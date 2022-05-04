오류, 버그, 질문 - 페이지 868 1...861862863864865866867868869870871872873874875...3184 새 코멘트 Valerii Mazurenko 2012.11.08 01:32 #8671 우크라이나어. " 동등한 자 들의 입찰을 죽여라"여야 합니다. Rustamzhan Salidzhanov 2012.11.08 04:43 #8672 notused : 우크라이나어. " 동등한 자 들의 입찰을 죽여라"여야 합니다. 이 경우 의미 론적 번역이 열정, 무언가에 대한 감탄이기 때문에 "zakhoplennya"대신 캡처라는 단어를 남겨 두는 것이 좋습니다. "trade rivniv를 장악합시다" riven(수준)이라는 단어도 여기서 문맥과 맞지 않습니다. 예를 들어 선이 아니라 생활 수준을 의미하기 때문입니다. 다음과 같이 쓰는 것이 더 정확할 것입니다. 무역선 표시(무역선) Vimknut 거래 라인 캡처(라인 - 고전 번역) 전략적 예측 시스템 흥미로운 것 시장 - 단지 상점 Rashid Umarov 2012.11.08 05:46 #8673 Briarius : 안녕하세요. 시스템을 재정비했습니다. MT5를 처음부터 설치했습니다. 결과적으로 데모 서버가 변경되었습니다. 이제 FXCM-MT5Demo01, 이전에는 알지 못했던 오래된 것입니다. 따라서 이전 데모 계정은 적합하지 않습니다. 올바른 서버를 찾으려면 해당 서버의 이름을 대략적으로 알고 있으면 충분합니다. 예를 들어, MetaQuotes-Demo 서버(대부분의 통화 쌍 기록이 깊음)를 찾으려면 "MetaQuotes"라는 단어를 입력하고 Enter 키를 누르십시오. Andriy Voitenko 2012.11.08 07:37 #8674 "매개변수" 창에 있는 텍스트의 상당히 많은 부분이 우크라이나어로 번역되지 않은 채 남아 있었습니다. 다음은 예입니다. 그리고 이것은 거의 모든 탭에 있습니다. 그리고 이 창의 이름이 주 메뉴에 있으므로 "매개변수"의 이름을 "설정"으로 바꾸는 것이 좋습니다. 또는 그 반대도 마찬가지지만 하나의 이름이 남도록 합니다. 한 가지 더: F1이 영어가 아닌 러시아어 도움말을 열 수 있기를 바랍니다. 러시아어는 여전히 영어보다 우크라이나어에 가깝습니다. Anatoli Kazharski 2012.11.08 07:41 #8675 모든 사람들이 같은 언어를 사용한다면 좋을 것입니다. 소원은 어디로 보내면 되나요? ))) Vladislav Andruschenko 2012.11.08 08:48 #8676 tol64 : 모든 사람들이 같은 언어를 사용한다면 좋을 것입니다. 소원은 어디로 보내면 되나요? ))) 애플에서 그들은 그것을 알아낼 것입니다. Anatoli Kazharski 2012.11.08 09:38 #8677 Vladon : 애플에서 그들은 그것을 알아낼 것입니다. 왜 구글이 아닌 애플인가? )) 사실, 지구상의 모든 사람들을 위한 흥미로운 설문조사가 나올 것입니다. 대다수는 어떤 언어를 선택할까요? 추측하기 어렵지는 않지만 중국인일 가능성이 큽니다. 결국, 10억 명이 넘는 중국인이 있고 그들은 확실히 그들 자신을 선택할 것입니다. )) Vladislav Andruschenko 2012.11.08 10:18 #8678 tol64 : 왜 구글이 아닌 애플인가? )) 사실, 지구상의 모든 사람들을 위한 흥미로운 설문조사가 나올 것입니다. 대다수는 어떤 언어를 선택할까요? 추측하기 어렵지는 않지만 중국인일 가능성이 큽니다. 결국, 10억 명이 넘는 중국인이 있고 그들은 확실히 그들 자신을 선택할 것입니다. )) 나는 영어가 선택되고 이겼을 것이라고 생각한다. 그는 어디에나 있다 나는 러시아어를 선택하지만. Maxim Khrolenko 2012.11.08 11:12 #8679 이 주제에 대한 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 어드바이저의 최적화 결과 중에서 그러한 패스를 선택하는 방법에 대한 질문은 항상 있었습니다. 그 매개변수는 거래에 사용되어야 합니다. 모든 사람이 수용 가능한 위험, 이익 등에 대한 자신만의 기준이 있다는 것은 분명합니다. 기사를 읽은 후 다음 구성표에 따라 최적화 결과를 필터링하기로 결정했습니다. 결과를 Excel로 전송하고 필터 1 - 0 이상의 이익 표시, 필터 2 - 감소율 30% 이하, 필터 3 - 이익 계수 최소 1.5로 전송합니다. 그런 다음 수익이 가장 높은 결과를 선택하고 이러한 매개변수를 테스트에 사용합니다. 