MetaDriver :
터미널의 비트는 무엇입니까?

"정보" 터미널 속성 에는 이러한 정보가 없습니다(버전 및 빌드만 해당).

하지만 "Program Files (x86)" 폴더가 아니라 Win7 64비트의 "Program Files" 폴더에 64비트에서 작동할 수 있는 모든 프로그램이 설치되어 있습니다.

아마도 64비트라고 가정하는 것이 논리적입니다.

(위에서 설명한 대로 반복할 수 있습니까?)

 
Fia :

"정보" 터미널 속성에는 이러한 정보가 없습니다(버전 및 빌드만 해당).


시작할 때 터미널 로그에서 볼 수 있습니다.


 
Fia :
(위에서 설명한 대로 반복할 수 있습니까?)

네, 하지만 "나가기" 버튼을 눌렀을 때만 가능합니다.

다른 모든 디버깅 옵션과 빌드에서는 모든 것이 올바르게 작동합니다. 출력은 "탈퇴"를 처리할 때 디버거의 버그입니다.

서비스 데스크 에 편지를 쓰면 다음 빌드를 위해 수리할 것입니다.

Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다.

데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글 을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다.

 
Zeleniy :

대략적으로 말하면 거래 스타일을 나타냅니다. 또는 방법.
 
Zeleniy :

그리고 일중 거래 (일중 거래)라는 용어도 있습니다. 같은 의미입니다. ))
 

친애하는 사이트 중재자. "일반 토론"섹션에서 작성자가 잘못 생성 한 " 바구니 거래, 쌍 거래 "분기를 분기 주제에 해당하는 "거래 시스템"섹션으로 이동하십시오. 분기의 주제는 많은 사람들에게 관련성이 있고 흥미롭습니다. 지점 작성자도 이동을 제안합니다.

덕분에.

 
불행히도 그러한 가능성은 없습니다.
 
Rosh :
불행히도 그러한 가능성은 없습니다.
알았습니다. 덕분에.
 
R0MAN :

친애하는 사이트 중재자. "일반 토론"섹션에서 작성자가 잘못 생성 한 " 바구니 거래, 쌍 거래 "분기를 분기 주제에 해당하는 "거래 시스템"섹션으로 이동하십시오. 분기의 주제는 많은 사람들에게 관련성이 있고 흥미롭습니다. 지점 작성자도 이동을 제안합니다.

덕분에.

옵션: "거래 시스템" 섹션에서 기존 주제에 대한 링크를 사용하여 새 주제를 만들고 필요한 경우 계속하십시오.
