avoitenko :

대신에

노력하다

고마워, 친절한 사람! 모든 것이 효과가 있었습니다. 어제, 나는 세 시간의 시간을 죽였고, 모든 옵션을 시도한 것 같습니다. 모두가 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ...

 

안녕하세요, 문제가 있습니다. 작업 섹션의 리듬을 입력했습니다.

오늘 2개의 작업을 완료했고 2개를 더 확인 중입니다.

그러나 작업 섹션의 데이터 - 개발자와 개인 페이지의 데이터가 일치하지 않습니다.

 

모스크바 시간으로 Forex 거래가 몇 시에 시작됩니까?

Liteforex에서 따옴표는 오전 1시부터 똑딱 거리고 있지만 메타 따옴표 데모 및 roboforex에는 아직 따옴표가 없습니다.

 

신호를 끄는 방법? "사용"확인란이 제거되었지만 "저장"을 클릭하면 다시 나타납니다.

 
sion :

모스크바 시간으로 Forex 거래가 몇 시에 시작됩니까?

보통 모스크바 시간 23:00부터

 

누구든지 같은 문제가 있습니까?

 
Vladon :

누구든지 같은 문제가 있습니까?

난 없어.

재생에 대한 자세한 절차를 작성하십시오.

 
sergeev :

난 없어.

재생에 대한 자세한 절차를 작성하십시오.

이상하게도 간헐적으로 작동합니다.

아침에 나는 SD에 다음과 같이 썼다.

저것들. 예를 들어, 오늘 저는 640 x 480 화면을 만들려고 했습니다.

내 패널이 차트에 표시되지 않습니다.

그리고 그대로 저장하면

그런 다음 모든 것이 표시됩니다.

이제 스크린샷을 찍었는데 모든 것이 정상입니다 .............. 흠 ....

이상함(술, 알약 탐닉, 약물중독, 정신건강 등)

이제 링크가 표시되지만 어떻게 든 잘립니다.

그리고 프로필의 그래프에서도 최신 사진이 표시되지 않습니다

Vladon :

이상하게 간헐적으로 작동합니다.

아침에 나는 SD에 다음과 같이 썼다.

저것들. 예를 들어, 오늘 저는 640 x 480 화면을 만들려고 했습니다.

내 패널이 차트에 표시되지 않습니다.

아마도 좌표의 참조 지점에서 패널이 640에 대해 오른쪽으로 올라가기 때문일 것입니다.

물건을 왼쪽 또는 왼쪽에 놓고 확인하십시오.

