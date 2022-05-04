오류, 버그, 질문 - 페이지 449 1...442443444445446447448449450451452453454455456...3184 새 코멘트 rrr 2011.07.08 10:21 #4481 안녕하세요. 1. MT-5 테스트에 사용하기 위해 4에서 5까지의 진드기 기록을 다운로드할 수 있는지 알려주세요. 2. MT5의 기능을 다가 테스트에 사용하고 싶지만 관심 있는 DC는 현재까지 MT4만 사용하고 있습니다. 그 방법은 무엇입니까? 고맙습니다. --- 2011.07.08 10:23 #4482 rrr : 1. MT-5 테스트에 사용하기 위해 4에서 5까지의 진드기 기록을 다운로드할 수 있는지 알려주세요. 아니요. 2. MT5의 기능을 다가 테스트에 사용하고 싶지만 관심 있는 DC는 현재까지 MT4만 사용하고 있습니다. 그 방법은 무엇입니까? 분명한. 또는 MT5가 있는 곳을 테스트하거나 브로커와 함께 기다리십시오. Stanislav Korotky 2011.07.08 11:02 #4483 Renat : OBJPROP_XOFFSET은 이미지 내에서 표시된 스프라이트의 위치를 지정하는 데 사용됩니다. 이에 대한 자세한 내용은 예제에 작성되어 있습니다. Demo_BitmapOffset(OBJPROP_XOFFSET 및 OBJPROP_YOFFSET) OBJPROP_XDISTANCE 가 필요할 가능성이 큽니다. 고마워, 나는 보았다. Stanislav Korotky 2011.07.08 11:18 #4484 alexvd : 1. 설명이 현실과 일치하는 순간의 기능에 대한 보다 정확한 설명( https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate )입니다. 2. 자세한 내용이 필요합니다. 재생할 수 없습니다. StringConcatenate가 무엇과 관련이 있는지 이해하지 못합니다. 첫 번째 요점에는 StringSetCharacter에 대한 질문이 있었습니다. https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter 사이트의 문서에서 복사했습니다. 2번 포인트에서는 에디터를 재부팅하여 해결했습니다. 그러나 StringConcatenate는 summation으로 대체되어야 했습니다. 기능이 예상대로 작동하지 않습니다. 코드 StringConcatenate (IndicatorName, "(" , StrCount, "):" ); StringConcatenate (IndicatorName, " " , Base); 여기서 모든 변수는 비어 있지 않은 문자열입니다. 결과적으로 "IndicatorName (XX) Basic"을 얻고 싶지만 "IndicatorName Basic"으로 나옵니다. 이것이 어떻게 가능한지 - 잘 모르겠습니다. Документация по MQL5: Строковые функции / StringSetCharacter www.mql5.com Строковые функции / StringSetCharacter - Документация по MQL5 Slava 2011.07.08 11:22 #4485 gumgum : 고맙습니다. 모든 것이 효과가 있었습니다. 기사 읽기 https://www.mql5.com/ru/articles/strategy_tester Статьи по MQL5: Тестер www.mql5.com Статьи по программированию на языке MQL5 Andrey Sharov 2011.07.08 11:45 #4486 빌드 478. 단일 테스트를 시작할 때 MT5가 중단됩니다(시간의 약 50%). 단일 코어 프로세서. 대본: 테스트를 진행 중입니다. 처음 시작할 때 원칙적으로 "테스터 에이전트 동기화 오류". 테스트를 다시 시작하면 일반적으로 잘 됩니다. 변경 없이 동일한 테스트를 다시 실행합니다. MT5가 멈춥니다. 이전 빌드에서는 이 시나리오에서 끊김이 없었습니다. [삭제] 2011.07.08 11:51 #4487 rrr : 2. MT5의 기능을 다가 테스트에 사용하고 싶지만 관심 있는 DC는 현재까지 MT4만 사용하고 있습니다. 그 방법은 무엇입니까? 개발자 서버에서 테스트 - access.metatrader5.com:443 정말 작은 불편이 하나 있습니다. 모든 캐릭터가 존재하는 것은 아닙니다(하지만 충분히 존재하는 캐릭터). https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 링크에서 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 다운로드할 수 있습니다. Test Account 2011.07.08 12:10 #4488 marketeer : StringConcatenate가 무엇과 관련이 있는지 이해하지 못합니다. 첫 번째 요점에는 StringSetCharacter에 대한 질문이 있었습니다. https://www.mql5.com/en/docs/strings/stringsetcharacter 사이트의 문서에서 복사했습니다. 