오류, 버그, 질문 - 페이지 863 1...856857858859860861862863864865866867868869870...3184 새 코멘트 tyup 2012.10.28 03:26 #8621 avoitenko : 대신에 노력하다 고마워, 친절한 사람! 모든 것이 효과가 있었습니다. 어제, 나는 세 시간의 시간을 죽였고, 모든 옵션을 시도한 것 같습니다. 모두가 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ... Vladislav Andruschenko 2012.10.28 15:16 #8622 안녕하세요, 문제가 있습니다. 작업 섹션의 리듬을 입력했습니다. 오늘 2개의 작업을 완료했고 2개를 더 확인 중입니다. 그러나 작업 섹션의 데이터 - 개발자와 개인 페이지의 데이터가 일치하지 않습니다. sion 2012.10.28 22:23 #8623 모스크바 시간으로 Forex 거래가 몇 시에 시작됩니까? Liteforex에서 따옴표는 오전 1시부터 똑딱 거리고 있지만 메타 따옴표 데모 및 roboforex에는 아직 따옴표가 없습니다. Valerii Mazurenko 2012.10.29 02:11 #8624 신호를 끄는 방법? "사용"확인란이 제거되었지만 "저장"을 클릭하면 다시 나타납니다. A100 2012.10.29 09:20 #8625 sion : 모스크바 시간으로 Forex 거래가 몇 시에 시작됩니까? 보통 모스크바 시간 23:00부터 Vladislav Andruschenko 2012.10.29 09:27 #8626 https://www.mql5.com/en/forum/1111/page877#comment_338661 누구든지 같은 문제가 있습니까? --- 2012.10.29 09:53 #8627 Vladon : https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661 누구든지 같은 문제가 있습니까? 난 없어. 재생에 대한 자세한 절차를 작성하십시오. Vladislav Andruschenko 2012.10.29 10:04 #8628 sergeev : 난 없어. 재생에 대한 자세한 절차를 작성하십시오. 이상하게도 간헐적으로 작동합니다. 아침에 나는 SD에 다음과 같이 썼다. 저것들. 예를 들어, 오늘 저는 640 x 480 화면을 만들려고 했습니다. https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 내 패널이 차트에 표시되지 않습니다. 그리고 그대로 저장하면 https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 그런 다음 모든 것이 표시됩니다. 이제 스크린샷을 찍었는데 모든 것이 정상입니다 .............. 흠 .... Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 08:19 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo www.mql5.com Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 08:19 UTC. Vladislav Andruschenko 2012.10.29 10:11 #8629 이상함(술, 알약 탐닉, 약물중독, 정신건강 등) https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 이제 링크가 표시되지만 어떻게 든 잘립니다. 그리고 프로필의 그래프에서도 최신 사진이 표시되지 않습니다 Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:10 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo www.mql5.com Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 09:10 UTC. --- 2012.10.29 10:14 #8630 Vladon : 이상하게 간헐적으로 작동합니다. 아침에 나는 SD에 다음과 같이 썼다. 저것들. 예를 들어, 오늘 저는 640 x 480 화면을 만들려고 했습니다. https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 내 패널이 차트에 표시되지 않습니다. 아마도 좌표의 참조 지점에서 패널이 640에 대해 오른쪽으로 올라가기 때문일 것입니다. 물건을 왼쪽 또는 왼쪽에 놓고 확인하십시오. 1...856857858859860861862863864865866867868869870...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
대신에
노력하다
고마워, 친절한 사람! 모든 것이 효과가 있었습니다. 어제, 나는 세 시간의 시간을 죽였고, 모든 옵션을 시도한 것 같습니다. 모두가 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ...
안녕하세요, 문제가 있습니다. 작업 섹션의 리듬을 입력했습니다.
오늘 2개의 작업을 완료했고 2개를 더 확인 중입니다.
그러나 작업 섹션의 데이터 - 개발자와 개인 페이지의 데이터가 일치하지 않습니다.
모스크바 시간으로 Forex 거래가 몇 시에 시작됩니까?
Liteforex에서 따옴표는 오전 1시부터 똑딱 거리고 있지만 메타 따옴표 데모 및 roboforex에는 아직 따옴표가 없습니다.
신호를 끄는 방법? "사용"확인란이 제거되었지만 "저장"을 클릭하면 다시 나타납니다.
모스크바 시간으로 Forex 거래가 몇 시에 시작됩니까?
보통 모스크바 시간 23:00부터
https://www.mql5.com/en/forum/1111/page877#comment_338661
누구든지 같은 문제가 있습니까?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661
누구든지 같은 문제가 있습니까?
난 없어.
재생에 대한 자세한 절차를 작성하십시오.
난 없어.
재생에 대한 자세한 절차를 작성하십시오.
이상하게도 간헐적으로 작동합니다.
아침에 나는 SD에 다음과 같이 썼다.
저것들. 예를 들어, 오늘 저는 640 x 480 화면을 만들려고 했습니다.
https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
내 패널이 차트에 표시되지 않습니다.
그리고 그대로 저장하면
https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
그런 다음 모든 것이 표시됩니다.
이제 스크린샷을 찍었는데 모든 것이 정상입니다 .............. 흠 ....
이상함(술, 알약 탐닉, 약물중독, 정신건강 등)
https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
이제 링크가 표시되지만 어떻게 든 잘립니다.
그리고 프로필의 그래프에서도 최신 사진이 표시되지 않습니다
이상하게 간헐적으로 작동합니다.
아침에 나는 SD에 다음과 같이 썼다.
저것들. 예를 들어, 오늘 저는 640 x 480 화면을 만들려고 했습니다.
https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
내 패널이 차트에 표시되지 않습니다.
아마도 좌표의 참조 지점에서 패널이 640에 대해 오른쪽으로 올라가기 때문일 것입니다.
물건을 왼쪽 또는 왼쪽에 놓고 확인하십시오.