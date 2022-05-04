오류, 버그, 질문 - 페이지 864 1...857858859860861862863864865866867868869870871...3184 새 코멘트 Vladislav Andruschenko 2012.10.29 10:16 #8631 sergeev : 아마도 좌표의 참조 지점에서 패널이 640에 대해 오른쪽으로 올라가기 때문일 것입니다. 물건을 왼쪽 또는 왼쪽에 놓고 확인하십시오. 네 네 맞습니다. 하지만 또 다른 질문: 보시다시피 왼쪽 상단 모서리에 레이블을 붙였습니다. https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 그는 내 레이블을 스크린샷하지만 따옴표의 가장자리로 이동하는 것으로 나타났습니다. https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 이것과 같은 것 ... 이것이 잘못된 것 같습니다. Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:15 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo www.mql5.com Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 09:15 UTC. --- 2012.10.29 10:21 #8632 Vladon : 그는 내 레이블을 스크린샷하지만 따옴표의 가장자리로 이동하는 것으로 나타났습니다. 이것과 같은 것 ... 이것이 잘못된 것 같습니다. 모든 것이 정확합니다. 레이블의 왼쪽 상단에 기준점이 있습니다. 레이블은 막대가 아닌 화면 좌표에 부착됩니다. 좌표를 보세요. 두 경우 모두 동일합니다. 이제 오른쪽 좌표에 연결하면 결과가 다를 수 있습니다. 막대 개체로 실험할 수도 있습니다. Vladimir 2012.10.31 05:43 #8633 MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오. Sergey Gridnev 2012.10.31 06:08 #8634 gpwr MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오. --- MT4의 이 "기능"은 상속됩니다. Yury Kulikov 2012.10.31 06:41 #8635 gpwr : MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오. 도와주세요. Alt+백스페이스 또는 Ctrl+Z 개체 삭제를 취소합니다. Pavel Tsatsenko 2012.10.31 07:12 #8636 gpwr : MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오. ctrl+Z - 실행 취소와 유사하며 한 번에 여러 개체가 삭제된 경우에도 삭제된 개체를 한 번에 하나씩 복원합니다. ps 반복해서 죄송합니다 Denis Kirichenko 2012.10.31 13:29 #8637 동료 여러분, 그러한 계획에 대한 질문이 있습니다 ... 표시기 하위 창의 다음 특성을 프로그래밍 방식으로 처리해야 합니다. 누구든지 만나면 자료를 찔러주세요 ... --- 2012.10.31 14:20 #8638 denkir : 동료 여러분, 그러한 계획에 대한 질문이 있습니다 ... 표시기 하위 창의 다음 특성을 프로그래밍 방식으로 처리해야 합니다. 서브 윈도우가 필요합니까? 즉, 대화 상자 컨트롤에 도달하고 값을 가져오려면? Denis Kirichenko 2012.10.31 14:26 #8639 sergeev : 서브 윈도우가 필요합니까? 즉, 대화 상자 컨트롤에 도달하고 값을 가져오려면? 정확히! 그냥 얻지 말고 설치하십시오 ... 문서를 검색했습니다 - 이 주제에 대해 아무 것도 찾지 못했습니다 :-(( Vladimir 2012.10.31 14:48 #8640 Yurich : 도와주세요. Alt+백스페이스 또는 Ctrl+Z 개체 삭제를 취소합니다. 고맙습니다. 어떤 이유로 이전에는 작동하지 않았지만 지금은 작동합니다. 단순히 삭제를 눌러 화면을 지우는 기능을 제거하는 것이 좋습니다. 1...857858859860861862863864865866867868869870871...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아마도 좌표의 참조 지점에서 패널이 640에 대해 오른쪽으로 올라가기 때문일 것입니다.
물건을 왼쪽 또는 왼쪽에 놓고 확인하십시오.
네 네 맞습니다. 하지만 또 다른 질문:
보시다시피 왼쪽 상단 모서리에 레이블을 붙였습니다.
https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
그는 내 레이블을 스크린샷하지만 따옴표의 가장자리로 이동하는 것으로 나타났습니다.
https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
이것과 같은 것 ... 이것이 잘못된 것 같습니다.
Vladon :
그는 내 레이블을 스크린샷하지만 따옴표의 가장자리로 이동하는 것으로 나타났습니다.
이것과 같은 것 ... 이것이 잘못된 것 같습니다.
모든 것이 정확합니다.
레이블의 왼쪽 상단에 기준점이 있습니다.
레이블은 막대가 아닌 화면 좌표에 부착됩니다.
좌표를 보세요. 두 경우 모두 동일합니다.
이제 오른쪽 좌표에 연결하면 결과가 다를 수 있습니다.
막대 개체로 실험할 수도 있습니다.
MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오.
MT4의 이 "기능"은 상속됩니다.
MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오.
Alt+백스페이스 또는 Ctrl+Z
개체 삭제를 취소합니다.
MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오.
ctrl+Z - 실행 취소와 유사하며 한 번에 여러 개체가 삭제된 경우에도 삭제된 개체를 한 번에 하나씩 복원합니다.
ps 반복해서 죄송합니다
동료 여러분, 그러한 계획에 대한 질문이 있습니다 ...
표시기 하위 창의 다음 특성을 프로그래밍 방식으로 처리해야 합니다.
누구든지 만나면 자료를 찔러주세요 ...
동료 여러분, 그러한 계획에 대한 질문이 있습니다 ...
표시기 하위 창의 다음 특성을 프로그래밍 방식으로 처리해야 합니다.
서브 윈도우가 필요합니까? 즉, 대화 상자 컨트롤에 도달하고 값을 가져오려면?
도와주세요.
Alt+백스페이스 또는 Ctrl+Z
개체 삭제를 취소합니다.