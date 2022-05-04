오류, 버그, 질문 - 페이지 867 1...860861862863864865866867868869870871872873874...3184 새 코멘트 Briarius 2012.11.04 14:36 #8661 안녕하세요. 시스템을 재정비했습니다. MT5를 처음부터 설치했습니다. 결과적으로 데모 서버가 변경되었습니다. 이제 FXCM-MT5Demo01, 이전에는 알지 못했던 오래된 것입니다. 따라서 이전 데모 계정은 적합하지 않습니다. 새 데모 계정을 등록했습니다. 이전에는 스토리를 왼쪽으로 스크롤하면 다운로드가 되었습니다. 이 서버에는 전혀 없습니다. 시간대를 전환하면 기록이 다운로드되지 않습니다. 2012년 2월 10일 이전의 것은 없습니다. 키트에서 일부 표준 Expert Advisor를 테스트할 때 기간을 1년으로 설정해도 여전히 다운로드되지 않습니다. 스토리 다운로드 방법을 알려주거나 기존 데모 서버의 주소를 알려주세요. OS Win 7 Max Rus SP1 x64, 표준 방화벽 비활성화됨, Avast는 무료 7.0.1466(꺼짐, 켜짐) MT5 v.5.00 Build 712(12.10.2012) MT5에서 "정보" 창을 열 때 Alt+Tab을 탐색할 수 없습니다. Errors, bugs, questions 찻주전자의 질문 아스트로... Dmitry 2012.11.05 07:12 #8662 Vladon : 사이트 프로필에 채워져 있어서 만지지도 않았는데 오늘 작업을 했는데 - 태블릿은 무음, 문제가 무엇인지 생각합니다. 그런 다음 사이트에 갔는데 내 ID가 없습니다. 나는 그것을 새 것으로 채웠고, 그것이 변경되었는지 여부를 말할 수 없으며 내 생각에는 숫자가 동일합니다. 현재 알림을 받고 있습니까? Vladislav Andruschenko 2012.11.05 08:04 #8663 PVOID : 현재 알림을 받고 있습니까? 네, 사이트에 재입력 후 가능합니다. Dmitry Fedoseev 2012.11.05 13:51 #8664 이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까? 코드: ushort Var= 1040 ; Alert ( "1: " + StringFormat ( "%c" ,Var)); uchar Var2= 192 ; Alert ( "2: " + StringFormat ( "%C" ,Var2)); Alert ( "3: " + ShortToString (Var)+ " " + CharToString (Var2)); 결과적으로 나는: ShortToString (Var) 및 CharToString (Var2)이 올바르게 작동했으며 둘 다 러시아어 "A"를 반환했습니다. 그러나 StringFormat ( "%C" ,Var2)이 러시아어 "A"를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까? 도움말은 다음과 같이 말합니다. 씨 정수 짧은 문자 유형 (유니코드) 씨 정수 char 유형의 문자(ANSI) Andriy Voitenko 2012.11.05 14:30 #8665 Integer : 그러나 StringFormat("%C",Var2)이 러시아어 "А"를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까? StringFormat은 UTF-7에서 작동하고 CharToString은 현재 Windows 코드 페이지에서 작동합니다. 이것이 결과입니다. 예를 들어: uchar ar[ 1 ]; ar[ 0 ]= 192 ; Print ( CharArrayToString (ar, 0 , WHOLE_ARRAY ,CP_UTF7), " " , CharArrayToString (ar, 0 , WHOLE_ARRAY ,CP_ACP)); 에이 질문은 CharToString에는 없는 반면 CharArrayToString 에는 코드 페이지 선택 매개변수가 있는 이유는 무엇입니까? Dmitry Fedoseev 2012.11.05 14:40 #8666 avoitenko : StringFormat은 UTF-7에서 작동할 가능성이 높으므로 이것이 결과입니다. 예를 들어: 에이 질문은 CharToString에는 없는 반면 CharArrayToString에는 코드 페이지 선택 매개변수가 있는 이유는 무엇입니까? 다음과 같이 보이지만 도움말은 ANSI에 대해 다음과 같이 말합니다. C int char 유형의 문자 (ANSI) 따라서 도움말에 작성된 내용은 "C int Symbol of type char(ANSI)이지만 여전히 UTF 테이블에서 가져온 것"으로 이해해야 합니까? 이것의 의미는 무엇이며 명확하지 않습니다. Andriy Voitenko 2012.11.05 14:53 #8667 Integer : 따라서 도움말에 작성된 내용은 "C int Symbol of type char(ANSI)이지만 여전히 UTF 테이블에서 가져온 것"으로 이해해야 합니까? 이것의 의미는 무엇이며 명확하지 않습니다. 일반적으로 내가 개발자라면 UTF-7이 아닌 StringFormat의 현재 Windows 인코딩을 % С 로 대체하고, 결과는 CharToString을 호출 할 때와 동일합니다. Dmitry Fedoseev 2012.11.05 14:54 #8668 avoitenko : 일반적으로 내가 개발자라면 UTF-7이 아닌 StringFormat의 현재 Windows 인코딩을 % С 로 대체하고, 결과는 CharToString을 호출 할 때와 동일합니다. 그리고 나는 그렇게 생각했습니다. 아마도 버그일까요? Slava 2012.11.06 09:54 #8669 Integer : 이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까? 우리는 단순히 매개변수를 해당 CRT 함수로 변환합니다(치명적인 오류 검사 포함). Slava 2012.11.07 08:40 #8670 Integer : 이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까? 제기된 질문에 감사드립니다. 다음 빌드 중 하나에서 이 동작을 수정할 것입니다. CP_ACP 에 따라 변환됩니다. 1...860861862863864865866867868869870871872873874...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요.
