오류, 버그, 질문 - 페이지 782

TheXpert 2012.07.20 10:45 #7811

Rosh :

여기에 몇 가지 요인이 작용했습니다.

인증 코드를 보내지 않은 이유는 무엇입니까?

중재자는 초안을 보지 않습니다.

검토를 위해 코드를 제출 했습니다. 또한 러시아어 버전과 함께 영어 버전이 출시되지 않은 후 상태를 확인했습니다. 나를 바보로 만들지 마십시오.

영문판 지표를 별도로 발간한 이유는 무엇인가요?

모든 번역은 저희가 직접 합니다. 코드 베이스의 영어 부분에 있는 해당 버전은 우연히 발견되었습니다.

4ke에서 그렇게. 나는 어디에서도 "자신"에 대해 아무것도 본 적이 없습니다. 편집자의 삶을 더 쉽게 만들기로 결정(

초안 사진이 나쁩니다.

코드 베이스에 게시한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 또한 새 출판물의 템플릿에는 항상 코드 기반에서 예제를 준비하기 위한 권장 사항이 있습니다. 그러나 우리 국민은 독자가 아니라 작가가 점점 더 많아지고 있습니다.

초안의 그림은 모든 형식 매개변수에 적합합니다. 그리고 본질은 크기에도 불구하고 완벽하게 반영됩니다. 이것은 게시된 코드의 4k에서 가져온 사진입니다.

러시아어 버전에서는 편집자가 사진을 더 좋게 만들었습니다.

이상적인 지그재그 지표의 번역이 만들어지고 게시됩니다.

물론 감사합니다. 그러나 침전물은 남아 있었다. 그리고 솔직히 말해서, 지연 자체보다 귀하의 이 의견이 더 많습니다(

Arkadiy 2012.07.20 16:36 #7812

컴퓨터를 변경하십시오 - zadolbalo - 지속적으로 실행되도록 합니다.

Arkadiy 2012.07.20 16:45 #7813

나는 논평이 아닙니다. 다른 사람들과 마찬가지로 저는 시간이 실제(현재 GMT)로 표시되기를 원합니다. 그렇지 않으면 0.5초 이상 걸을 수 있습니다. 체 두뇌는 잡기에 충분하지 않습니까?

Arkadiy 2012.07.20 16:51 #7814

필요한가요? 일하는 사람이라면 무작위 소스를 가져와 과거 데이터에 오버레이합니다. 어떤 일이 발생하는지 확인하십시오.

Yury Kulikov 2012.07.20 17:15 #7815

MetaDriver :

여덟이면 충분합니까?

double fmax ( double a, double b, double c, double d= DBL_MIN , double e= DBL_MIN , double f= DBL_MIN , double g= DBL_MIN , double h= DBL_MIN )

제시된 기능은 양수에서만 올바르게 작동합니다. 함수가 전체 숫자 범위에서 작동하려면 DBL_MIN 을 -DBL_MAX로 바꿔야 합니다.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов - Документация по MQL5

Vladimir Gomonov 2012.07.20 19:25 #7816

Yurich :

제시된 기능은 양수에서만 올바르게 작동합니다. 함수가 전체 숫자 범위에서 작동하려면 DBL_MIN 을 -DBL_MAX로 바꿔야 합니다.

음...??? 다시 확인하십시오.

sion 2012.07.21 01:10 #7817

디스크에 공간이 충분하지 않으면 글리치가 웃기 시작합니다)

Yury Kulikov 2012.07.21 02:35 #7818

MetaDriver :

음...??? 다시 확인하십시오.

왜 확인하세요. DBL_MIN - " double 로 나타낼 수 있는 최소 양수 값"이며 항상 비교되는 모든 음수보다 큽니다. :)

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5

Andrey Barinov 2012.07.21 08:23 #7819

어제 저녁부터 '취업' 서비스에서는 구직신청을 남길 수 없습니다. 맞습니다.

Mykola Demko 2012.07.21 11:42 #7820

MetaDriver :

음...??? 다시 확인하십시오.

확인해보면 DBL_MIN은 0이 되는 경향이 있는 반면 Yurich -DBL_MAX는 가장 작은 음수를 갖습니다.
여기에 몇 가지 요인이 작용했습니다.
검토를 위해 코드를 제출 했습니다. 또한 러시아어 버전과 함께 영어 버전이 출시되지 않은 후 상태를 확인했습니다. 나를 바보로 만들지 마십시오.
4ke에서 그렇게. 나는 어디에서도 "자신"에 대해 아무것도 본 적이 없습니다. 편집자의 삶을 더 쉽게 만들기로 결정(
초안의 그림은 모든 형식 매개변수에 적합합니다. 그리고 본질은 크기에도 불구하고 완벽하게 반영됩니다. 이것은 게시된 코드의 4k에서 가져온 사진입니다.
러시아어 버전에서는 편집자가 사진을 더 좋게 만들었습니다.
이상적인 지그재그 지표의 번역이 만들어지고 게시됩니다.
물론 감사합니다. 그러나 침전물은 남아 있었다. 그리고 솔직히 말해서, 지연 자체보다 귀하의 이 의견이 더 많습니다(
컴퓨터를 변경하십시오 - zadolbalo - 지속적으로 실행되도록 합니다.
필요한가요? 일하는 사람이라면 무작위 소스를 가져와 과거 데이터에 오버레이합니다. 어떤 일이 발생하는지 확인하십시오.
여덟이면 충분합니까?
제시된 기능은 양수에서만 올바르게 작동합니다. 함수가 전체 숫자 범위에서 작동하려면 DBL_MIN 을 -DBL_MAX로 바꿔야 합니다.
디스크에 공간이 충분하지 않으면 글리치가 웃기 시작합니다)
음...??? 다시 확인하십시오.
