오류, 버그, 질문 - 페이지 88

Sergey Gritsay 2010.08.07 22:12 #871

gumgum :

물론 디포 기능이 없고 수익만 있는게 아쉽네요

1.#INF를 제공합니다.

서비스 데스크가 쓴...

그리고 점 뒤의 0은 이렇게 쓰는 것이 운명이 아닙니다.

double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000. 0 ;

gumgum 2010.08.07 22:15 #872

sergey1294 :

그리고 점 뒤의 0은 이렇게 쓰는 것이 운명이 아닙니다.

예, 모두 동일한 1.#INF를 작성합니다.

10. 10.0 차이가 없는듯

Sergey Gritsay 2010.08.07 22:30 #873

gumgum :

예, 모두 동일한 1.#INF를 작성합니다. 10. 10.0 차이가 없는듯

방금 표현을 확인했습니다

double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .; или double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000.0 ;

오류 없음, 모든 것이 잘 작동합니다.

2010.08 . 07 22 : 27 : 13 проверка (EURUSD,M5) pro = 0.5929100000000001

gumgum 2010.08.07 22:36 #874

sergey1294 :

방금 표현을 확인했습니다

오류 없음, 모든 것이 잘 작동합니다.

물론 모든 것이 잘되고 모든 것이 잘 될 것입니다! 두 개의 라이브러리를 사용합니다.... 전체 상황을 설명하지는 않겠습니다. Sergey Gritsay 2010.08.07 22:42 #875

gumgum :

물론 모든 것이 잘되고 모든 것이 잘 될 것입니다! 두 개의 라이브러리를 사용합니다.... 전체 상황을 설명하지는 않겠습니다.

그럼 왜 오류가 나는지 물어보세요. 예를 들어 말씀하신 표현에는 오류가 없고, 오류는 다른 것이 있다는 뜻입니다.

gumgum 2010.08.07 22:48 #876

sergey1294 :

그럼 왜 오류가 나는지 물어보세요. 예를 들어 말씀하신 표현에는 오류가 없고, 오류는 다른 것이 있다는 뜻입니다.

나는 묻지 않았다.)

Sergey Gritsay 2010.08.07 22:52 #877

gumgum :

나는 묻지 않았다.)

당신은 당신의 게시물을 어떻게 이해합니까?

Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .; дает 1 . #INF. Сервисдеск уже написал...

gumgum 2010.08.07 22:55 #878

sergey1294 :

당신은 당신의 게시물을 어떻게 이해합니까?

질문을 어디에서 보았습니까? (이제 질문))))

Sergey Gritsay 2010.08.07 23:00 #879

gumgum :

질문을 어디에서 보았습니까? (이제 질문))))

질문이 아니었다면 문제 해결에 도움을 드려 죄송합니다. Mikhail Dovbakh 2010.08.08 03:18 #880

나는 하나의 전략을 테스트하기로 결정했다. 그런데 테스터의 전문가가 어쩐지 이상하게 행동하기 시작했다.

오랫동안 생각합니다. 알고리즘은 거의 스캘퍼이지만. ;)

그래서 확인하기로 했고 어떤 데이터가 입력으로 수신되나요?

소박한 전문가 고문 출시 -

input bool diskret=false; // работать по открытию бара? input bool File=true;MqlTradeRequest mReq;MqlTradeResult mRez;int handle1,handle2;double iBuffer1[],iBu1[];double iBuffer2[],iBu2[];double vol[22],OTS;MqlDateTime newT,oldT;datetime newTT,oldTT;string FName;int hF;//+------------------------------------------------------------------+//| Expert initialization function |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit() {//--------------Set default vaules for all new order requests mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL; mReq.magic=777; mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);//----------------------- Set Volume pi Print ("----- Start init ---"); oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT); oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min; printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min, SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)); StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x", oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv"); if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON); if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ", GetLastError()); if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I" ); Print ("Start on ",FName); } Print ("Start ",mReq.comment); return(0); }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert deinitialization function |//+------------------------------------------------------------------+void OnDeinit(const int reason) { if (File) FileClose(hF); }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert tick function |//+------------------------------------------------------------------+void OnTick() { bool poz=true; int i,per=PeriodSeconds(); MqlTick tick; //------------------ if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { Print("Failed to get Symbol info!",per); return; } newTT=tick.time; if(newTT<=oldTT+per+1) {if (diskret)return;} else { MqlRates rates[]; int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates); if(copied<=0) Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError()); else oldTT=rates[0].time; TimeToStruct(oldTT,oldT); printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min); TimeToStruct(newTT,newT); printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon, newT.year,newT.hour,newT.min); if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon, oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I", tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume); } return; }

이상한 로그를 얻었습니다. 데이터 기간의 차이에 대한 이유를 누가 알려줄까요?

그리고 한 가지 더 - 생성해야 할 파일(xp2sp)이 디렉토리에 없습니다.

나를 깨우쳐 줘. 그렇지 않으면 오랫동안 MT5를 들여다 보지 않았고 지금은 완전히 길을 잃었습니다 ...

:( 나는 하나의 전략을 테스트하기로 결정했다. 그런데 테스터의 전문가가 어쩐지 이상하게 행동하기 시작했다.
오랫동안 생각합니다. 알고리즘은 거의 스캘퍼이지만. ;)
그래서 확인하기로 했고 어떤 데이터가 입력으로 수신되나요?
소박한 전문가 고문 출시 -
input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;
string FName;int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--------------Set default vaules for all new order requests
mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
mReq.magic=777;
mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol
mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price
mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type
mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time
mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
Print ("----- Start init ---");
oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
GetLastError());
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
);
Print ("Start on ",FName);
}
Print ("Start ",mReq.comment);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if (File) FileClose(hF);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
bool poz=true;
int i,per=PeriodSeconds();MqlTick tick;
//------------------
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Failed to get Symbol info!",per);
return;
}
newTT=tick.time;
if(newTT<=oldTT+per+1)
{if (diskret)return;}
else
{
MqlRates rates[];
int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
if(copied<=0)
Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
else oldTT=rates[0].time;
TimeToStruct(oldTT,oldT);
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
TimeToStruct(newTT,newT);
printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
newT.year,newT.hour,newT.min);
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
}
return;
}
이상한 로그를 얻었습니다. 데이터 기간의 차이에 대한 이유를 누가 알려줄까요?
그리고 한 가지 더 - 생성해야 할 파일(xp2sp)이 디렉토리에 없습니다.
나를 깨우쳐 줘. 그렇지 않으면 오랫동안 MT5를 들여다 보지 않았고 지금은 완전히 길을 잃었습니다 ...
:(