최적화 후 결과의 선택에 대해 (간단히) 다른 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. Новости - Automated Trading Championship 2007 championship.mql5.com Новости - Automated Trading Championship 2007 TICK이란 무엇입니까? 실시간 예측 시스템 테스트 MQL4 및 MQL5에 대한 Rashid Umarov 2012.11.08 11:54 #8680 paladin800 : 기사를 읽은 후 다음 구성표에 따라 최적화 결과를 필터링하기로 결정했습니다. Curtis Faith의 책 " 거북이의 길. 아마추어에서 전설적인 상인까지 "를 읽으십시오. 최적화를 수행하지 않는 방법을 간단한 용어로 알려줍니다. Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры 리뷰: 10345.00 NoneКуртис Фейсwww.ozon.ru Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры" - увлекательная история о том, как обычные люди благодаря необычному эксперименту стали успешными трейдерами и заработали миллионы. На сегодняшний день это самая сенсационная книга издательства. В 80-х история "черепах" стала легендой. Но до сегодняшнего дня о подробностях эксперимента не... 1...861862863864865866867868869870871872873874875...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 경우 의미 론적 번역이 열정, 무언가에 대한 감탄이기 때문에 "zakhoplennya"대신 캡처라는 단어를 남겨 두는 것이 좋습니다. "trade rivniv를 장악합시다"
riven(수준)이라는 단어도 여기서 문맥과 맞지 않습니다. 예를 들어 선이 아니라 생활 수준을 의미하기 때문입니다.
다음과 같이 쓰는 것이 더 정확할 것입니다.
무역선 표시(무역선)
Vimknut 거래 라인 캡처(라인 - 고전 번역)
시스템을 재정비했습니다. MT5를 처음부터 설치했습니다. 결과적으로 데모 서버가 변경되었습니다. 이제 FXCM-MT5Demo01, 이전에는 알지 못했던 오래된 것입니다. 따라서 이전 데모 계정은 적합하지 않습니다.
올바른 서버를 찾으려면 해당 서버의 이름을 대략적으로 알고 있으면 충분합니다. 예를 들어, MetaQuotes-Demo 서버(대부분의 통화 쌍 기록이 깊음)를 찾으려면 "MetaQuotes"라는 단어를 입력하고 Enter 키를 누르십시오.
"매개변수" 창에 있는 텍스트의 상당히 많은 부분이 우크라이나어로 번역되지 않은 채 남아 있었습니다. 다음은 예입니다.
그리고 이것은 거의 모든 탭에 있습니다.
그리고 이 창의 이름이 주 메뉴에 있으므로 "매개변수"의 이름을 "설정"으로 바꾸는 것이 좋습니다.
또는 그 반대도 마찬가지지만 하나의 이름이 남도록 합니다.
한 가지 더: F1이 영어가 아닌 러시아어 도움말을 열 수 있기를 바랍니다. 러시아어는 여전히 영어보다 우크라이나어에 가깝습니다.
모든 사람들이 같은 언어를 사용한다면 좋을 것입니다. 소원은 어디로 보내면 되나요? )))
애플에서 그들은 그것을 알아낼 것입니다.
왜 구글이 아닌 애플인가? ))
사실, 지구상의 모든 사람들을 위한 흥미로운 설문조사가 나올 것입니다. 대다수는 어떤 언어를 선택할까요? 추측하기 어렵지는 않지만 중국인일 가능성이 큽니다. 결국, 10억 명이 넘는 중국인이 있고 그들은 확실히 그들 자신을 선택할 것입니다. ))
나는 영어가 선택되고 이겼을 것이라고 생각한다. 그는 어디에나 있다
나는 러시아어를 선택하지만.
어드바이저의 최적화 결과 중에서 그러한 패스를 선택하는 방법에 대한 질문은 항상 있었습니다. 그 매개변수는 거래에 사용되어야 합니다. 모든 사람이 수용 가능한 위험, 이익 등에 대한 자신만의 기준이 있다는 것은 분명합니다. 기사를 읽은 후 다음 구성표에 따라 최적화 결과를 필터링하기로 결정했습니다.
결과를 Excel로 전송하고 필터 1 - 0 이상의 이익 표시, 필터 2 - 감소율 30% 이하, 필터 3 - 이익 계수 최소 1.5로 전송합니다. 그런 다음 수익이 가장 높은 결과를 선택하고 이러한 매개변수를 테스트에 사용합니다.
최적화 후 결과의 선택에 대해 (간단히) 다른 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다.
