오류, 버그, 질문 - 페이지 93

Rashid Umarov 2010.08.12 04:18 #921

AlexinSergey :

안녕하세요. MQL5 문서에서 예제를 실행 중입니다: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . 확산 기록의 일부가 누락된 사진이 나타납니다. 말해봐, 플리즈, 무슨 일이야

이는 히스토리에 스프레드 가치가 없음을 의미합니다.

[삭제] 2010.08.12 06:19 #922

Rosh :

이는 히스토리에 스프레드 가치가 없음을 의미합니다.

자, 여기 있습니다. :) 제가 알기로는 원칙적으로 테스트할 때 테스트 결과 가 틀릴 수 있나요?

Rashid Umarov 2010.08.12 06:41 #923

Interesting :

자, 여기 있습니다. :) 제가 알기로는 원칙적으로 테스트할 때 테스트 결과가 틀릴 수 있나요?

스프레드는 오늘 또는 내일 조정됩니다.

[삭제] 2010.08.12 07:02 #924

Rosh :

스프레드는 오늘 또는 내일 조정됩니다.

그리고 미래에는 그러한 상황을 처리해야 합니까(내가 이해한 대로 Ask와 Bid는 동일합니다) 아니면 우리가 그것 없이 할 수 있습니까?

Andrey Asafov 2010.08.12 10:50 #925

문제는 다음과 같습니다. EA를 테스트하기 위해 VPS에 MT5를 설치했습니다. Expert Advisor(*.ex5 파일)가 \MQL5\Experts\ 폴더에 업로드되었습니다. 터미널을 다시 시작하면 네비게이터에 어드바이저가 없고 표준 어드바이저만 표시됩니다. *mq5 파일을 불러와 컴파일을 해보았으나 EA는 여전히 보이지 않습니다. OS Windows Server 2008. 그리고 내 PC에는 문제가 없습니다(OS Windows XP SP3). 두 시스템의 동일한 설치 파일에서 설치된 MT5. 로컬 PC와 서버에 설치하는 데 하루가 조금 넘게 걸렸습니다. 또한 MQL 폴더의 내용에 차이가 있음을 확인했습니다.

누구든지 이것을 경험했으며 터미널 디스플레이를 전문가로 만드는 방법은 무엇입니까?

Renat Fatkhullin 2010.08.12 11:02 #926

AsAn :

문제는 다음입니다. EA를 테스트하기 위해 VPS에 MT5를 설치했습니다. Expert Advisor(*.ex5 파일)가 \MQL5\Experts\ 폴더에 업로드되었습니다. 터미널을 다시 시작하면 네비게이터에 어드바이저가 없고 표준 어드바이저만 표시됩니다. *mq5 파일을 불러와 컴파일을 해보았으나 여전히 EA가 보이지 않습니다. OS Windows Server 2008. 그리고 내 PC에서는 이것에 문제가 없습니다(OS Windows XP SP3). 두 시스템의 동일한 설치 파일에서 설치된 MT5. 로컬 PC와 서버에 설치하는 사이에 하루가 조금 넘었습니다. 또한 MQL 폴더의 내용에 차이가 있음을 확인했습니다.

아마도 Windows 2008 보안 시스템(원격 + UAC)의 영향으로 터미널 문서가 있는 작업 폴더가 UserData 영역에 있을 가능성이 큽니다. 데이터 저장 디렉토리를 보려면 파일 -> 데이터 디렉토리 열기 명령을 사용해야 합니다.

해야 할 일:

또는 지정된 작업 디렉토리로 작업 또는 /portable 키로 터미널을 시작하십시오.

Andrey Asafov 2010.08.12 11:44 #927

Renat :

파일 -> 데이터 디렉토리 열기 명령을 사용해야 합니다.

덕분에 도움이 되었습니다.

gumgum 2010.08.12 19:25 #928

나는 magic=2333으로 매수 0.2를 열고, magic=1333으로 매도 0.1을 엽니다. 그 후에 어떤 마법이 있을까요?

Andrey Dik 2010.08.12 22:50 #929

.mq4 확장자가 .mq5로 변경되었지만 포함 확장자가 없는 이유는 무엇입니까? 이로 인해 두 플랫폼의 리소스 파일을 검색, 정렬 및 기타 작업할 때 몇 가지 어려움이 발생합니다.

