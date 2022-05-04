오류, 버그, 질문 - 페이지 864

sergeev :

아마도 좌표의 참조 지점에서 패널이 640에 대해 오른쪽으로 올라가기 때문일 것입니다.

물건을 왼쪽 또는 왼쪽에 놓고 확인하십시오.

네 네 맞습니다. 하지만 또 다른 질문:


보시다시피 왼쪽 상단 모서리에 레이블을 붙였습니다.

https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

그는 내 레이블을 스크린샷하지만 따옴표의 가장자리로 이동하는 것으로 나타났습니다.

https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

이것과 같은 것 ... 이것이 잘못된 것 같습니다.

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:15 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:15 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 09:15 UTC.
 

Vladon :

그는 내 레이블을 스크린샷하지만 따옴표의 가장자리로 이동하는 것으로 나타났습니다.

이것과 같은 것 ... 이것이 잘못된 것 같습니다.

모든 것이 정확합니다.

레이블의 왼쪽 상단에 기준점이 있습니다.

레이블은 막대가 아닌 화면 좌표에 부착됩니다.

좌표를 보세요. 두 경우 모두 동일합니다.

이제 오른쪽 좌표에 연결하면 결과가 다를 수 있습니다.


막대 개체로 실험할 수도 있습니다.

 
MT5의 가격 차트에 채널 및 기타 그림을 그립니다. 그런 다음 실수로 삭제를 누르면 모든 사진이 취소할 수 없는 상태로 지워집니다. 정말 그런 의도였을까? 그래도 귀찮은 기능입니다. 견적 차트에 그려진 것을 저장하는 기능과 취소하는 기능을 도입 할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 개체 목록 -> 삭제가 아니라 화면의 모든 것을 삭제하려면 모두 삭제해야 하는 방식으로 수행하십시오.
 
MT4의 이 "기능"은 상속됩니다.
 
도와주세요.

Alt+백스페이스 또는 Ctrl+Z

개체 삭제를 취소합니다.

 
ctrl+Z - 실행 취소와 유사하며 한 번에 여러 개체가 삭제된 경우에도 삭제된 개체를 한 번에 하나씩 복원합니다.

ps 반복해서 죄송합니다

 

동료 여러분, 그러한 계획에 대한 질문이 있습니다 ...

표시기 하위 창의 다음 특성을 프로그래밍 방식으로 처리해야 합니다.


누구든지 만나면 자료를 찔러주세요 ...

 
denkir :

동료 여러분, 그러한 계획에 대한 질문이 있습니다 ...

표시기 하위 창의 다음 특성을 프로그래밍 방식으로 처리해야 합니다.


서브 윈도우가 필요합니까? 즉, 대화 상자 컨트롤에 도달하고 값을 가져오려면?
 
sergeev :
서브 윈도우가 필요합니까? 즉, 대화 상자 컨트롤에 도달하고 값을 가져오려면?
정확히! 그냥 얻지 말고 설치하십시오 ... 문서를 검색했습니다 - 이 주제에 대해 아무 것도 찾지 못했습니다 :-((
 
Yurich :
도와주세요.

Alt+백스페이스 또는 Ctrl+Z

개체 삭제를 취소합니다.

고맙습니다. 어떤 이유로 이전에는 작동하지 않았지만 지금은 작동합니다. 단순히 삭제를 눌러 화면을 지우는 기능을 제거하는 것이 좋습니다.