2번 포인트에서는 에디터를 재부팅하여 해결했습니다. 그러나 StringConcatenate는 summation으로 대체되어야 했습니다. 기능이 예상대로 작동하지 않습니다. 코드 여기서 모든 변수는 비어 있지 않은 문자열입니다. 결과적으로 "IndicatorName (XX) Basic"을 얻고 싶지만 "IndicatorName Basic"으로 나옵니다. 이것이 어떻게 가능한지 - 잘 모르겠습니다. 예, 첫 번째 요점에서 틀렸습니다. 설명에서 정확히 무엇이 잘못되었는지 설명 하십시오. 사본 은 무엇을 반환해야 합니까? 그리고 연결을 희생하여 귀하의 경우 다음과 같이 작성해야 합니다. StringConcatenate (IndicatorName,IndicatorName, "(" ,StrCount, "):" ); StringConcatenate (IndicatorName,IndicatorName, " " ,Base); Test Account 2011.07.08 12:14 #4489 Ashes : 빌드 478. 단일 테스트를 시작할 때 MT5가 중단됩니다(시간의 약 50%). 단일 코어 프로세서. 대본: 테스트를 진행 중입니다. 처음 시작할 때 원칙적으로 "테스터 에이전트 동기화 오류". 테스트를 다시 시작하면 일반적으로 정상적으로 진행됩니다. 변경 없이 동일한 테스트를 다시 실행합니다. MT5가 멈춥니다. 이전 빌드에서는 이 시나리오에서 끊김이 없었습니다. 세부 사항은 좋을 것이고 더 좋을 것입니다. 어제와 현재 상황은 단일 코어 Celeron에서 확인되었습니다. 지금까지는 복제가 불가능했습니다. ServiceDesk에 문의하십시오. gumgum 2011.07.08 17:24 #4490 빌드 478 때때로 제자리에: 다음과 같이 나타납니다. 언어를 의미합니다. 1...442443444445446447448449450451452453454455456...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요.
1. MT-5 테스트에 사용하기 위해 4에서 5까지의 진드기 기록을 다운로드할 수 있는지 알려주세요.
2. MT5의 기능을 다가 테스트에 사용하고 싶지만 관심 있는 DC는 현재까지 MT4만 사용하고 있습니다. 그 방법은 무엇입니까?
고맙습니다.
아니요.
OBJPROP_XOFFSET은 이미지 내에서 표시된 스프라이트의 위치를 지정하는 데 사용됩니다. 이에 대한 자세한 내용은 예제에 작성되어 있습니다. Demo_BitmapOffset(OBJPROP_XOFFSET 및 OBJPROP_YOFFSET)
OBJPROP_XDISTANCE 가 필요할 가능성이 큽니다.
1. 설명이 현실과 일치하는 순간의 기능에 대한 보다 정확한 설명( https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate )입니다.
2. 자세한 내용이 필요합니다. 재생할 수 없습니다.
StringConcatenate가 무엇과 관련이 있는지 이해하지 못합니다. 첫 번째 요점에는 StringSetCharacter에 대한 질문이 있었습니다. https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter 사이트의 문서에서 복사했습니다.
2번 포인트에서는 에디터를 재부팅하여 해결했습니다. 그러나 StringConcatenate는 summation으로 대체되어야 했습니다. 기능이 예상대로 작동하지 않습니다. 코드여기서 모든 변수는 비어 있지 않은 문자열입니다. 결과적으로 "IndicatorName (XX) Basic"을 얻고 싶지만 "IndicatorName Basic"으로 나옵니다. 이것이 어떻게 가능한지 - 잘 모르겠습니다.
고맙습니다. 모든 것이 효과가 있었습니다.
단일 코어 프로세서.
대본:
테스트를 진행 중입니다. 처음 시작할 때 원칙적으로 "테스터 에이전트 동기화 오류".
테스트를 다시 시작하면 일반적으로 잘 됩니다.
변경 없이 동일한 테스트를 다시 실행합니다. MT5가 멈춥니다.
이전 빌드에서는 이 시나리오에서 끊김이 없었습니다.
rrr :
개발자 서버에서 테스트 - access.metatrader5.com:443
정말 작은 불편이 하나 있습니다. 모든 캐릭터가 존재하는 것은 아닙니다(하지만 충분히 존재하는 캐릭터).
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 링크에서 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 다운로드할 수 있습니다.
예, 첫 번째 요점에서 틀렸습니다. 설명에서 정확히 무엇이 잘못되었는지 설명 하십시오. 사본 은 무엇을 반환해야 합니까?
그리고 연결을 희생하여 귀하의 경우 다음과 같이 작성해야 합니다.
빌드 478. 단일 테스트를 시작할 때 MT5가 중단됩니다(시간의 약 50%).
세부 사항은 좋을 것이고 더 좋을 것입니다.
어제와 현재 상황은 단일 코어 Celeron에서 확인되었습니다. 지금까지는 복제가 불가능했습니다.
ServiceDesk에 문의하십시오.
빌드 478
때때로 제자리에:
다음과 같이 나타납니다.
언어를 의미합니다.