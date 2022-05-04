오류, 버그, 질문 - 페이지 44 1...373839404142434445464748495051...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.07.13 15:37 #431 Rosh : 그림을 올바르게 삽입 하는 방법을 참조하십시오. 본 악기의 실제 부피에 대한 정보가 있는지 확인하십시오. 나는 아니라고 생각한다. 그게 요점입니다. 감사합니다. 모든 것이 명확합니다. [삭제] 2010.07.13 15:37 #432 Rosh : 아마 도전이겠지 시장 감시에 없는 기호에 대한 마진 값을 얻으려고 하므로 속성을 얻을 수 없습니다. 직접 확인하세요. 나는 확실히 시장 리뷰에서 그것을 확인했습니다. 그러나 이 도구의 시장은 적어도 귀하의 서버에서는 닫혀 있습니다(적어도 수동으로 요청하려고 하면 터미널에서 보고함)... 제가 알기로는 Alpari 서버에서 스크립트를 해볼 수 있는데 #AA 에서 거래가 가능한 것 같습니다.. [삭제] 2010.07.13 16:23 #433 개발자에 대한 질문 - 지금 스왑이 있습니까(또는 비용을 청구하지 않는 것이 Alpari의 이니셔티브입니까)? Sergey Gritsay 2010.07.13 16:59 #434 Interesting : 개발자에 대한 질문 - 지금 스왑이 있습니까(또는 비용을 청구하지 않는 것이 Alpari의 이니셔티브입니까)? 테스터에서 정확하게 계산되고 확인됩니다. Mykola Demko 2010.07.14 01:20 #435 스크립트로 화면을 만들어 그림으로 부르고 싶었다. 그러나 balalaika 화면은 .gif 로 저장되고 도면 파일은 .bmp 여야 하므로 gif를 호출할 기회를 주지 않는 것이 좋습니다. [삭제] 2010.07.14 06:49 #436 Urain : 스크립트로 화면을 만들어 그림으로 부르고 싶었다. 그러나 balalaika 화면은 .gif 로 저장되고 도면 파일은 .bmp 여야 하므로 gif를 호출할 기회를 주지 않는 것이 좋습니다. BMP와 같은 스크린샷도 최소한 쿠키로 저장됩니다(MQL에서도 이 트릭을 시도할 수 있음). 질문은 - 개발자가 그래픽을 로드할 때 BMP(종종 색상 문제가 있음)로 작업하기로 결정하고 PNG로 작업하지 않기로 결정한 이유는 무엇입니까? [삭제] 2010.07.14 08:34 #437 sergey1294 : 테스터에서 정확하게 계산되고 확인됩니다. 요점은 현재 Alpari의 데모에서 MACD 샘플 을 테스트하고 있다는 것입니다. 테스트는 2010년 8월 7일부터 16개 통화 쌍에 대해 진행되었습니다. 이미 20개의 거래가 마감되었으며 스왑은 어떤 쌍에도 계산되지 않습니다. 그래서 그것이 무엇과 관련되어 있는지에 대한 질문이 생겼습니다 ... Prival 2010.07.14 10:05 #438 alexvd : 현재 어떤 액세스 서버에 연결되어 있습니까? 다시 문제. 데이터가 수신되지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 로그가 있습니다. CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 AUDUSD 기호에 대한 데이터 없음 FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 EURAUD 기호에 대한 데이터 없음 OQ 0 SP3ALL(EURGBP,M1) 09:49:56 EURCHF 기호에 대한 데이터 없음 엘에이치 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 EURCHF 기호에 대한 데이터 없음 CQ 0 SP3ALL(EURGBP,M1) 09:49:58 EURJPY 기호에 대한 데이터 없음 헉 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 EURJPY 기호에 대한 데이터 없음 제이큐 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 GBPJPY 기호 에 대한 데이터 없음 PH 0 SP3ALL(EURGBP,M1) 09:50:07 기호 GBPCHF에 대한 데이터 없음 즉시 액세스 포인트를 보러 갔다. 에 연결되었습니다 포인트 1 - 회색이었습니다. 중지되고 터미널에서 데이터를 수신하지 못했습니다. 로 전환됨 가리키다 2 - 수동으로 견적이 즉시 로드되었습니다. 액세스 포인트가 30분마다 한 번씩 터미널에서 폴링되면 30분 동안 단순히 매달려 있고 이동하는 동안 견적을 받지 못할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다... 그러한 상황을 배제하십시오. 터미널은 30분에 한 번 이상 그러한 상황에 응답해야 합니다... 또는 네트워크를 다시 스캔하는 기능을 제공해야 합니다. 그러면 최소한 프로그래밍 방식으로 수행할 수 있습니다. 더 이상 데이터가 없습니다. 30초 이상 "네트워크 재검색"을 시작합니다... Errors, bugs, questions Open more than 1 전략적 예측 시스템 Sergey Gritsay 2010.07.14 11:09 #439 Interesting : 요점은 현재 Alpari의 데모에서 MACD 샘플 을 테스트하고 있다는 것입니다. 테스트는 2010년 8월 7일부터 16개 통화 쌍에 대해 진행되었습니다. 이미 20개의 거래가 마감되었으며 스왑은 어떤 쌍에도 계산되지 않습니다. 그래서 그것이 무엇과 관련되어 있는지에 대한 질문이 생겼습니다 ... MQ에서 터미널의 64비트 버전에서 빌드 292를 방금 실행했습니다. 스왑이 청구됩니다. [삭제] 2010.07.14 11:37 #440 sergey1294 : MQ에서 터미널의 64비트 버전에서 빌드 292를 방금 실행했습니다. 스왑이 청구됩니다. 그래서 테스트할 때도 중요하지만 데모에서는 그렇지 않습니다. 농담입니다(왜인지 이해할 수 없습니다. 테스터가 기호 설정에서 교환을 가져와야 하는 것 같습니다). 따라서 논리적으로 Alpari 서버는 모든 것을 올바르게 이해한다면 스왑을 고려하지 않습니까? 1...373839404142434445464748495051...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그림을 올바르게 삽입 하는 방법을 참조하십시오. 본 악기의 실제 부피에 대한 정보가 있는지 확인하십시오. 나는 아니라고 생각한다. 그게 요점입니다.
