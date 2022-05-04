오류, 버그, 질문 - 페이지 875 1...868869870871872873874875876877878879880881882...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.11.16 12:16 #8741 lordlev : 따옴표가 있는 잡초? 주어진 양초의 시간과 분을 인쇄하는 평범한 코드가 있습니다: 결과적으로 다음과 같은 부조리를 생성합니다. 2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1 또한 모든 양초가 차트에 있고 모든 것이 정상입니다. TimeToString () 함수를 살펴보십시오. Lev Ilyukov 2012.11.16 12:40 #8742 질문이 삭제되었습니다. 그러나 또 다른 질문이 생겼습니다. 테스터가 잘못된 시간을 표시하는 이유는 무엇입니까? "2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1" Anatoli Kazharski 2012.11.16 12:42 #8743 lordlev : 그래서 나는 당신을 이해하지 못했습니다. )) 그리고 당신의 결과에서 불합리한 것은 무엇입니까? 예를 들어 다음 코드를 실행합니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { MqlDateTime Time; TimeCurrent (Time); Print (Time.hour, " Hours : " ,Time.min, " Minute; Datetime: " , TimeCurrent ()); } 그리고 로그에 이 결과가 나타납니다. 2012.11 . 16 14 : 40 : 26 MiniScript (GBPUSD,H1) 12 Hours : 40 Minute; Datetime: 2012.11 . 16 12 : 40 : 31 //--- 모든 것이 정확합니다. 아니면 무엇으로 끝내고 싶습니까? Anatoli Kazharski 2012.11.16 12:44 #8744 lordlev : 질문이 삭제되었습니다. 그러나 또 다른 질문이 생겼습니다. 테스터가 잘못된 시간을 표시하는 이유는 무엇입니까? "2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1" 어떤 모드에서 테스트를 실행하고 있습니까? 그리고 테스터의 설정은 무엇입니까? Lev Ilyukov 2012.11.16 12:47 #8745 tol64 : 어떤 모드에서 테스트를 실행하고 있습니까? 그리고 테스터의 설정은 무엇입니까? 일반 모드. 모든 진드기. EURUSD M1 . Anatoli Kazharski 2012.11.16 13:02 #8746 lordlev : 일반 모드. 모든 진드기. EURUSD M1. 이 경우 테스터는 모든 것을 올바르게 표시합니다. 출력 및 초 인쇄에 추가: Lev Ilyukov 2012.11.16 13:17 #8747 tol64 : 이 경우 테스터는 모든 것을 올바르게 표시합니다. 출력 및 초 인쇄에 추가: 그리고 당신은이 날짜 확인 2000.11.13 Anatoli Kazharski 2012.11.16 13:24 #8748 lordlev : 그리고 당신은이 날짜 확인 2000.11.13 괜찮습니다. //--- 예, 결과가 정확합니다. 그러나 또 다른 질문이 생겼습니다. 테스터가 잘못된 시간을 표시하는 이유는 무엇입니까? "2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1" //--- 즉, 테스터의 눈금이 0시 : 1분 : 30초에 왔습니다. 그리고 당신은 시간과 분을 인쇄했습니다. 결과적으로 우리는 - 0:1(0시간: 1분)을 얻었습니다. Lev Ilyukov 2012.11.16 13:29 #8749 tol64 : 괜찮습니다. //--- 예, 결과가 정확합니다. //--- 즉, 테스터의 눈금이 0시 : 1분 : 30초에 왔습니다. 그리고 당신은 시간과 분을 인쇄했습니다. 결과적으로 우리는 - 0:1(0시간: 1분)을 얻었습니다. 모든 것이 완료되었습니다..)))) 그러나 나는 그것을 보지 못했습니다. 나는 틱이 130에 온 것이라고 생각했습니다. Aleksey Rodionov 2012.11.16 22:59 #8750 몇 달 전 또는 그보다 더 오래 전에 오류를 발견하고 서비스 데스크에 글을 쓰면 격려해줄 수 있다는 정보가 빠졌습니다. 방금 기억(거의) 1...868869870871872873874875876877878879880881882...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
따옴표가 있는 잡초?
주어진 양초의 시간과 분을 인쇄하는 평범한 코드가 있습니다:
결과적으로 다음과 같은 부조리를 생성합니다.
2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1
또한 모든 양초가 차트에 있고 모든 것이 정상입니다.
질문이 삭제되었습니다. 그러나 또 다른 질문이 생겼습니다. 테스터가 잘못된 시간을 표시하는 이유는 무엇입니까? "2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
그래서 나는 당신을 이해하지 못했습니다. )) 그리고 당신의 결과에서 불합리한 것은 무엇입니까?
예를 들어 다음 코드를 실행합니다.
그리고 로그에 이 결과가 나타납니다.
//---
모든 것이 정확합니다. 아니면 무엇으로 끝내고 싶습니까?
어떤 모드에서 테스트를 실행하고 있습니까? 그리고 테스터의 설정은 무엇입니까?
일반 모드. 모든 진드기. EURUSD M1.
이 경우 테스터는 모든 것을 올바르게 표시합니다. 출력 및 초 인쇄에 추가:
그리고 당신은이 날짜 확인 2000.11.13
즉, 테스터의 눈금이 0시 : 1분 : 30초에 왔습니다. 그리고 당신은 시간과 분을 인쇄했습니다. 결과적으로 우리는 - 0:1(0시간: 1분)을 얻었습니다.
