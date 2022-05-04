오류, 버그, 질문 - 페이지 812 1...805806807808809810811812813814815816817818819...3184 새 코멘트 Fia 2012.08.17 14:37 #8111 MetaDriver : 터미널의 비트는 무엇입니까? "정보" 터미널 속성 에는 이러한 정보가 없습니다(버전 및 빌드만 해당). 하지만 "Program Files (x86)" 폴더가 아니라 Win7 64비트의 "Program Files" 폴더에 64비트에서 작동할 수 있는 모든 프로그램이 설치되어 있습니다. 아마도 64비트라고 가정하는 것이 논리적입니다. (위에서 설명한 대로 반복할 수 있습니까?) Rashid Umarov 2012.08.17 14:48 #8112 Fia : "정보" 터미널 속성에는 이러한 정보가 없습니다(버전 및 빌드만 해당). 시작할 때 터미널 로그에서 볼 수 있습니다. Vladimir Gomonov 2012.08.17 14:49 #8113 Fia : ....... (위에서 설명한 대로 반복할 수 있습니까?) 네, 하지만 "나가기" 버튼을 눌렀을 때만 가능합니다. 다른 모든 디버깅 옵션과 빌드에서는 모든 것이 올바르게 작동합니다. 출력은 "탈퇴"를 처리할 때 디버거의 버그입니다. 서비스 데스크 에 편지를 쓰면 다음 빌드를 위해 수리할 것입니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksey Rodionov 2012.08.17 16:20 #8114 Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다. 데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글 을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다. Rashid Umarov 2012.08.17 16:22 #8115 Zeleniy : Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다. 데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다. 대략적으로 말하면 거래 스타일을 나타냅니다. 또는 방법. Anatoli Kazharski 2012.08.17 16:26 #8116 Zeleniy : Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다. 데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다. 그리고 일중 거래 (일중 거래)라는 용어도 있습니다. 같은 의미입니다. )) Roman Shiredchenko 2012.08.19 01:24 #8117 친애하는 사이트 중재자. "일반 토론"섹션에서 작성자가 잘못 생성 한 " 바구니 거래, 쌍 거래 "분기를 분기 주제에 해당하는 "거래 시스템"섹션으로 이동하십시오. 분기의 주제는 많은 사람들에게 관련성이 있고 흥미롭습니다. 지점 작성자도 이동을 제안합니다. 덕분에. Rashid Umarov 2012.08.19 07:48 #8118 불행히도 그러한 가능성은 없습니다. Roman Shiredchenko 2012.08.19 08:09 #8119 Rosh : 불행히도 그러한 가능성은 없습니다. 알았습니다. 덕분에. Serqey Nikitin 2012.08.19 08:22 #8120 R0MAN : 친애하는 사이트 중재자. "일반 토론"섹션에서 작성자가 잘못 생성 한 " 바구니 거래, 쌍 거래 "분기를 분기 주제에 해당하는 "거래 시스템"섹션으로 이동하십시오. 분기의 주제는 많은 사람들에게 관련성이 있고 흥미롭습니다. 지점 작성자도 이동을 제안합니다. 덕분에. 옵션: "거래 시스템" 섹션에서 기존 주제에 대한 링크를 사용하여 새 주제를 만들고 필요한 경우 계속하십시오. 1...805806807808809810811812813814815816817818819...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
터미널의 비트는 무엇입니까?
"정보" 터미널 속성 에는 이러한 정보가 없습니다(버전 및 빌드만 해당).
하지만 "Program Files (x86)" 폴더가 아니라 Win7 64비트의 "Program Files" 폴더에 64비트에서 작동할 수 있는 모든 프로그램이 설치되어 있습니다.
아마도 64비트라고 가정하는 것이 논리적입니다.
(위에서 설명한 대로 반복할 수 있습니까?)
"정보" 터미널 속성에는 이러한 정보가 없습니다(버전 및 빌드만 해당).
시작할 때 터미널 로그에서 볼 수 있습니다.
.......
(위에서 설명한 대로 반복할 수 있습니까?)
네, 하지만 "나가기" 버튼을 눌렀을 때만 가능합니다.
다른 모든 디버깅 옵션과 빌드에서는 모든 것이 올바르게 작동합니다. 출력은 "탈퇴"를 처리할 때 디버거의 버그입니다.
서비스 데스크 에 편지를 쓰면 다음 빌드를 위해 수리할 것입니다.
Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다.
데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글 을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다.
Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다.
데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다.
Day-trading(영어에서 day-trading을 읽습니다. Day-Trding) 거래를 다음날로 이체하지 않고 낮 동안 롱 또는 숏 포지션으로 거래소에서 거래합니다.
데이 트레이딩 - 트레이딩 시스템인가요? 트레이딩 시스템에 대한 글을 쓰고 싶지만 데이 트레이딩이 어디에 속하는지 잘 모르겠습니다.
친애하는 사이트 중재자. "일반 토론"섹션에서 작성자가 잘못 생성 한 " 바구니 거래, 쌍 거래 "분기를 분기 주제에 해당하는 "거래 시스템"섹션으로 이동하십시오. 분기의 주제는 많은 사람들에게 관련성이 있고 흥미롭습니다. 지점 작성자도 이동을 제안합니다.
덕분에.
불행히도 그러한 가능성은 없습니다.
친애하는 사이트 중재자. "일반 토론"섹션에서 작성자가 잘못 생성 한 " 바구니 거래, 쌍 거래 "분기를 분기 주제에 해당하는 "거래 시스템"섹션으로 이동하십시오. 분기의 주제는 많은 사람들에게 관련성이 있고 흥미롭습니다. 지점 작성자도 이동을 제안합니다.
덕분에.