아마 도전이겠지
시장 감시에 없는 기호에 대한 마진 값을 얻으려고 하므로 속성을 얻을 수 없습니다. 직접 확인하세요.
나는 확실히 시장 리뷰에서 그것을 확인했습니다. 그러나 이 도구의 시장은 적어도 귀하의 서버에서는 닫혀 있습니다(적어도 수동으로 요청하려고 하면 터미널에서 보고함)...
제가 알기로는 Alpari 서버에서 스크립트를 해볼 수 있는데 #AA 에서 거래가 가능한 것 같습니다..
개발자에 대한 질문 - 지금 스왑이 있습니까(또는 비용을 청구하지 않는 것이 Alpari의 이니셔티브입니까)?
스크립트로 화면을 만들어 그림으로 부르고 싶었다.
그러나 balalaika 화면은 .gif 로 저장되고 도면 파일은 .bmp 여야 하므로 gif를 호출할 기회를 주지 않는 것이 좋습니다.
스크립트로 화면을 만들어 그림으로 부르고 싶었다.
그러나 balalaika 화면은 .gif 로 저장되고 도면 파일은 .bmp 여야 하므로 gif를 호출할 기회를 주지 않는 것이 좋습니다.
BMP와 같은 스크린샷도 최소한 쿠키로 저장됩니다(MQL에서도 이 트릭을 시도할 수 있음).
질문은 - 개발자가 그래픽을 로드할 때 BMP(종종 색상 문제가 있음)로 작업하기로 결정하고 PNG로 작업하지 않기로 결정한 이유는 무엇입니까?
테스터에서 정확하게 계산되고 확인됩니다.
현재 어떤 액세스 서버에 연결되어 있습니까?
다시 문제.
데이터가 수신되지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 로그가 있습니다.
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 AUDUSD 기호에 대한 데이터 없음
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 EURAUD 기호에 대한 데이터 없음
OQ 0 SP3ALL(EURGBP,M1) 09:49:56 EURCHF 기호에 대한 데이터 없음
엘에이치 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 EURCHF 기호에 대한 데이터 없음
CQ 0 SP3ALL(EURGBP,M1) 09:49:58 EURJPY 기호에 대한 데이터 없음
헉 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 EURJPY 기호에 대한 데이터 없음
제이큐 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 GBPJPY 기호 에 대한 데이터 없음
PH 0 SP3ALL(EURGBP,M1) 09:50:07 기호 GBPCHF에 대한 데이터 없음
즉시 액세스 포인트를 보러 갔다. 에 연결되었습니다
포인트 1 - 회색이었습니다. 중지되고 터미널에서 데이터를 수신하지 못했습니다.
로 전환됨
가리키다 2 - 수동으로 견적이 즉시 로드되었습니다.
액세스 포인트가 30분마다 한 번씩 터미널에서 폴링되면 30분 동안 단순히 매달려 있고 이동하는 동안 견적을 받지 못할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다...
그러한 상황을 배제하십시오. 터미널은 30분에 한 번 이상 그러한 상황에 응답해야 합니다... 또는 네트워크를 다시 스캔하는 기능을 제공해야 합니다. 그러면 최소한 프로그래밍 방식으로 수행할 수 있습니다. 더 이상 데이터가 없습니다. 30초 이상 "네트워크 재검색"을 시작합니다...
요점은 현재 Alpari의 데모에서 MACD 샘플 을 테스트하고 있다는 것입니다. 테스트는 2010년 8월 7일부터 16개 통화 쌍에 대해 진행되었습니다. 이미 20개의 거래가 마감되었으며 스왑은 어떤 쌍에도 계산되지 않습니다. 그래서 그것이 무엇과 관련되어 있는지에 대한 질문이 생겼습니다 ...
MQ에서 터미널의 64비트 버전에서 빌드 292를 방금 실행했습니다. 스왑이 청구됩니다.
그래서 테스트할 때도 중요하지만 데모에서는 그렇지 않습니다. 농담입니다(왜인지 이해할 수 없습니다. 테스터가 기호 설정에서 교환을 가져와야 하는 것 같습니다).
따라서 논리적으로 Alpari 서버는 모든 것을 올바르게 이해한다면 스왑을 고려하지 않습니까?