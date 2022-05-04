오류, 버그, 질문 - 페이지 862 1...855856857858859860861862863864865866867868869...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.10.26 22:12 #8611 Yedelkin : 분명한. 물론 공식 답변을 얻기 위해 Service Desk에 제안을 제출할 수 있습니다. 하지만 (답변) "프로그래머 자신이 경계 날짜를 계산하고 요청된 기록의 깊이를 제한할 수 있습니다"와 같은 내용이 될까봐 두렵습니다. 그리고 SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(), SERIES_FIRSTDATE ) 및 이와 유사한 것들이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 여기서 종료일은 어떻게 계산할 수 있습니까? 눈으로 xD 내가 볼 때 모든 기능이 모든 것이 정상인 것처럼 작동하기 때문입니다. Dmitriy Parfenovich 2012.10.27 00:48 #8612 지표 처리 방법을 알려주세요. 사용자 정의 칠면조는 EA 코드에서 호출되며 사용자 정의 칠면조도 만들어지기 때문에 테스트 중에 후자를 찾을 수 없습니다. 부착 방법과 위치는? 추신. 실시간으로 칠면조가 정상적으로 로딩됩니다. Aleksey Rodionov 2012.10.27 06:05 #8613 마감 중에 스프레드가 증가한 이유는 무엇입니까? --- 2012.10.27 09:16 #8614 Zeleniy : 마감 중에 스프레드가 증가한 이유는 무엇입니까? 거래자가 주문서에서 주문을 제거했기 때문에 Aleksey Rodionov 2012.10.27 09:34 #8615 스프레드가 커미션인 경우 여기에 유리합니다. 월요일에 공백이 있는 맘바에서 이것을 어디에서 보았습니까? tyup 2012.10.27 10:10 #8616 다음 문제에 직면한 사람: 여러 색상 버퍼를 사용할 때 표시기를 렌더링하는 데 문제가 있습니다. 그리고 가장 먼저 발표된 바로 그 것. 다음은 간단한 표시기 코드입니다. #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 //--- plot ColorLine #property indicator_label1 "ColorLine" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 clrRed,clrBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "ColorLine" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color2 clrRed,clrBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 double LineBuffer_1[]; double LineBuffer_2[]; double Color_1[]; double Color_2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,LineBuffer_1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Color_1, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); SetIndexBuffer ( 2 ,LineBuffer_2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Color_2, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated== 0 ) { ArrayInitialize (LineBuffer_1, 0.0 ); ArrayInitialize (LineBuffer_2, 0.0 ); } for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++) { if (close[i]>open[i]) { LineBuffer_1[i]=high[i]; Color_1[i]= 1 ; } else { LineBuffer_2[i]=low[i]; Color_2[i]= 0 ; } } return (rates_total); } 지표는 다음과 같습니다. tyup 2012.10.27 10:13 #8617 작동하지 않는 것처럼 PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); --- 2012.10.27 10:26 #8618 Zeleniy : 스프레드가 수수료인 경우 여기에 유리합니다. 월요일에 공백이 있는 맘바에서 이것을 어디에서 보았습니까? 묻고 답하는 것처럼 ;) [삭제] 2012.10.27 11:05 #8619 Zeleniy : причем тут стакан если спред это комисия. Где вы видели такое на мамбе там просто гэп на на понедельник 묻고 답하는 것처럼 ;) 스프레드는 수수료가 아닙니다. 모두 올바르게 sergeev 가 말했습니다 - 상인이 주문서에서 주문을 제거했기 때문입니다. Andriy Voitenko 2012.10.27 22:51 #8620 tyup : 작동하지 않는 것처럼 PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); 대신에 PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); 노력하다 PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); 1...855856857858859860861862863864865866867868869...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분명한. 물론 공식 답변을 얻기 위해 Service Desk에 제안을 제출할 수 있습니다. 하지만 (답변) "프로그래머 자신이 경계 날짜를 계산하고 요청된 기록의 깊이를 제한할 수 있습니다"와 같은 내용이 될까봐 두렵습니다.
그리고 SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(), SERIES_FIRSTDATE ) 및 이와 유사한 것들이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
여기서 종료일은 어떻게 계산할 수 있습니까? 눈으로 xD
내가 볼 때 모든 기능이 모든 것이 정상인 것처럼 작동하기 때문입니다.
지표 처리 방법을 알려주세요.
사용자 정의 칠면조는 EA 코드에서 호출되며 사용자 정의 칠면조도 만들어지기 때문에 테스트 중에 후자를 찾을 수 없습니다.
부착 방법과 위치는?
추신. 실시간으로 칠면조가 정상적으로 로딩됩니다.
마감 중에 스프레드가 증가한 이유는 무엇입니까?
거래자가 주문서에서 주문을 제거했기 때문에
다음 문제에 직면한 사람: 여러 색상 버퍼를 사용할 때 표시기를 렌더링하는 데 문제가 있습니다. 그리고 가장 먼저 발표된 바로 그 것.
다음은 간단한 표시기 코드입니다.
지표는 다음과 같습니다.
작동하지 않는 것처럼 PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
스프레드가 수수료인 경우 여기에 유리합니다. 월요일에 공백이 있는 맘바에서 이것을 어디에서 보았습니까?
묻고 답하는 것처럼
스프레드는 수수료가 아닙니다. 모두 올바르게 sergeev 가 말했습니다 - 상인이 주문서에서 주문을 제거했기 때문입니다.
작동하지 않는 것처럼 PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