시스템을 재정비했습니다. MT5를 처음부터 설치했습니다. 결과적으로 데모 서버가 변경되었습니다. 이제 FXCM-MT5Demo01, 이전에는 알지 못했던 오래된 것입니다. 따라서 이전 데모 계정은 적합하지 않습니다.
새 데모 계정을 등록했습니다. 이전에는 스토리를 왼쪽으로 스크롤하면 다운로드가 되었습니다. 이 서버에는 전혀 없습니다. 시간대를 전환하면 기록이 다운로드되지 않습니다.
2012년 2월 10일 이전의 것은 없습니다. 키트에서 일부 표준 Expert Advisor를 테스트할 때 기간을 1년으로 설정해도 여전히 다운로드되지 않습니다.
스토리 다운로드 방법을 알려주거나 기존 데모 서버의 주소를 알려주세요.
OS Win 7 Max Rus SP1 x64, 표준 방화벽 비활성화됨, Avast는 무료 7.0.1466(꺼짐, 켜짐) MT5 v.5.00 Build 712(12.10.2012)
MT5에서 "정보" 창을 열 때 Alt+Tab을 탐색할 수 없습니다.
사이트 프로필에 채워져 있어서 만지지도 않았는데 오늘 작업을 했는데 - 태블릿은 무음,
문제가 무엇인지 생각합니다. 그런 다음 사이트에 갔는데 내 ID가 없습니다.
나는 그것을 새 것으로 채웠고, 그것이 변경되었는지 여부를 말할 수 없으며 내 생각에는 숫자가 동일합니다.
현재 알림을 받고 있습니까?
이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까?
코드:
결과적으로 나는:
ShortToString (Var) 및 CharToString (Var2)이 올바르게 작동했으며 둘 다 러시아어 "A"를 반환했습니다.
그러나 StringFormat ( "%C" ,Var2)이 러시아어 "A"를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까?
도움말은 다음과 같이 말합니다.
씨
정수
짧은 문자 유형 (유니코드)
씨
정수
char 유형의 문자(ANSI)
그러나 StringFormat("%C",Var2)이 러시아어 "А"를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까?
StringFormat은 UTF-7에서 작동하고 CharToString은 현재 Windows 코드 페이지에서 작동합니다. 이것이 결과입니다.
예를 들어:
질문은 CharToString에는 없는 반면 CharArrayToString 에는 코드 페이지 선택 매개변수가 있는 이유는 무엇입니까?
StringFormat은 UTF-7에서 작동할 가능성이 높으므로 이것이 결과입니다.
예를 들어:
질문은 CharToString에는 없는 반면 CharArrayToString에는 코드 페이지 선택 매개변수가 있는 이유는 무엇입니까?
다음과 같이 보이지만 도움말은 ANSI에 대해 다음과 같이 말합니다.
C int char 유형의 문자 (ANSI)
따라서 도움말에 작성된 내용은 "C int Symbol of type char(ANSI)이지만 여전히 UTF 테이블에서 가져온 것"으로 이해해야 합니까? 이것의 의미는 무엇이며 명확하지 않습니다.
따라서 도움말에 작성된 내용은 "C int Symbol of type char(ANSI)이지만 여전히 UTF 테이블에서 가져온 것"으로 이해해야 합니까? 이것의 의미는 무엇이며 명확하지 않습니다.
일반적으로 내가 개발자라면 UTF-7이 아닌 StringFormat의 현재 Windows 인코딩을 % С 로 대체하고,
결과는 CharToString을 호출 할 때와 동일합니다.
일반적으로 내가 개발자라면 UTF-7이 아닌 StringFormat의 현재 Windows 인코딩을 % С 로 대체하고,
결과는 CharToString을 호출 할 때와 동일합니다.
이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까?
이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까?
제기된 질문에 감사드립니다. 다음 빌드 중 하나에서 이 동작을 수정할 것입니다. CP_ACP 에 따라 변환됩니다.