lordlev :

따옴표가 있는 잡초?

주어진 양초의 시간과 분을 인쇄하는 평범한 코드가 있습니다:

결과적으로 다음과 같은 부조리를 생성합니다.

2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1

또한 모든 양초가 차트에 있고 모든 것이 정상입니다.

TimeToString () 함수를 살펴보십시오.
 

질문이 삭제되었습니다. 그러나 또 다른 질문이 생겼습니다. 테스터가 잘못된 시간을 표시하는 이유는 무엇입니까? "2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

 
lordlev :

그래서 나는 당신을 이해하지 못했습니다. )) 그리고 당신의 결과에서 불합리한 것은 무엇입니까?

예를 들어 다음 코드를 실행합니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   MqlDateTime Time;
   TimeCurrent (Time);
   Print (Time.hour, " Hours : " ,Time.min, " Minute; Datetime: " , TimeCurrent ());
  }

그리고 로그에 이 결과가 나타납니다.

 2012.11 . 16 14 : 40 : 26      MiniScript (GBPUSD,H1)   12 Hours : 40 Minute; Datetime: 2012.11 . 16 12 : 40 : 31

//---

모든 것이 정확합니다. 아니면 무엇으로 끝내고 싶습니까?

 
lordlev :

어떤 모드에서 테스트를 실행하고 있습니까? 그리고 테스터의 설정은 무엇입니까?
 
tol64 :
일반 모드. 모든 진드기. EURUSD M1 .
 
lordlev :
이 경우 테스터는 모든 것을 올바르게 표시합니다. 출력 및 초 인쇄에 추가:

 
tol64 :

이 경우 테스터는 모든 것을 올바르게 표시합니다. 출력 및 초 인쇄에 추가:

그리고 당신은이 날짜 확인 2000.11.13
 
lordlev :
괜찮습니다.

//---

예, 결과가 정확합니다.

그러나 또 다른 질문이 생겼습니다. 테스터가 잘못된 시간을 표시하는 이유는 무엇입니까? "2012.11.16 18:00:50 코어 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

//---

즉, 테스터의 눈금이 0시 : 1분 : 30초에 왔습니다. 그리고 당신은 시간과 분을 인쇄했습니다. 결과적으로 우리는 - 0:1(0시간: 1분)을 얻었습니다.

 
tol64 :

모든 것이 완료되었습니다..)))) 그러나 나는 그것을 보지 못했습니다. 나는 틱이 130에 온 것이라고 생각했습니다.
 

몇 달 전 또는 그보다 더 오래 전에 오류를 발견하고 서비스 데스크에 글을 쓰면 격려해줄 수 있다는 정보가 빠졌습니다.

방금 기억(거의)