사실, ME5는 예를 들어 .mqh5와 같은 파일에서 작동할 수 있고 ME4는 더 이상 .mqh4에서 작동할 수 없습니다.

지금까지 .mqh5로 작업하는 방법을 찾았지만 불편합니다. 이 해상도는 기본이 아닙니다. 일반적으로 이것은 확실히 버그도 아니고 큰 문제도 아니지만 큰 소리로 생각하는 것입니다.

Dmitry Voronkov 2010.08.13 12:51 #930

그런 문제가 발생하여 친구가 차량의 성능을 확인하기 위해 전문가를 작성해달라고 요청했습니다. 상위 5위 안에 들겠다(+디버거 쓰기가 더 편하다)라고 생각했다. 작성하여 다음과 같은 결과를 얻었습니다.

나는 그것이 좋은 것 같아요, 당신은 4 아래에서 다시 쓸 수 있습니다.

1:1로 찢었습니다. 이 TS는 표시기를 사용하지 않고 시간과 가격대만 사용합니다. 결과는 정말 놀랐습니다.

테스트 기간은 2000년 1월 1일부터 오늘까지입니다.

어떤 테스터가 올바른 결과를 보여주는지 궁금합니다.
안녕하세요. MQL5 문서에서 예제를 실행 중입니다: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . 확산 기록의 일부가 누락된 사진이 나타납니다. 말해봐, 플리즈, 무슨 일이야
이는 히스토리에 스프레드 가치가 없음을 의미합니다.
자, 여기 있습니다. :)
제가 알기로는 원칙적으로 테스트할 때 테스트 결과 가 틀릴 수 있나요?
스프레드는 오늘 또는 내일 조정됩니다.
문제는 다음과 같습니다. EA를 테스트하기 위해 VPS에 MT5를 설치했습니다. Expert Advisor(*.ex5 파일)가 \MQL5\Experts\ 폴더에 업로드되었습니다. 터미널을 다시 시작하면 네비게이터에 어드바이저가 없고 표준 어드바이저만 표시됩니다. *mq5 파일을 불러와 컴파일을 해보았으나 EA는 여전히 보이지 않습니다. OS Windows Server 2008. 그리고 내 PC에는 문제가 없습니다(OS Windows XP SP3). 두 시스템의 동일한 설치 파일에서 설치된 MT5. 로컬 PC와 서버에 설치하는 데 하루가 조금 넘게 걸렸습니다. 또한 MQL 폴더의 내용에 차이가 있음을 확인했습니다.
누구든지 이것을 경험했으며 터미널 디스플레이를 전문가로 만드는 방법은 무엇입니까?
아마도 Windows 2008 보안 시스템(원격 + UAC)의 영향으로 터미널 문서가 있는 작업 폴더가 UserData 영역에 있을 가능성이 큽니다. 데이터 저장 디렉토리를 보려면 파일 -> 데이터 디렉토리 열기 명령을 사용해야 합니다.
해야 할 일:
.mq4 확장자가 .mq5로 변경되었지만 포함 확장자가 없는 이유는 무엇입니까? 이로 인해 두 플랫폼의 리소스 파일을 검색, 정렬 및 기타 작업할 때 몇 가지 어려움이 발생합니다.
사실, ME5는 예를 들어 .mqh5와 같은 파일에서 작동할 수 있고 ME4는 더 이상 .mqh4에서 작동할 수 없습니다.
지금까지 .mqh5로 작업하는 방법을 찾았지만 불편합니다. 이 해상도는 기본이 아닙니다. 일반적으로 이것은 확실히 버그도 아니고 큰 문제도 아니지만 큰 소리로 생각하는 것입니다.
그런 문제가 발생하여 친구가 차량의 성능을 확인하기 위해 전문가를 작성해달라고 요청했습니다. 상위 5위 안에 들겠다(+디버거 쓰기가 더 편하다)라고 생각했다. 작성하여 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
나는 그것이 좋은 것 같아요, 당신은 4 아래에서 다시 쓸 수 있습니다.
1:1로 찢었습니다. 이 TS는 표시기를 사용하지 않고 시간과 가격대만 사용합니다. 결과는 정말 놀랐습니다.
테스트 기간은 2000년 1월 1일부터 오늘까지입니다.
어떤 테스터가 올바른 결과를 보여주는지 궁금합니다.