우 15~20초 이내에 손실 여부를 판단한다. 내가 직접 연결을 끊고 라우터를 끕니다. 1...9596979899100101102103104105106107108109...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
gumgum :
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
아직은 아니지만 곧 가능할 것입니다.
기능을 실행할 때
오류 4014 발생( 시스템 기능을 호출할 수 없음 )
어떻게 될 것인가? 지표에서 1랏에 대한 마진을 계산해야 합니다.
이 메시지가 표시되지 않습니다. 서비스 데스크에 보고하고 복제를 위해 전체 코드를 첨부할 수 있습니까?
여백도 표시하는 이 표시기를 살펴보십시오.
서비스 데스크의 응답이 느립니다. 여기가 더 빠릅니다 :)
거래 기능
거래 활동을 관리하도록 설계된 기능 그룹입니다.
거래 기능은 Expert Advisors 및 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 거래 기능은 해당 Expert Advisor 또는 스크립트의 속성에서 "Allow Expert Advisor to trade" 체크박스가 활성화된 경우에만 호출할 수 있습니다.
연결이 끊어지고 30-40초 후에야 false를 반환하기 시작합니다.
현재 연결이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있습니까?
연결 끊김을 직접 시뮬레이션하고 있습니까? 어떻게?
일반적으로 단말은 서버와의 연결을 지속적으로 확인하며, 연결이 없을 경우 15~20초 이내에 손실 여부를 판단한다.
툴바 메뉴의 µl 편집기에 "실행 취소" "다시 실행" 버튼을 추가하는 방법을 알려주세요.
