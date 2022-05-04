오류, 버그, 질문 - 페이지 871 1...864865866867868869870871872873874875876877878...3184 새 코멘트 SkyTreker 2012.11.10 21:10 #8701 테스터 차트에 일부 아이콘, 레이블을 표시하고 싶습니다. 나는 선을 그리려고 노력하고있다 : CChartObjectVLine VL; 억양; ... // 각 주문 후: 문자열 이름="xx"+(문자열)ocnt++; VL.Create(0,이름,0,TimeCurrent()); 선이 보이지 않는 이유는 무엇입니까? 문서에 따르면 개체를 만들어야 합니다. 하지만 아무것도 보이지 않습니다. 낮은 수준에서 유사하게 시도했지만( ...ObjectCreate(0,name, OBJ_HLINE ,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) 결과는 동일하고 함수는 오류를 반환하지 않습니다. , 그러나 결과는 보이지 않습니다. 한 가지 의심스러운 점이 있습니다. 그래픽 개체가 표시기에서만 작동합니까? 누군가가 이것으로 일했고 여기에 이유가 무엇인지 알고 있습니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 SkyTreker 2012.11.10 21:18 #8702 문서의 다른 곳에서는 다음과 같이 말합니다. 그래픽 개체의 이름을 변경할 때 두 개의 이벤트가 동시에 생성되며 이는 Expert Advisor 또는 기능에 의해 표시기에 처리될 수 있습니다.... 따라서 그래픽은 그대로 전문가에서도 작동해야합니다 ... Anatoli Kazharski 2012.11.10 21:20 #8703 SkyTreker : ... 한 가지 의심스러운 점이 있습니다. 그래픽 개체가 표시기에서만 작동합니까? 누군가가 이것으로 일했고 여기에 이유가 무엇인지 알고 있습니까? 불행히도 시각화 모드에서 테스트하는 동안 모든 개체가 아직 표시되지는 않습니다. 나는 또한 절대적으로 모든 개체가 마침내 지원되는 순간을 기대합니다. 지원되는 개체의 공식 목록은 없습니다(어디에서도 본 적이 없습니다). 모든 것을 연속적으로 정렬해야만 알 수 있습니다. SkyTreker 2012.11.10 21:42 #8704 tol64 정보 감사합니다 한번 해봐야겠네요... 그런데 시각화가 아니라 그래프로 봤습니다. 시각화도 확인하고... SkyTreker 2012.11.10 21:44 #8705 방금 확인했습니다! 타키가 시각화 작업!!!! Yedelkin 2012.11.11 08:17 #8706 SkyTreker :... 이것은 테스터의 차트에 보류 중인 주문 이 표시되지 않으므로 차트에서 일부 전략을 디버깅할 때 특정 트랜잭션이 발생한 주문을 이해하는 것은 불가능합니다. 9월에는 보류 중인 주문이 일반적으로 시각화 모드로 표시되었습니다. 그 이후로 거의 변한 것이 없습니다. SkyTreker 2012.11.11 11:40 #8707 예델킨 : 9월에는 보류 중인 주문 이 일반적으로 시각화 모드로 표시되었습니다. 그 이후로 거의 변한 것이 없습니다. 시각화를 안하고 그냥 차트에 있는거 다 보고 진짜 작업차트와 같아야 한다고 생각했는데 차트에 시각적 개체가 안뜨고 이게 아직도 뜬다 큰 단점. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.11.11 12:12 #8708 SkyTreker : ... 시각화를 안하고 그냥 차트에 있는거 다 보고 진짜 작업차트와 같아야 한다고 생각했는데 차트에 시각적 개체가 안뜨고 이게 아직도 뜬다 큰 단점. 명확히하는 것만 남아 있습니다. 어떤 차트 에서 실제 차트와 같아야 한다고 생각했나요? 동시에 실제 일정 은 무엇입니까? 그리고 당신의 말에 따르면 세 번째 것도 있다는 것이 분명합니다. ))) mario 2012.11.11 16:51 #8709 버그 또는 오류? MT5에서 작동하지 않는 두 개의 소스가 MT4에서 작동합니다. 왜요? 파일: MTB_1E.mq4 4 kb MTB_E.mq5 9 kb Vladislav Andruschenko 2012.11.11 17:27 #8710 mario065 : 버그 또는 오류? 두 소스는 MT5에서 작동하지 않고 MT4에서 작동합니다. 왜요? mt5에서 작동합니다. 파일: ReportTester-1277795.zip 11 kb 1...864865866867868869870871872873874875876877878...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터 차트에 일부 아이콘, 레이블을 표시하고 싶습니다. 나는 선을 그리려고 노력하고있다 :
CChartObjectVLine VL;
억양;
...
// 각 주문 후:
문자열 이름="xx"+(문자열)ocnt++;
VL.Create(0,이름,0,TimeCurrent());
선이 보이지 않는 이유는 무엇입니까? 문서에 따르면 개체를 만들어야 합니다. 하지만 아무것도 보이지 않습니다.
낮은 수준에서 유사하게 시도했지만( ...ObjectCreate(0,name, OBJ_HLINE ,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) 결과는 동일하고 함수는 오류를 반환하지 않습니다. , 그러나 결과는 보이지 않습니다.
한 가지 의심스러운 점이 있습니다. 그래픽 개체가 표시기에서만 작동합니까? 누군가가 이것으로 일했고 여기에 이유가 무엇인지 알고 있습니까?
그래픽 개체의 이름을 변경할 때 두 개의 이벤트가 동시에 생성되며 이는 Expert Advisor 또는 기능에 의해 표시기에 처리될 수 있습니다....
따라서 그래픽은 그대로 전문가에서도 작동해야합니다 ...
...
예델킨 :
9월에는 보류 중인 주문 이 일반적으로 시각화 모드로 표시되었습니다. 그 이후로 거의 변한 것이 없습니다.
시각화를 안하고 그냥 차트에 있는거 다 보고 진짜 작업차트와 같아야 한다고 생각했는데 차트에 시각적 개체가 안뜨고 이게 아직도 뜬다 큰 단점.
...
명확히하는 것만 남아 있습니다. 어떤 차트 에서 실제 차트와 같아야 한다고 생각했나요? 동시에 실제 일정 은 무엇입니까?
그리고 당신의 말에 따르면 세 번째 것도 있다는 것이 분명합니다. )))
버그 또는 오류?
MT5에서 작동하지 않는 두 개의 소스가 MT4에서 작동합니다.
왜요?
mt5에서 작동합니다.