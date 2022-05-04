오류, 버그, 질문 - 페이지 867

새 코멘트
 

안녕하세요.

시스템을 재정비했습니다. MT5를 처음부터 설치했습니다. 결과적으로 데모 서버가 변경되었습니다. 이제 FXCM-MT5Demo01, 이전에는 알지 못했던 오래된 것입니다. 따라서 이전 데모 계정은 적합하지 않습니다.

새 데모 계정을 등록했습니다. 이전에는 스토리를 왼쪽으로 스크롤하면 다운로드가 되었습니다. 이 서버에는 전혀 없습니다. 시간대를 전환하면 기록이 다운로드되지 않습니다.

2012년 2월 10일 이전의 것은 없습니다. 키트에서 일부 표준 Expert Advisor를 테스트할 때 기간을 1년으로 설정해도 여전히 다운로드되지 않습니다.

스토리 다운로드 방법을 알려주거나 기존 데모 서버의 주소를 알려주세요.

OS Win 7 Max Rus SP1 x64, 표준 방화벽 비활성화됨, Avast는 무료 7.0.1466(꺼짐, 켜짐) MT5 v.5.00 Build 712(12.10.2012)

MT5에서 "정보" 창을 열 때 Alt+Tab을 탐색할 수 없습니다.

 
Vladon :

사이트 프로필에 채워져 있어서 만지지도 않았는데 오늘 작업을 했는데 - 태블릿은 무음,

문제가 무엇인지 생각합니다. 그런 다음 사이트에 갔는데 내 ID가 없습니다.

나는 그것을 새 것으로 채웠고, 그것이 변경되었는지 여부를 말할 수 없으며 내 생각에는 숫자가 동일합니다.

현재 알림을 받고 있습니까?
 
PVOID :
현재 알림을 받고 있습니까?
네, 사이트에 재입력 후 가능합니다.
 

이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까?

코드: 

   ushort Var= 1040 ;
   Alert ( "1: " + StringFormat ( "%c" ,Var));
   
   uchar Var2= 192 ;
   Alert ( "2: " + StringFormat ( "%C" ,Var2));   
   
   Alert ( "3: " + ShortToString (Var)+ " " + CharToString (Var2));

결과적으로 나는:

ShortToString (Var) 및 CharToString (Var2)이 올바르게 작동했으며 둘 다 러시아어 "A"를 반환했습니다.

그러나 StringFormat ( "%C" ,Var2)이 러시아어 "A"를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까?

도움말은 다음과 같이 말합니다.

정수

짧은 문자 유형 (유니코드)

정수

char 유형의 문자(ANSI)

 
Integer :

그러나 StringFormat("%C",Var2)이 러시아어 "А"를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까?

StringFormat은 UTF-7에서 작동하고 CharToString은 현재 Windows 코드 페이지에서 작동합니다. 이것이 결과입니다.

예를 들어:

 uchar ar[ 1 ];
ar[ 0 ]= 192 ;
Print ( CharArrayToString (ar, 0 , WHOLE_ARRAY ,CP_UTF7), " " , CharArrayToString (ar, 0 , WHOLE_ARRAY ,CP_ACP));
에이

질문은 CharToString에는 없는 반면 CharArrayToString 에는 코드 페이지 선택 매개변수가 있는 이유는 무엇입니까?

 
avoitenko :

StringFormat은 UTF-7에서 작동할 가능성이 높으므로 이것이 결과입니다.

예를 들어:

에이

질문은 CharToString에는 없는 반면 CharArrayToString에는 코드 페이지 선택 매개변수가 있는 이유는 무엇입니까?


다음과 같이 보이지만 도움말은 ANSI에 대해 다음과 같이 말합니다.

C int char 유형의 문자 (ANSI)

따라서 도움말에 작성된 내용은 "C int Symbol of type char(ANSI)이지만 여전히 UTF 테이블에서 가져온 것"으로 이해해야 합니까? 이것의 의미는 무엇이며 명확하지 않습니다.

 
Integer :

따라서 도움말에 작성된 내용은 "C int Symbol of type char(ANSI)이지만 여전히 UTF 테이블에서 가져온 것"으로 이해해야 합니까? 이것의 의미는 무엇이며 명확하지 않습니다.

일반적으로 내가 개발자라면 UTF-7이 아닌 StringFormat의 현재 Windows 인코딩을 % С 로 대체하고,

결과는 CharToString을 호출 할 때와 동일합니다.

 
avoitenko :

일반적으로 내가 개발자라면 UTF-7이 아닌 StringFormat의 현재 Windows 인코딩을 % С 로 대체하고,

결과는 CharToString을 호출 할 때와 동일합니다.

그리고 나는 그렇게 생각했습니다. 아마도 버그일까요?
 
Integer :

이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까?


우리는 단순히 매개변수를 해당 CRT 함수로 변환합니다(치명적인 오류 검사 포함).
 
Integer :

이것이 올바른 결과임을 누가 이해합니까?

제기된 질문에 감사드립니다. 다음 빌드 중 하나에서 이 동작을 수정할 것입니다. CP_ACP 에 따라 변환됩니다.

1...860861862863864865866867868869870871872873874...3184
새 코멘트