Yedelkin :
분명한. 물론 공식 답변을 얻기 위해 Service Desk에 제안을 제출할 수 있습니다. 하지만 (답변) "프로그래머 자신이 경계 날짜를 계산하고 요청된 기록의 깊이를 제한할 수 있습니다"와 같은 내용이 될까봐 두렵습니다.

그리고 SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(), SERIES_FIRSTDATE ) 및 이와 유사한 것들이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

여기서 종료일은 어떻게 계산할 수 있습니까? 눈으로 xD

내가 볼 때 모든 기능이 모든 것이 정상인 것처럼 작동하기 때문입니다.

 

지표 처리 방법을 알려주세요.

사용자 정의 칠면조는 EA 코드에서 호출되며 사용자 정의 칠면조도 만들어지기 때문에 테스트 중에 후자를 찾을 수 없습니다.

부착 방법과 위치는?

추신. 실시간으로 칠면조가 정상적으로 로딩됩니다.

 

마감 중에 스프레드가 증가한 이유는 무엇입니까?


확산

 
Zeleniy :

마감 중에 스프레드가 증가한 이유는 무엇입니까?

거래자가 주문서에서 주문을 제거했기 때문에
 
스프레드가 커미션인 경우 여기에 유리합니다. 월요일에 공백이 있는 맘바에서 이것을 어디에서 보았습니까?
 

다음 문제에 직면한 사람: 여러 색상 버퍼를 사용할 때 표시기를 렌더링하는 데 문제가 있습니다. 그리고 가장 먼저 발표된 바로 그 것.

다음은 간단한 표시기 코드입니다.

 #property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1   "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1   2

#property indicator_label2   "ColorLine"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color2  clrRed,clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2   2

double          LineBuffer_1[];
double          LineBuffer_2[];

double          Color_1[];
double          Color_2[];
 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
   SetIndexBuffer ( 0 ,LineBuffer_1, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,Color_1, INDICATOR_COLOR_INDEX );
   PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );  
   
   SetIndexBuffer ( 2 ,LineBuffer_2, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 3 ,Color_2, INDICATOR_COLOR_INDEX );
   PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );  
   
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
     if (prev_calculated== 0 )
     {
       ArrayInitialize (LineBuffer_1, 0.0 );
       ArrayInitialize (LineBuffer_2, 0.0 );
     } 
   for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++)
     {
       if (close[i]>open[i])
      {    LineBuffer_1[i]=high[i];    
           Color_1[i]= 1 ;
      }     
       else
      {
          LineBuffer_2[i]=low[i];    
          Color_2[i]= 0 ;
      }
      
     }
   return (rates_total);
  }

지표는 다음과 같습니다.

 

작동하지 않는 것처럼 PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

 
Zeleniy :
스프레드가 수수료인 경우 여기에 유리합니다. 월요일에 공백이 있는 맘바에서 이것을 어디에서 보았습니까?
묻고 답하는 것처럼
;)
Zeleniy :
스프레드는 수수료가 아닙니다. 모두 올바르게 sergeev 가 말했습니다 - 상인이 주문서에서 주문을 제거했기 때문입니다.
 
tyup :

작동하지 않는 것처럼 PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

대신에

 PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

노력하다

 PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );
